Tablet bilgisayar pazarında agresif bir büyüme planlayan Intel, Atom işlemcili tablet hazırlayan üreticileri açıkladı. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından Barclays Teknoloji Konferansı'nda açıklanan listeye göre, dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinin önemli bir kısmı 2011 için Atom platformunu kullanan tablet bilgisayarlar hazırlıyorlar.

Intel'in resmi dökümanına göre Atom işlemcili Windows 7 tablet hazırlayan üreticiler arasında Asus, Dell, Lenovo ve Toshiba gibi lider isimler yer alırken, Android işletim sistemli modellere baktığımızda ise benzer isimlerin yanı sıra Cisco ve AT&T gibi isimlerin de listeye dahil olduğunu, MeeGo tarafında ise global ölçekteki tek ismin Acer olduğunu görüyoruz.

2011 ile birlikte tabletler için hazırladığı Oak Trail platformunu lanse etmeyi planlayan Intel, bekleme durumunda ARM ile aynı, yük altında ise bir miktar daha fazla güç çeken ancak daha yüksek performans ve Windows uyumluluğu sunan yeni platformuyla iddialı geliyor. Şu ana kadar 35 tablet tasarımı kazanan Intel'in yeni yılda bu sayıyı arttırması bekleniyor.