Intel Battlemage ekran kartları yakında geliyor
Yeni bir sızıntıya göre Intel, yeni nesil "Battlemage" serisi ekran kartlarını 3 Aralık'ta tanıtmayı planlıyor. Bu da hem GeForce RTX 50 hem de Radeon RX8000'den daha önce olacak ve lansmanın başlangıçta Arc Battlemage B580 ve B570 modelleriyle sınırlı olacağı belirtiliyor. Ayrıca "Limited Edition" modellerinin de lansmana dahil olacağını hatırlatalım.
Son bilgilere göre Arc Battlemage B580, 12GB GDDR6 bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 20 Xe çekirdeğiyle geliyor. 2850 MHz boost saat hızına sahip kart, Intel Xe Super Sampling (XeSS) ve Xe Matrix Extensions (XMX) teknolojilerini destekliyor. Fiyat aralığı ise 250-260 dolar seviyesinde olacak. B570 modeliyle ilgili detaylar ise şu an için netleşmemiş durumda.
Öte yandan B580’e göre kırpılmış bir seçenek olacağı kesin. Yeni GPU'ların inceleme ambargosu 12-13 Aralık'ta kalkacak ve kullanıcılar hem Intel'in kendi modellerini hem de iş ortaklarının tasarımlarını görebilecek. Ayrıca Intel’in daha üst seviye Battlemage modellerinin 2024 yılı içinde duyurulabileceği gündemde. Ancak bu modellerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.