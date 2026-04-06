Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Battlemage sahneye çıktı: Rakiplerine karşı zorlanabilir

    Intel'in yeni nesil Battlemage GPU'suna dair teknik detaylar netleşti. Paylaşılan veriler, kartın güçlü donanımına rağmen Nvidia ve AMD karşısında bazı dezavantajlar taşıdığını gösteriyor.

    Intel Battlemage sahneye çıktı: Rakiplerine karşı zorlanabilir Tam Boyutta Gör
    Intel, Arc Pro B70 ile duyurduğu "Big Battlemage" GPU'sunun teknik detaylarını netleştirdi. Yeni bilgiler, özellikle çipin fiziksel yapısı ve rakiplerle karşılaştırması konusunda önemli ipuçları sunuyor. Paylaşılan verilere göre Battlemage serisinin en büyük yongası olan BMG-G31, 27.7 milyar transistör içeriyor ve 368 mm² kalıp alanına sahip. Üretim tarafında ise TSMC’nin 5nm (N5) süreci kullanılıyor.

    Nvidia ve AMD ile kıyaslandı

    Paylaşılan rakamlar, Intel'in önceki Battlemage yongalarına kıyasla ciddi bir büyüme anlamına geliyor. Ancak iş rekabete geldiğinde tablo biraz daha karışık. Aynı segmentte yer alan Nvidia ve AMD çözümleriyle kıyaslandığında, Intel'in çipi transistör sayısı açısından geride kalıyor. Örneğin Nvidia’nın GB203 GPU'su 45.6 milyar, AMD'nin Navi 48 yongası ise 53.9 milyar transistör sunuyor.

    • Intel BMG-G31: 27.7 milyar transistör, 368 mm² (TSMC N5) 
    • Nvidia GB203: 45.6 milyar transistör, 378 mm² (TSMC 4N)
    • AMD Navi 48: 53.9 milyar tranasistör, 357 mm² (TSMC N4P)

    Yani benzer kalıp boyutlarına rağmen Intel, yoğunluk tarafında dezavantaja sahip. Bu farkın temel nedeni ise üretim süreci. Rakipler daha gelişmiş üretim düğümleri kullanırken, Intel'in tercih ettiği N5 süreci daha düşük transistör yoğunluğu sunuyor. Bu da mm² başına düşen performans ve verimlilik açısından doğrudan etkili olabilir.

    Öte yandan Arc Pro B70'in teknik özellikleri hâlâ güçlü. 32 Xe2 çekirdeği, 256 XMX motoru ve 32 Ray Tracing ünitesiyle gelen kart, 32 GB GDDR6 bellek ve 608 GB/s bant genişliği sunuyor. PCIe 5.0 desteği de cabası. Performans tarafında ise B70'in, daha düşük model olan B60'a kıyasla oyunlarda yaklaşık %45 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

    Genel tabloya bakıldığında Intel, Battlemage ile teknik olarak güçlü ama rekabet açısından hâlâ temkinli bir adım atmış olabilir. Transistör yoğunluğu ve üretim teknolojisi tarafındaki fark, kağıt üzerinde dezavantaj yaratsa da, fiyatlandırma ve yazılım optimizasyonları bu açığı kısmen kapatabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 11 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 508 yorum philips marathon en iyisi hangisi shopier güvenilir mi lustral kullanıp memnun kalanlar epson yazıcı wifi bağlanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    FLUX GR16 i9-14900HX
    FLUX GR16 i9-14900HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum