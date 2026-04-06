Intel Battlemage sahneye çıktı: Rakiplerine karşı zorlanabilir

Tam Boyutta Gör Intel, Arc Pro B70 ile duyurduğu "Big Battlemage" GPU'sunun teknik detaylarını netleştirdi. Yeni bilgiler, özellikle çipin fiziksel yapısı ve rakiplerle karşılaştırması konusunda önemli ipuçları sunuyor. Paylaşılan verilere göre Battlemage serisinin en büyük yongası olan BMG-G31, 27.7 milyar transistör içeriyor ve 368 mm² kalıp alanına sahip. Üretim tarafında ise TSMC’nin 5nm (N5) süreci kullanılıyor.

Nvidia ve AMD ile kıyaslandı

Paylaşılan rakamlar, Intel'in önceki Battlemage yongalarına kıyasla ciddi bir büyüme anlamına geliyor. Ancak iş rekabete geldiğinde tablo biraz daha karışık. Aynı segmentte yer alan Nvidia ve AMD çözümleriyle kıyaslandığında, Intel'in çipi transistör sayısı açısından geride kalıyor. Örneğin Nvidia’nın GB203 GPU'su 45.6 milyar, AMD'nin Navi 48 yongası ise 53.9 milyar transistör sunuyor.

Intel BMG-G31: 27.7 milyar transistör, 368 mm² (TSMC N5)

Nvidia GB203: 45.6 milyar transistör, 378 mm² (TSMC 4N)

AMD Navi 48: 53.9 milyar tranasistör, 357 mm² (TSMC N4P)

Yani benzer kalıp boyutlarına rağmen Intel, yoğunluk tarafında dezavantaja sahip. Bu farkın temel nedeni ise üretim süreci. Rakipler daha gelişmiş üretim düğümleri kullanırken, Intel'in tercih ettiği N5 süreci daha düşük transistör yoğunluğu sunuyor. Bu da mm² başına düşen performans ve verimlilik açısından doğrudan etkili olabilir.

Öte yandan Arc Pro B70'in teknik özellikleri hâlâ güçlü. 32 Xe2 çekirdeği, 256 XMX motoru ve 32 Ray Tracing ünitesiyle gelen kart, 32 GB GDDR6 bellek ve 608 GB/s bant genişliği sunuyor. PCIe 5.0 desteği de cabası. Performans tarafında ise B70'in, daha düşük model olan B60'a kıyasla oyunlarda yaklaşık %45 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Genel tabloya bakıldığında Intel, Battlemage ile teknik olarak güçlü ama rekabet açısından hâlâ temkinli bir adım atmış olabilir. Transistör yoğunluğu ve üretim teknolojisi tarafındaki fark, kağıt üzerinde dezavantaj yaratsa da, fiyatlandırma ve yazılım optimizasyonları bu açığı kısmen kapatabilir.

