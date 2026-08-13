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    Intel bellek pazarına geri mi dönüyor? CEO’dan dikkat çeken mesaj

    Intel, yıllar sonra bellek sektörüne dönmeye hazırlanıyor olabilir. CEO Lip-Bu Tan, yapay zeka çağında stratejik hale gelen bellekler için yeni mimarilerin ve planların sinyallerini verdi.

    Intel bellek pazarına geri mi dönüyor? CEO’dan dikkat çeken mesaj Tam Boyutta Gör

    Intel CEO’su Lip-Bu Tan, yapay zeka çağında bellek sektörünün stratejik bir alan haline geldiğini belirterek şirketin yeni bellek mimarileri üzerinde çalıştığını açıkladı. Tan ayrıca belleğin işlemcinin üzerine istiflenebileceği yeni tasarımları araştırdıklarını söyledi.

    Intel’den sürpriz bellek çıkışı

    Intel CEO’su Lip-Bu Tan, bellek sektörünü geçmişte düşük marjlı bir emtia işi olarak gördüğünü söylerken yapay zeka talebindeki artışla birlikte bunun değiştiğini ifade etti. AI etkisiyle DRAM ve 3D NAND gibi bellek teknolojilerine yönelik talep sektörü halihazırda yüksek kârlı ve stratejik bir konuma taşıdı.

    Buradaki değişim CEO Tan’ın da bakışını değiştirmiş olmalı ki şirket içinde yeni bellek mimarilerinin değerlendirildiğine dikkat çekildi. Ancak CEO şimdilik bu projelerin ayrıntılarının açıklanmaya hazır olmadığını vurguladı. Intel bir süre önce eski SK Hynix CEO'su Seok-Hee Lee'yi Foundry ve gelişmiş paketleme teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak bünyesine katmıştı.

    CPU ile belleği aynı yapıda birleştirme fikri

    Tan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise işlemci ve belleğin birlikte istiflenmesine yönelik ifadeleri oldu. Intel CEO'su CPU ile belleğin farklı yöntemlerle üst üste yerleştirilebileceğini ve bunun yeni nesil işlemci tasarımları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

    Intel bellek pazarına geri mi dönüyor? CEO’dan dikkat çeken mesaj Tam Boyutta Gör
    Intel'in yaklaşımı yalnızca daha yüksek kapasiteli bellek üretmekle sınırlı görünmüyor. Şirket, müşterilerin artan işlem gücü ihtiyaçlarını karşılamak için yeni CPU mimarileri üzerinde çalışırken işlemcileri 3D yığılmış DRAM çözümleriyle birleştirme seçeneklerini de araştırıyor.

    İşlemci ile belleğin fiziksel olarak birbirine daha yakın konumlandırılması, veri aktarım mesafelerini azaltarak bant genişliği ve enerji verimliliği açısından avantaj sağlayabilir.

    XBM ve ZAM yeni dönemin habercisi olabilir

    Daha önceki haberlerimizde de Intel’in XBM ve ZAM gibi yeni nesil bellek projeleriyle yakından ilgilendiğini aktarmıştık. Intel özellikle XBM ile HBM tasarımlarında kullanılan silikon interposer yapısını ortadan kaldırmayı hedefleyen farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Mevcut zaman çizelgesine göre ZAM projesinin 2029-2030 döneminde, XBM'nin ise gelecek on yılın başlarında ortaya çıkması bekleniyor.

    Bununla birlikte Intel’in bellek teknolojilerine girişmesi üretimi de kendisinin yapacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar 1968'de 3101 SRAM ve 1103 DRAM ile bellek üreticisi olarak faaliyetlerine başlamış olsa da Intel, 80’lerde bu pazardan çekilmişti. Sonraki RDRAM ve Optane gibi girişimleri de bekleneni vermemişti. Tan'ın açıklamaları, Intel'in doğrudan geleneksel DRAM veya NAND üreticileriyle aynı modele dönmek yerine yeni bellek mimarileri ve 3D entegrasyon teknolojileri üzerinden pazara girmeyi değerlendirdiğine işaret ediyor.

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