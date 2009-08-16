Intel Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformunu 23 Eylül'de lanse edecek

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini Eylül ayı ile birlikte kullanıma sunacak olan Intel hemen akabinde yine Eylül ayı içerisinden uzunca bir süredir merakla beklenen yeni nesil mobil platformunu da endüstrisinin beğenisine sunacak. Calpella kod adıyla bilinen ve Nehalem mimarisini temel alan mobil işlemcilerin güç vereceği platformun 23 Eylül'de lanse edilmesi bekleniyor.

Calpella platformu kapsamında Clarksfield kod adını taşıyan yeni nesil mobil işlemciler ve Ibex Peak-M (PM55) yonga setine yer verilecek. Core i7 serisi altında lanse edilecek mobil işlemci ailesinin pazara sunulacak ilk modelleri, Core i7-720QM, Core i7-820QM ve Core i7-920XM model isimlerine sahip olan ve sırasıyla 1.60GHz, 1.73GHz ve 2.0GHz'de çalışan işlemciler olacak.

256Kb seviye 2 ve 6MB/8MB (700 ve 800/900 serileri için) büyüklüğünde seviye 3 bellek birimleriyle donatılan yeni mobil işlemcilerin aynı saat hızında mevcut çözümlere göre ciddi performans kazanımı sağlaması bekleniyor. Entegre bellek kontrolcüsü ve HT gibi detaylara da sahip olacak Nehalem tabanlı yeni mobil işlemcilerin sırasıyla 364$, 546$ ve 1054$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Özellikle 2GHz'de çalışan Core i7-920XM modelinin yüksek fiyatı dikkatinizi çekebilir. Gelen bilgilere göre Extreme Edition serisi altında hazırlanan işlemci özellikle hız aşırtma odaklı farklılıklara sahip olacak ve daha çok "Desktop Replacement" segmenti için hazırlanan büyük ekranlı performans sistemlerine güç verecek.

Bu arada son bir not olarak Calpella platformunu temel alan üretimi başlamış veya hacimli üretime hazır dizüstü bilgisayar modellerinin Intel Geliştiriciler Forumu'nda (IDF) gün ışığına çıkması bekleniyor.