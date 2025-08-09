Intel CEO'su Lip-Bu Tan’dan Trump’ın istifa çağrısına yanıt

Intel, ABD ile iletişim halinde
Tan, Intel’in Beyaz Saray ile iletişim halinde olduğunu ve gündeme gelen konularla ilgili gerçeklerin paylaşılması için çalıştıklarını belirtti. Trump’ın istifa talebi, senatör Tom Cotton’ın yönetim kuruluna yazdığı mektuptan sonra gelmişti. Cotton mektubunda, Tan’ın Çin’deki geçmiş çalışmaları ve Intel’in operasyonlarının güvenliği hakkında endişelerini dile getirmişti.
Tan, kendi risk sermayesi şirketi aracılığıyla Çin’in en büyük çip üreticisi SMIC gibi bazı Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yaptı. Ayrıca, Tan’ın Intel CEO’su olmadan önce yönettiği Cadence Design, ABD ihracat kontrol kurallarını ihlal ederek Çin’deki yasaklı bir askeri üniversiteye yasadışı yarı iletken tasarım araçları ihraç ettiğini geçen hafta kabul etti. Cadence, 140 milyon doları aşan cezaya yazı olmuştu.
Tan, Intel'in yarı iletken üretim işinde rakipleri TSMC karşısında yaşadığı kayıplarla mücadele eden zor bir dönemde görevi devraldı. CEO olarak maliyetleri düşürme programı başlattı ve büyük müşteri bulamazsa Intel'in yeni nesil A14 gibi üretim teknolojisinden vazgeçebileceğini açıkladı. Tan, Intel yönetim kurulunun bu hamleyi tamamen desteklediğini de mektubunda belirtti.
