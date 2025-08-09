Giriş
    Intel CEO'su Lip-Bu Tan’dan Trump’ın istifa çağrısına yanıt

    Intel CEO’su Lip-Bu Tan, Trump’ın istifa çağrısına yönelik bir yanıt paylaştı. Tan, kariyeri boyunca şimdiye kadar yasal ve etik standartlara uygun olarak çalıştığını ifade etti.

    Intel CEO'su Lip-Bu Tan’dan Trump’ın istifa çağrısına yanıt Tam Boyutta Gör
    Intel CEO’su Lip-Bu Tan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin “aşırı çıkar çatışması içinde” olduğunu söyleyerek istifa etmesi çağrısına yanıt verdi. Tan, Intel çalışanlarına gönderdiği mektupta “Geçmişteki görevlerim hakkında birçok yanlış bilgi dolaşıyor... Her zaman en yüksek yasal ve etik standartlara uygun olarak çalıştım dedi.

    Intel, ABD ile iletişim halinde

    Tan, Intel’in Beyaz Saray ile iletişim halinde olduğunu ve gündeme gelen konularla ilgili gerçeklerin paylaşılması için çalıştıklarını belirtti. Trump’ın istifa talebi, senatör Tom Cotton’ın yönetim kuruluna yazdığı mektuptan sonra gelmişti. Cotton mektubunda, Tan’ın Çin’deki geçmiş çalışmaları ve Intel’in operasyonlarının güvenliği hakkında endişelerini dile getirmişti.

    Tan, kendi risk sermayesi şirketi aracılığıyla Çin’in en büyük çip üreticisi SMIC gibi bazı Çinli teknoloji şirketlerine yatırım yaptı. Ayrıca, Tan’ın Intel CEO’su olmadan önce yönettiği Cadence Design, ABD ihracat kontrol kurallarını ihlal ederek Çin’deki yasaklı bir askeri üniversiteye yasadışı yarı iletken tasarım araçları ihraç ettiğini geçen hafta kabul etti. Cadence, 140 milyon doları aşan cezaya yazı olmuştu.

    Tan, Intel’in yarı iletken üretim işinde rakipleri TSMC karşısında yaşadığı kayıplarla mücadele eden zor bir dönemde görevi devraldı. CEO olarak maliyetleri düşürme programı başlattı ve büyük müşteri bulamazsa Intel’in yeni nesil A14 gibi üretim teknolojisinden vazgeçebileceğini açıkladı. Tan, Intel yönetim kurulunun bu hamleyi tamamen desteklediğini de mektubunda belirtti.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Turp salata7 5 dakika önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

