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Intel çift çekirdekli ilk mobil Celeron işlemcilerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli ilk mobil Celeron işlemcilerini duyurdu
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Silikon tabanlı teknolojilerde dünyanın lider isimlerinden biri olan Intel çift çekirdekli ilk Mobil Celeron işlemcisilerini duyurdu. Firmanın T1700 ve T1600 olarak isimlendirilen yeni modelleri 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandı.

1MB seviye 2 (L2) belleğe ve 667MHz FSB desteğine sahip olan işlemcilerden T1600 modeli 1.66GHz, T1700 modeli ise 1.83GHz'de görev yapıyor.

Isıl güç tasarımları 35 watt olarak belirlenen maliyet odaklı dizüstü bilgisayalarda kullanılması beklenen yeni işlemcilerin adetli alımlarda 80$ ve 86$'lık etiket fiyatlarıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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bolu 10 yıl
80 lira olsa tamam ama 80$ ı ıh olmaz.
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Boracalin 10 yıl
iyi de nesi ekonomik ? 80 - 85 dolar diyor çok az farkla adam gibi amd athlon alırsın celeron ile ne diye uğraşasın ?
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Z-DGİ 10 yıl

Orjinalden alıntı: Boracalin

iyi de nesi ekonomik ? 80 - 85 dolar diyor çok az farkla adam gibi amd athlon alırsın celeron ile ne diye uğraşasın ?


Bende anlamadım


Haber için teşekkürler.
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Trecc11 10 yıl
ürün yelpazesinin genişlemesi güzel bu yaza doğru ucuz bi dizüstü almayı düşünüyorum inş. o zamana kadar dolarda düşer eskisi 1.2 olur
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Bekapa 10 yıl
İlginç
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