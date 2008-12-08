Intel çift çekirdekli ilk mobil Celeron işlemcilerini duyurdu

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Silikon tabanlı teknolojilerde dünyanın lider isimlerinden biri olan Intel çift çekirdekli ilk Mobil Celeron işlemcisilerini duyurdu. Firmanın T1700 ve T1600 olarak isimlendirilen yeni modelleri 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandı.

1MB seviye 2 (L2) belleğe ve 667MHz FSB desteğine sahip olan işlemcilerden T1600 modeli 1.66GHz, T1700 modeli ise 1.83GHz'de görev yapıyor.

Isıl güç tasarımları 35 watt olarak belirlenen maliyet odaklı dizüstü bilgisayalarda kullanılması beklenen yeni işlemcilerin adetli alımlarda 80$ ve 86$'lık etiket fiyatlarıyla kullanıma sunulması bekleniyor.