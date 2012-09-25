Intel çift çekirdekli ve 4G LTE destekli yeni bir Medfield işlemci üzerinde çalıştıklarını doğruladı

Uzun bir hazırlık döneminin ardından bu yıl mobil sektöre ilk adımını atan Intel, Medfield adlı çipiyle altı Android işletim sistemli akıllı telefona girmiş, Z2460 model numaralı, 2GHz'e kadar çıkabilen tek çekirdekli ve PowerVR SGX540 GPU'lu donanım performans anlamında çift ARM Cortex-A9'lu rakiplerine kafa tutmayı başarmıştı. Ancak çip üreticisinin iş ortakları LTE desteğinden yoksun olan Medfield'ı Amerika ve diğer dördüncü nesil iletişim teknolojilerinin yaygın olduğu bölgelerde piyasaya sürmekten kaçındı. Bunun sonucunda Hindistan, Rusya, Latin Amerika ve bazı Avrupa ülkelerini hedef alan çoğunluğunu yerel ürünlerin oluşturduğu bir Atom işlemcili ürün portföyü ortaya çıktı.

Intel'in ürün pazarlama bölümünün başındaki isim olan Sumeet Syal, TechCrunch sitesine konuşarak şirketin mobil çip endüstrisindeki geleceğine dair önemli bilgilendirmelerde bulundu. LTE desteğinin olmadığını doğrulayan üst düzey yönetici, yıl sonuna kadar birkaç 4G'li modelin çıkış yapacağını ve 2013'te bunun yaygın bir hal alacağını müjdeledi. Böylece A.B.D gibi mobil sektörün en önemli pazarlarından birinde Intel işlemcili akıllı telefonlar görecek ve Atom CPU'ların çok daha geniş alanlara hitap edebilmesi için büyük ehemmiyete sahip olan bu kademe aşılmış olacak.

Çekirdek sayılarına da değinen Syal, sektördeki ilk yıllarında tek çekirdekli bir işlemciyle çift ve dört çekirdekli ARM işlemcileri geride bırakabilecek bir performans sergilediklerini dile getirdi. Hyper-threading teknolojisini destekleyen Medfield, tek işlemci ve iki sanal işlem birimiyle çift çekirdekli sıradan işlemcilerle aynı seviyede görev yapabiliyor. Sumeet Syal, Z2460 ile sağladıkları performans başarısını ilerleyen dönemlerde çift çekirdekli ve dört mantıksal işlemcili yongalarla tekrarlamayı planladıklarını dile getirdi. Yeni mobil çözümlerinin çift çekirdekli olacağını kesin bir dille ifade eden Syal, dört çekirdekli modellerin de yolda olduğunu ima ederek hyper-threading teknolojisine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Açıklamasının son kısmında Android işletim sistemindeki uygulamalar ile x86 mimarisinin kullanıldığı Atom işlemcilerin uyumluluğundan bahsedildi. Sanılanın aksine uygulama uyumluluğu konusunda önemli bir sorun olmadığına dikkat çekilirken, test edilen içeriklerin büyük çoğunluğunun düzgün bir şekilde çalıştırıldığı belirtildi. Önceki analizlerde, uyumluluk oranın %95 olduğu öne sürülmüştü. Resmi bir ağızdan gelen bu sözler, yayınlanan raporları doğrulamış oldu.

2013'te Motorola'nın en az bir akıllı telefonuna güç vermesi beklenen yeni Atom çipset, muhtemelen çift çekirdekli işlemciye, 4G desteğine ve çok daha güçlü bir grafik birimine sahip olacak. Amerikan haberleşme devi ile çok yıllı ortaklık anlaşması imzalayan Intel, son dönemde Google tarafından idare edilen sektörün en tecrübeli oyuncusunu yatırım önceliği açısından ilk sıraya koyduğunu 2GHz hız desteğine sahip Z2460 işlemcinin kullanıldığı RAZR i'de göstermişti. Önümüzdeki yıl, bizleri daha yenilikçi, daha güçlü ve enerji tasarrufu hususunda daha iyi bir telefonun beklediğini düşünüyoruz.

http://techcrunch.com/2012/09/23/intel-confirms-medfield-x86-chips-dont-support-lte-yet-but-says-it-wont-be-long-coming/