Intel, çip paketlemede ölçek sınırlarını zorlayan yaklaşımını ortaya koydu

Intel, gelişmiş paketleme teknolojilerinde ulaştığı yeni ölçeği ve mimari esnekliği gözler önüne seren kapsamlı bir tanıtım gerçekleştirdi. Şirketin paylaştığı konsept tasarımlar, 18A ve 14A üretim süreçleri, Foveros 3D ve EMIB-T teknolojilerinin birlikte kullanıldığı, geleneksel retikül (litografi maskesi) sınırlarını aşan, son derece büyük ve modüler çoklu yonga (chiplet) çözümlerine işaret ediyor. Intel’in bu yaklaşımı özellikle HPC, yapay zeka ve veri merkezi odaklı yeni nesil işlemciler için sektör standartlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor.
Intel paketleme alanındaki gücünü sergiledi
Intel, bu gelişmiş paketleme vizyonunun yalnızca kendi ürünleri için değil, harici müşteriler için de tasarlandığının altını çiziyor. Şirket, 14A sürecinin özellikle üçüncü taraf müşterilere yönelik olarak konumlandırıldığını, buna karşın 18A’nın ağırlıklı olarak Intel’in kendi ürünlerinde kullanılacağını daha önce açıkça ifade etmişti.
Somut adımlara dönüşmesi gerek
Intel’in sergilediği bu konseptler, henüz somut ürünlere dönüşmüş değil. Hangi firmaların, hangi işlemcilerde Intel’in Foveros 3D ve EMIB-T tabanlı 14A/18A paketleme çözümlerini kullanacağına dair net bir doğrulama bulunmuyor. Yine de şirketin paylaştığı bu detaylı vizyon, Intel’in ileri paketleme alanında halen sektörün en iddialı oyuncularından biri olma hedefini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.