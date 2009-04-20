Intel, Core 2 serisi işlemci fiyatlarında indirime gidiyor

Yılın ikinci çeyreğine giriş ile birlikte hareketlilik kazanan donanım piyasında dikkat çekici gelişmeler gündeme gelmeye başladı. Önümüzdeki Perşembe günü çift ve dört çekirdekli yeni işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD'den önce Intel cephesinden dikkat çekici bir haber geldi ve dört çekirdekli çok sayıda işlemcinin fiyatında indirime gidileceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Intel CEO'su Paul Otellini tarafından bir milyon adet barajını aştığı belirtilen Nehalem tabanlı Core i7 işlemcilerine yönelik fiyat-indirim beklentisi devam ededursun Intel, satışı devam eden güncel Core 2 Quad serisi işlemcilerinde yeni bir indirim ile fiyatları kaydadeğer ölçüde düşürmeye hazırlanıyor.

LGA775 formundaki Core 2 Quad serisi işlemcilerin fiyat ayarlaması yapacak olan Intel aynı zamanda iki yeni dört çekirdekli işlemcisini de kullanıma sunacak. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2Quad Q8400 ve Q8400s işlemcilerinin pazara giriş yapacağı belirtilirken, işlemciler arasındaki farkı ısıl güç tasarımlarının belirlediği zira "s" uzantılı modelin 2.66GHz'de çalışan dört çekirdekli bir tasarıma sahip olmasına karşın TDP seviyesinin 65W olduğu belirtiliyor. 1333MHz FSB desteğine ve 4MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerden Core 2 Quad Q8400 modelinin 183$, Core 2 Quad Q8400s modelinin ise 245$'lık etiket fiyatına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Fiyat indirimine yönelik gelişmelere geri dönersek Intel, masaüstü cephesinde Core 2 Quad 9000 serisi dört çekirdekli bazı işlemcilerinde indirim yapacak. Gelen bilgilere göre Core 2 Quad Q9300 modelinin fiyatı 53$'lık indirim ile 266$'dan 213$ seviyesine, düşük güç tüketimli Q9550s modeli 43$'lık indirimle 320$'dan 277$ seviyesine, yine düşük güç tüketimli Q8200s modeli 32$ fark ile 245$'dan 212$'a çekildi. Masaüstü işlemcilerin yanı sıra Intel mobil işlemcilerinde ve bazı sunucu çözümlerinde de indirime gidiyor. Gelen bilgilere göre firmanın Core 2 seri mobil işlemcilerinden SP9400 modeli 316$'dan 284$'a, SL9400 için de benzer bir indirimle yine 316$'dan ı 284$'a çekilecek.

Intel sahip olduğu ısıl güç tasarımıyla dikkat çeken SU9400 işlemcisinde de fiyat indirimine gidiyor. 1.4GHz'de çalışan ve 3MB seviye 2 bellek ile gelen işlemcinin fiyatı 27$'lık bir indirim ile 289$'dan 262$'a çekilecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisi işlemcilerini pazara sunan Intel'in 2.66GHz'de çalışan Xeon X3330 modelini 224$'dan 219$'a, 12MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve 2.83GHz'de çalışan 65 Watt TDP'li Xeon L3360 modelinin fiyatı da 369$'da 320$'a çekiliyor. Intel'in masaüstü, sunucu ve mobil işlemcilerinde yapacağı indirime AMD'nin de benzer bir adımla karşılık vermesi beklenebilir zira firma 23 Nisan'da yeni işlemcilerini pazara sunacak.