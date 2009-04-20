Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Core 2 serisi işlemci fiyatlarında indirime gidiyor

Intel, Core 2 serisi bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor. Yapılan indirimin detayları ve etkilenen modeller!
10 yıl
5,9b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yılın ikinci çeyreğine giriş ile birlikte hareketlilik kazanan donanım piyasında dikkat çekici gelişmeler gündeme gelmeye başladı. Önümüzdeki Perşembe günü çift ve dört çekirdekli yeni işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD'den önce Intel cephesinden dikkat çekici bir haber geldi ve dört çekirdekli çok sayıda işlemcinin fiyatında indirime gidileceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Intel CEO'su Paul Otellini tarafından bir milyon adet barajını aştığı belirtilen Nehalem tabanlı Core i7 işlemcilerine yönelik fiyat-indirim beklentisi devam ededursun Intel, satışı devam eden güncel Core 2 Quad serisi işlemcilerinde yeni bir indirim ile fiyatları kaydadeğer ölçüde düşürmeye hazırlanıyor.

LGA775 formundaki Core 2 Quad serisi işlemcilerin fiyat ayarlaması yapacak olan Intel aynı zamanda iki yeni dört çekirdekli işlemcisini de kullanıma sunacak. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2Quad Q8400 ve Q8400s işlemcilerinin pazara giriş yapacağı belirtilirken, işlemciler arasındaki farkı ısıl güç tasarımlarının belirlediği zira "s" uzantılı modelin 2.66GHz'de çalışan dört çekirdekli bir tasarıma sahip olmasına karşın TDP seviyesinin 65W olduğu belirtiliyor. 1333MHz FSB desteğine ve 4MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerden Core 2 Quad Q8400 modelinin 183$, Core 2 Quad Q8400s modelinin ise 245$'lık etiket fiyatına sahip olacak.

Intel, Core 2 serisi işlemci fiyatlarında indirime gidiyor
Tam Boyutta Gör

Fiyat indirimine yönelik gelişmelere geri dönersek Intel, masaüstü cephesinde Core 2 Quad 9000 serisi dört çekirdekli bazı işlemcilerinde indirim yapacak. Gelen bilgilere göre Core 2 Quad Q9300 modelinin fiyatı 53$'lık indirim ile 266$'dan 213$ seviyesine, düşük güç tüketimli Q9550s modeli 43$'lık indirimle 320$'dan 277$ seviyesine, yine düşük güç tüketimli Q8200s modeli 32$ fark ile 245$'dan 212$'a çekildi. Masaüstü işlemcilerin yanı sıra Intel mobil işlemcilerinde ve bazı sunucu çözümlerinde de indirime gidiyor. Gelen bilgilere göre firmanın Core 2 seri mobil işlemcilerinden SP9400 modeli 316$'dan 284$'a, SL9400 için de benzer bir indirimle yine 316$'dan ı 284$'a çekilecek.

Intel sahip olduğu ısıl güç tasarımıyla dikkat çeken SU9400 işlemcisinde de fiyat indirimine gidiyor. 1.4GHz'de çalışan ve 3MB seviye 2 bellek ile gelen işlemcinin fiyatı 27$'lık bir indirim ile 289$'dan 262$'a çekilecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisi işlemcilerini pazara sunan Intel'in 2.66GHz'de çalışan Xeon X3330 modelini 224$'dan 219$'a, 12MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve 2.83GHz'de çalışan 65 Watt TDP'li Xeon L3360 modelinin fiyatı da 369$'da 320$'a çekiliyor. Intel'in masaüstü, sunucu ve mobil işlemcilerinde yapacağı indirime AMD'nin de benzer bir adımla karşılık vermesi beklenebilir zira firma 23 Nisan'da yeni işlemcilerini pazara sunacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
natmaca 10 yıl
@subaru
bunun acık bir sebebi var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet200 10 yıl
NASIL İNDİRİM OLDUYSA SİTELERDE YİNE ESKİ FİYATTAN SATILIYOR YAA BEN İNCELEDİM. YİNE YÜKSEK FİYATI
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
q9650 ile q9550s kafa kafaya gelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 10 yıl
Q8200S güzel işlemci, biraz daha beklemek lazım ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
fiyatlar hala yüksek....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
iyi hadi bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baloonist 10 yıl
intel işlemcileri başarılı fakat pahalı. Markasını işlemci seçerken bilgisi olmayan insanlara satıyor. Ticari anlamda kar artar ama hiç etik degil. Hele piyasada tekelleşmeye çalışması..!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
biyoman 10 yıl
Bunların indirimi sadaka niyetine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaxZone 10 yıl
Ciddi bir indirim yok. Fiyatlar halen çok yüksek. Vista ve Windows 7 için uygun fiyatlı işlemciler AMD 'de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
Core 2 Quad dan başka işlemci mi yok yaaa... hepsi quad bunların hani çift çekirdekle alakalı bişey yok... ne ayıp yaaa... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
bana yarar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevidaL 10 yıl
Oley be
İşlemciyi yenilemeyi düşünüyordum iyi oldu ohh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X Files 10 yıl
İfrit oluyorum bu fiyat indirimi haberlerinden artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
q8400 ile 8x400 3.2 ghz o.c rahatlıkla yapılır ve bir nebze q6600 ün yerini doldurur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5942 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, İşlemci ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Braid inceleme videosu 10 yıl CREA Üretim Tesisleri Gezisi 10 yıl SONY Experience Center Lansmansı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim