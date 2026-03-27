Intel Core 3 304 Geekbench'te ortaya çıktı: Wildcat Lake neler sunuyor?

Intel Core 3 304 sızdırıldı
Paylaşılan test sonuçlarına göre Core 3 304, Geekbench 6.5.0 testinde tek çekirdekte 2472, çok çekirdekte ise 6708 puan alıyor. Bu skorlar, işlemcinin giriş segmentine konumlandığını halihazırda doğruladı. Teknik detaylar tarafında en dikkat çekici nokta ise çekirdek yapısı. İşlemci, toplamda 5 çekirdekten oluşuyor.
Bu nedenle Core 3 304, daha düşük konumlandırılmış bir model ya da erken örneklerden biri olabilir. Öte yandan bu, Wildcat Lake ailesine ait ilk sızıntı değil. Daha önce Intel Core 3 310 ve Intel Core 5 320 modelleri de benzer şekilde test sonuçlarıyla ortaya çıkmıştı. Core 3 304'ün, bu serinin en alt segment temsilcilerinden biri olması muhtemel.