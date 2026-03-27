    Intel Core 3 304 Geekbench'te ortaya çıktı: Wildcat Lake neler sunuyor?

    Intel'in Wildcat Lake mimarisine ait Core 3 304 işlemcisi Geekbench'te ortaya çıktı. 5 çekirdekli yapı ve düşük frekans değerleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

    Intel'in yeni giriş seviyesi işlemcileri Wildcat Lake serisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Son olarak Geekbench veritabanında Intel Core 3 304 modeli ilk kez görüntülendi. İşlemci, Wildcat Lake platformu altında listeleniyor ve "Ultra" sürümlerden ayrılacak.

    Intel Core 3 304 sızdırıldı

    Paylaşılan test sonuçlarına göre Core 3 304, Geekbench 6.5.0 testinde tek çekirdekte 2472, çok çekirdekte ise 6708 puan alıyor. Bu skorlar, işlemcinin giriş segmentine konumlandığını halihazırda doğruladı. Teknik detaylar tarafında en dikkat çekici nokta ise çekirdek yapısı. İşlemci, toplamda 5 çekirdekten oluşuyor.

    Yapılandırmada bir çekirdek ilk kümede yer alırken, diğer dört çekirdek ikinci kümede konumlandırılmış durumda. Bu tasarım, alışılmış hibrit yapıdan farklı. Frekans tarafında ise 1.50 GHz taban hız ve 4.284 MHz maksimum saat frekansı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan Wildcat Lake bilgilerinde 2 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğinden oluşan konfigürasyonlar konuşuluyordu.

    Bu nedenle Core 3 304, daha düşük konumlandırılmış bir model ya da erken örneklerden biri olabilir. Öte yandan bu, Wildcat Lake ailesine ait ilk sızıntı değil. Daha önce Intel Core 3 310 ve Intel Core 5 320 modelleri de benzer şekilde test sonuçlarıyla ortaya çıkmıştı. Core 3 304'ün, bu serinin en alt segment temsilcilerinden biri olması muhtemel.

