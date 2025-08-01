Intel Core 5 120 ve 120F tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Intel, Core 100 serisi altında yeni işlemcileri Core 5 120 ve Core 5 120F modellerini resmen piyasaya sürdü. Firma, yeni modelleri Raptor Lake ailesine dahil etmiş olsa da, kullanılan mimari hâlâ Alder Lake tabanlı. Her iki model, teknik açıdan Core i5-12400 ve i5-12400F'yi temel alıyor. İşte özellikleri

Intel Core 5 120 ve 120F tanıtıldı

Intel Core 5 120 ve 120F, LGA1700 soketini kullanıyor ve yalnızca performans çekirdeklerinden oluşan 6P/12T bir yapı sunuyor. Verimlilik çekirdeklerine yer verilmeyen bu tasarım, i5-12400 ile birebir aynı. Core 5 120 serisi, 7.5 MB L2 ve 18 MB L3 önbellek ile geliyor. Teknik anlamda tek fark, 4.5 GHz'e kadar çıkan maksimum turbo frekansı (12400'ün 4.4 GHz değeriyle karşılaştırıldığında) ve 117W'dan 110W'a düşen maksimum güç tüketimi olmuş.

Core 5 120 modeli, entegre grafik birimi olarak UHD Graphics 730 ile geliyor ve GPU boost frekansı 1.50 GHz'e çıkarılmış. Core 5 120F ise i5-12400F gibi entegre grafik birimi olmadan sunuluyor. Her iki işlemcinin de temel frekansı 2.5 GHz, maksimum turbo frekansı ise 4.5 GHz olarak listelenmiş.

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Yeni Core 5 120 ailesinin teknik anlamda sunduğu farklar oldukça sınırlı. Aslına bakacak olursak, bu modellerin Intel'in Meteor Lake ile başlattığı yeni adlandırma şeması doğrultusunda yeniden paketlendiğini görüyoruz. Henüz fiyat bilgisi paylaşılmamış olsa da, 2022'de tanıtılan i5-12400'ün 221 dolar fiyatla çıkış yaptığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer seviyede bir fiyatlandırma muhtemel. Core 5 120F ise daha uygun fiyata sunulacak.

Özellik Intel Core 5 120 Intel Core 5 120F Mimari Alder Lake Alder Lake Soket Tipi LGA1700 LGA1700 Çekirdek / İzlek 6 çekirdek / 12 izlek 6 çekirdek / 12 izlek Çekirdek Türü Tümü performans çekirdeği (P-core) Tümü performans çekirdeği (P-core) Temel Frekans 2.5 GHz 2.5 GHz Boost Frekansı 4.5 GHz 4.5 GHz L2 Önbellek 7.5 MB (1.25 MB x6) 7.5 MB (1.25 MB x6) L3 Önbellek 18 MB 18 MB Bellek Desteği DDR5-4800 (2 kanal) DDR5-4800 (2 kanal) Maks. Bellek Kapasitesi 192 GB 192 GB TDP (Güç Tasarımı) 65W 65W Maks. Turbo Güç (MTP) 110W 110W Dahili Grafik Birimi Intel UHD 730 Yok GPU Frekansı (Base/Max) 300 / 1500 MHz Yok Çıkış Dönemi 2025 3. çeyrek 2025 3. çeyrek Tahmini Fiyat Belirsiz Belirsiz

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Intel Core 5 120 ve 120F tanıtıldı: İşte özellikleri

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