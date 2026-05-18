Intel Core 7 350 çıkmadan test edildi: A19 Pro ile kıyaslandı

Intel Core 7 350, Apple A19 Pro'ya yaklaştı
Paylaşılan sonuçlara göre Intel Core 7 350, tek çekirdek testinde 4.228 puan, çok çekirdek testinde ise 16.237 puan aldı. Apple A19 Pro ise aynı platformda tek çekirdekte 5.172 puan seviyesine ulaşıyor. Bu sonuçlarla birlikte Intel'in yeni işlemcisi, tek çekirdek performansında Apple'ın gerisinde kalmaya devam etse de aradaki farkın yaklaşık yüzde 18 seviyesine indiğini söyleyelim.
Ayrıca işlemcide 6 MB L3 önbellek ve 15W TDP değeri bulunuyor. Dolayısıyla Wildcat Lake serisinin özellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar, mini PC sistemleri ve düşük güç tüketimli cihazlar için geliştirildiğini söyleyelim. Daha önce Core 5 320 ve Core 5 330 modelleri de çeşitli benchmark testlerinde ortaya çıkmıştı. Yeni Core 7 350 ise şu ana kadar Wildcat Lake ailesinin PassMark üzerindeki en yüksek skorunu elde etmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.