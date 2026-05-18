Intel Core 7 350 çıkmadan test edildi: A19 Pro ile kıyaslandı

Tam Boyutta Gör Intel'in düşük güç tüketimine odaklanan yeni Wildcat Lake işlemci ailesi performans testlerinde görünmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core 7 350 modeli, PassMark veritabanında ortaya çıktı ve özellikle çok çekirdek performansıyla Apple A19 Pro ile kıyaslandı.

Intel Core 7 350, Apple A19 Pro'ya yaklaştı

Paylaşılan sonuçlara göre Intel Core 7 350, tek çekirdek testinde 4.228 puan, çok çekirdek testinde ise 16.237 puan aldı. Apple A19 Pro ise aynı platformda tek çekirdekte 5.172 puan seviyesine ulaşıyor. Bu sonuçlarla birlikte Intel'in yeni işlemcisi, tek çekirdek performansında Apple'ın gerisinde kalmaya devam etse de aradaki farkın yaklaşık yüzde 18 seviyesine indiğini söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Çok çekirdek tarafında ise Core 7 350'nin A19 Pro’dan yaklaşık yüzde 9 daha yüksek skor aldığı görülüyor. Doğrulanan detaylara göre Intel Core 7 350, Wildcat Lake ailesinin en güçlü ikinci modeli olarak konumlandırılıyor. İşlemci, 2 adet Cougar Cove performans çekirdeği ve 4 adet Darkmont düşük güç çekirdeğinden oluşan 2+4 çekirdek yapısına sahip.

Ayrıca işlemcide 6 MB L3 önbellek ve 15W TDP değeri bulunuyor. Dolayısıyla Wildcat Lake serisinin özellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar, mini PC sistemleri ve düşük güç tüketimli cihazlar için geliştirildiğini söyleyelim. Daha önce Core 5 320 ve Core 5 330 modelleri de çeşitli benchmark testlerinde ortaya çıkmıştı. Yeni Core 7 350 ise şu ana kadar Wildcat Lake ailesinin PassMark üzerindeki en yüksek skorunu elde etmiş durumda.

