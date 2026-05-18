Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core 7 350 çıkmadan test edildi: A19 Pro ile kıyaslandı

    Intel'in yeni Wildcat Lake serisine ait Core 7 350 işlemcisi ilk kez PassMark testlerinde görüldü. Yeni çip, tek ve çok çekirdekli performansında A19 Pro ile kıyaslandı.

    Intel Core 7 350 çıkmadan test edildi: A19 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Intel'in düşük güç tüketimine odaklanan yeni Wildcat Lake işlemci ailesi performans testlerinde görünmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core 7 350 modeli, PassMark veritabanında ortaya çıktı ve özellikle çok çekirdek performansıyla Apple A19 Pro ile kıyaslandı. 

    Intel Core 7 350, Apple A19 Pro'ya yaklaştı

    Paylaşılan sonuçlara göre Intel Core 7 350, tek çekirdek testinde 4.228 puan, çok çekirdek testinde ise 16.237 puan aldı. Apple A19 Pro ise aynı platformda tek çekirdekte 5.172 puan seviyesine ulaşıyor. Bu sonuçlarla birlikte Intel'in yeni işlemcisi, tek çekirdek performansında Apple'ın gerisinde kalmaya devam etse de aradaki farkın yaklaşık yüzde 18 seviyesine indiğini söyleyelim.

    Intel Core 7 350 çıkmadan test edildi: A19 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Çok çekirdek tarafında ise Core 7 350'nin A19 Pro’dan yaklaşık yüzde 9 daha yüksek skor aldığı görülüyor. Doğrulanan detaylara göre Intel Core 7 350, Wildcat Lake ailesinin en güçlü ikinci modeli olarak konumlandırılıyor. İşlemci, 2 adet Cougar Cove performans çekirdeği ve 4 adet Darkmont düşük güç çekirdeğinden oluşan 2+4 çekirdek yapısına sahip.

    Ayrıca işlemcide 6 MB L3 önbellek ve 15W TDP değeri bulunuyor. Dolayısıyla Wildcat Lake serisinin özellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar, mini PC sistemleri ve düşük güç tüketimli cihazlar için geliştirildiğini söyleyelim. Daha önce Core 5 320 ve Core 5 330 modelleri de çeşitli benchmark testlerinde ortaya çıkmıştı. Yeni Core 7 350 ise şu ana kadar Wildcat Lake ailesinin PassMark üzerindeki en yüksek skorunu elde etmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.0 sce fiat punto otomatik engelli olan annemin üzerine araba almıştık annem vefat etti ambeleye kalkan araba masrafı borz motor şikayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum