Intel Core i7 975 EE de dahil tam 9 yeni işlemci duyurdu

Donanım dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olan ve Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında yarıileken devi Intel, bazıları uzunca bir süredir merakla beklenen tam 9 yeni işlemcisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Resmi lansmanı yaplan işlemciler arasında kuşkusuz en dikkat çekici olanları yüksek performansl masaüstü sistemler için hazırlanan Core i7 serisinin yeni modelleriydi. Intel'in pazara sunduğu işlemciler arasında öne çıkan model Core i7 975 Extreme Edition oldu. Firmanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak dikkat çeken ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki işlemci, standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve üzerinde 8MB sviye 3 bellek bulunuyor.

Intel'in geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı Core i7 965 Extreme Edition (3.2GHz) işlemcisinin yerini alan Core i7 975 Extreme Edition modeliyle birlikte firma, kısmen daha ekonomik bir çözüm olarak Core i7 950 modelinin lansmanını da gerçekleştirdi. 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 modelinin yerine hazırlanan işlemci, 3.06GHz'de çalışıyor. Her ikisi de D0 revizyonunu temel alan ve 130 Watt'lık ıısl güç tasarımıyla gelen işlemcilerden Core i7 975 Extreme Edition işlemcisi adetli alımlarda 999$, Core i7 950 modeli ise yine adetli alımlarda 562$'lık fiyatla kullanıma sunuluyor. Intel yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunlarına özel işlemcilerin yanı sıra daha ekonomik modeller de tanıttı.

Tam Boyutta Gör

Firma yaptığı açıklama ile masaüstü için hazırladığı çift çekirdekli işlemci serilerine de iki yeni model eklediğini duyurdu. Lansmanı yapılan yeni işlemcilerden ilki Core 2 serisi altında hazırlanan Core 2 Duo E7600 oldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli E7600, 3GHz'de çalışıyor ve 3MB seviye 2 bellek ile geliyor. 1066MHz FSB desteğine sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. Tabii Intel'in Core 2 Duo E7600 modeli oldukça stratejik bir hamle zira AMD de geçtiğimiz günlerde yine 3GHz ve 3.1GHz'de çalışan 80 ve 65 Watt'lık Athlon II X2 250 ve Phenom II X2 550 BE modellerini duyurarak bu konudaki iddiasını bir kez daha gözler önüne sermişti.

Core 2 Duo E7600 modeline ek olarak Intel özellikle giriş seviyesi sistemler için Celeron 1600 işlemcisini de duyurdu. 2.4GHz'de çalışan ve 512Kb seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci Core 2 Duo E7600 modelinden farklı olarak 1066MHz yerine 800MHz FSB desteği ile geliyor. Ekonomik sistemler için hazırlanan Celeron E1600 işlemcisi adetli alımlarda 53$'lık fiyatla satışa sunulurken, Core 2 Duo E7600 modelinin fiyatı ise 133$ olarak belirlenmiş. Intel masaüstü sistemlerin yanı sıra dizüstü bilgisayarları da unutmadı ve taşınabilir sistemler için tam 5 yeni mobil işlecisini, detaylarını yukarıda verdiğimiz dört yeni masaüstü işlemcisiyle eş zamanlı olarak endüstrinin beğenisine sundu.

Tam Boyutta Gör

Intel'in yeni mobil işlemcilerinden üçü Core 2 diğer ikisi ise Celeron serisi dahilinde anons edildi. Yeni işlemciler arasında en dikkat çeken model Core 2 Duo T9900 zira 3.06GHz'de çalışan bu model yüksek hızı ve 35 Watt'lık düşük güç tüketimiyle öne çıkmayı başarıyor. 530$'lık Core 2 Duo T9900 modeline ek olarak Intel Core 2 Duo P9700 modelini de tanıttı. T9900 modeli gibi 6MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan 2.8GHz'lik işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 25 Watt olarak belirlenmiş. Core 2 serisi altında lanse edilen diğer model ise Core 2 Duo P8800. 2.66GHz'de çalışan işlemci, 3MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Bu arada Core 2 serisi yeni model işlemcilerin 1066MHz FSB desteklediklerini de belirtelim.

Sırasıyla 530$, 348$ ve 241$ seviyesinden satışa sunulan Core 2 serisi mobil işlemilere ek olarak Intel özellikle ekonomi sınıfı dizüstü bilgisayarlar için iki de yeni Celeron işlemcisi hazırladı. Bu işlemcilerden Celeron T3100 modeli 1.9GHz'de, Celeron T3000 modeli ise 1.8GHz'de çalışıyor ayrıca her iki işlemci de 800MHz FSB desteği ile geliyor. Modeline göre sırasıyla 86$ ve 80$ seviyesinden satışa sunulan işlemcilerin belirttiğimiz gibi giriş seviyesi mobil sistemlerde kullanılması planlanıyor.