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Intel Core i7 975 EE de dahil tam 9 yeni işlemci duyurdu

Intel aralarında Core i7 975 Extreme Edition ve Core 2 Duo E7600'ün de bulunduğu 9 yeni işlemcisini lanse etti.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olan ve Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında yarıileken devi Intel, bazıları uzunca bir süredir merakla beklenen tam 9 yeni işlemcisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Resmi lansmanı yaplan işlemciler arasında kuşkusuz en dikkat çekici olanları yüksek performansl masaüstü sistemler için hazırlanan Core i7 serisinin yeni modelleriydi. Intel'in pazara sunduğu işlemciler arasında öne çıkan model Core i7 975 Extreme Edition oldu. Firmanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak dikkat çeken ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki işlemci, standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve üzerinde 8MB sviye 3 bellek bulunuyor.

Intel'in geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı Core i7 965 Extreme Edition (3.2GHz) işlemcisinin yerini alan Core i7 975 Extreme Edition modeliyle birlikte firma, kısmen daha ekonomik bir çözüm olarak Core i7 950 modelinin lansmanını da gerçekleştirdi. 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 modelinin yerine hazırlanan işlemci, 3.06GHz'de çalışıyor. Her ikisi de D0 revizyonunu temel alan ve 130 Watt'lık ıısl güç tasarımıyla gelen işlemcilerden Core i7 975 Extreme Edition işlemcisi adetli alımlarda 999$, Core i7 950 modeli ise yine adetli alımlarda 562$'lık fiyatla kullanıma sunuluyor. Intel yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunlarına özel işlemcilerin yanı sıra daha ekonomik modeller de tanıttı.

Intel Core i7 975 EE de dahil tam 9 yeni işlemci duyurdu
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Firma yaptığı açıklama ile masaüstü için hazırladığı çift çekirdekli işlemci serilerine de iki yeni model eklediğini duyurdu. Lansmanı yapılan yeni işlemcilerden ilki Core 2 serisi altında hazırlanan Core 2 Duo E7600 oldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli E7600, 3GHz'de çalışıyor ve 3MB seviye 2 bellek ile geliyor. 1066MHz FSB desteğine sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. Tabii Intel'in Core 2 Duo E7600 modeli oldukça stratejik bir hamle zira AMD de geçtiğimiz günlerde yine 3GHz ve 3.1GHz'de çalışan 80 ve 65 Watt'lık Athlon II X2 250 ve Phenom II X2 550 BE modellerini duyurarak bu konudaki iddiasını bir kez daha gözler önüne sermişti.

Core 2 Duo E7600 modeline ek olarak Intel özellikle giriş seviyesi sistemler için Celeron 1600 işlemcisini de duyurdu. 2.4GHz'de çalışan ve 512Kb seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci Core 2 Duo E7600 modelinden farklı olarak 1066MHz yerine 800MHz FSB desteği ile geliyor. Ekonomik sistemler için hazırlanan Celeron E1600 işlemcisi adetli alımlarda 53$'lık fiyatla satışa sunulurken, Core 2 Duo E7600 modelinin fiyatı ise 133$ olarak belirlenmiş. Intel masaüstü sistemlerin yanı sıra dizüstü bilgisayarları da unutmadı ve taşınabilir sistemler için tam 5 yeni mobil işlecisini, detaylarını yukarıda verdiğimiz dört yeni masaüstü işlemcisiyle eş zamanlı olarak endüstrinin beğenisine sundu.

Intel Core i7 975 EE de dahil tam 9 yeni işlemci duyurdu
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Intel'in yeni mobil işlemcilerinden üçü Core 2 diğer ikisi ise Celeron serisi dahilinde anons edildi. Yeni işlemciler arasında en dikkat çeken model Core 2 Duo T9900 zira 3.06GHz'de çalışan bu model yüksek hızı ve 35 Watt'lık düşük güç tüketimiyle öne çıkmayı başarıyor. 530$'lık Core 2 Duo T9900 modeline ek olarak Intel Core 2 Duo P9700 modelini de tanıttı. T9900 modeli gibi 6MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan 2.8GHz'lik işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 25 Watt olarak belirlenmiş. Core 2 serisi altında lanse edilen diğer model ise Core 2 Duo P8800. 2.66GHz'de çalışan işlemci, 3MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Bu arada Core 2 serisi yeni model işlemcilerin 1066MHz FSB desteklediklerini de belirtelim.

Sırasıyla 530$, 348$ ve 241$ seviyesinden satışa sunulan Core 2 serisi mobil işlemilere ek olarak Intel özellikle ekonomi sınıfı dizüstü bilgisayarlar için iki de yeni Celeron işlemcisi hazırladı. Bu işlemcilerden Celeron T3100 modeli 1.9GHz'de, Celeron T3000 modeli ise 1.8GHz'de çalışıyor ayrıca her iki işlemci de 800MHz FSB desteği ile geliyor. Modeline göre sırasıyla 86$ ve 80$ seviyesinden satışa sunulan işlemcilerin belirttiğimiz gibi giriş seviyesi mobil sistemlerde kullanılması planlanıyor.


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loras_30 9 yıl
intelle amd yi kıyaslıyorlar sonrada amd nin cok kötü bir ürün olduguna kanaat getiriyorlar sanki evlerinin bir odasında işlemci yapacak kapasiteye sahip bu arkadaslar insanlar bu işe milyar dolarlarla ölçülecek paralar harcıyorlar arastırması gelistirmesi vs vs ama bizim türk halkı beğenmiyor tekel kimdeyse ona yoneliyor pahallı olması onları pek ilgilendirmiyor para cok sanırım neyse alan arkadaslara hayırlı olsun
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GurcellOnline 9 yıl
Tamam iyi guzel performans veriyorda fiyatlar cok ucuk. Varsin Windows u 35 sn de acsin yada 4GB li dosyayi 45sn de ziplesin. 10sn daha az beklemek icin dokulecek paraya acirim dogrusu.
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GuiWan 9 yıl
Nvidia girsin biran önce şu cpu üretimine. aklıma hep turkcell-vodafone-avea üçlemesi geliyor. intel turkcell, amd vodafone (telsim), bunun aveası yani nvidia'sı eksik. bir eskiden nasıldı tarifeler, bir de şimdi nasıl.. biraz garip benzetme belki ama nvidia girerse fiyatlardaki rekabet benzeyecektir. Keşke daha fazla üretici olsa.. bu fiyatlar inanılmaz derecede pahalı.
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Cose Turche 9 yıl
@gui-wan

Nvidia daha uzun zaman giremez,intelle itişip kakıştığı sürece,lisansı yok elinde,belki viayı satın alırlar oda belki..
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dreamblue35 9 yıl

Gui-Wan

Nvidia girsin biran önce şu cpu üretimine. aklıma hep turkcell-vodafone-avea üçlemesi geliyor. intel turkcell, amd vodafone (telsim), bunun aveası yani nvidia'sı eksik. bir eskiden nasıldı tarifeler, bir de şimdi nasıl.. biraz garip benzetme belki ama nvidia girerse fiyatlardaki rekabet benzeyecektir. Keşke daha fazla üretici olsa.. bu fiyatlar inanılmaz derecede pahalı.


al birini vur ötekini diye bir ata sözü var; onlar danışıklı dövüşüyorlar
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unserr 9 yıl
Allah gözünü doyursun senin Intel
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Towarscke 9 yıl
Bu islemciler kac watt? Notebook islemcilerin disindakileri soruyorum..
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K.Kahriman 9 yıl

Orjinalden alıntı: Towarscke

Bu islemciler kac watt? Notebook islemcilerin disindakileri soruyorum..

i7 ler 130 watt

c2d ve celeron dc 65w
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Cold1 9 yıl
AMD opel deildir Quad_core2 arkadaşım amd bi American muscledır..kullanmasını bilene inanılmaz zevkler ve hazlar yaşatır kullanmasını bilmiyenede işkence olur...intellinde mercedes olduğuna kesinlikle katılmıyorum intelden olsa olsa hundai olur.bilip bilmeden pazara atlaması ürettiği ürünleri çook ucuza maledip son kullanıcıya hiper fiyatlardan satmasıyla ancak parası bol saçmayı sevenlerin favorisi olabilir...
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budgie 9 yıl
pehalı be yaws!
bu kadar gücle akşama kadar oturup
ne yaparki ev kullanıcısı?
intel işte yaw hep önde gidecek
hadi intel yuru gim tutar seni 2000 dlarlık cpu da bekliyoz
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BaambaamFTW 9 yıl
amin:D
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loras_30 9 yıl
intelle amd yi kıyaslıyorlar sonrada amd nin cok kötü bir ürün olduguna kanaat getiriyorlar sanki evlerinin bir odasında işlemci yapacak kapasiteye sahip bu arkadaslar insanlar bu işe milyar dolarlarla ölçülecek paralar harcıyorlar arastırması gelistirmesi vs vs ama bizim türk halkı beğenmiyor tekel kimdeyse ona yoneliyor pahallı olması onları pek ilgilendirmiyor para cok sanırım neyse alan arkadaslara hayırlı olsun
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Taskin83 9 yıl
aynen katılıorum o intelin yeni işlemcilerine kimse o kadar para vermez, veren kişiyede diyecek lafım yok adam zenginse parasıda varsa kendi bileceği iş ama bende amd den yanayım yeni pc topluorum amd tabanlı olcak zaten
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Chembond 9 yıl
Q6600 gibi bir işlemci 300$dan çıkarsalar şu 775pinli sistemler için, OC kapasitesi sağlam olsa... Satış rekorları kıracak tek işlemci o olur. am3, i7, i5, ddr3 diye yırtına dursunlar, hepsi hikaye...
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sendemail 9 yıl
amd dandik diyenler var,halt etmişler.Biri mercedesmiş diğeri opel...Kıyaslamaya bak.Sanki amd bilmiyor zirve işlemci yapmayı ,amd diyor ki ÇOK daha ucuza aynı işi yapan işlemcim var diyor,ya herneyse dileyen gitsin 1000 dolar versin 1 işlemciye...ancak şunu unutmayın amd dediğinizin kullanım ömrü aynı segmentteki intelden daha fazla...lafı olan önce araştrısın sonra lafını söylesin ..mercedesmiş ,elizabeth elizabeth!!!
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