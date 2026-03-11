Giriş
    Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı: Sadece P-Core ve dahası

    Intel, edge sistemler ve endüstriyel yapay zeka uygulamaları için geliştirilen Core Series 2 işlemcilerini tanıttı. Yeni seri, hibrit mimari yerine yalnızca performans çekirdekleri ile geliyor.

    Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı: Sadece P-Core ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel, uç bilişim (edge computing) ve endüstriyel yapay zeka sistemlerine yönelik geliştirdiği yeni nesil Core Series 2 işlemci ailesini tanıttı. "Bartlett Lake" kod adıyla geliştirilen bu yeni platform, şirketin son yıllarda yaygınlaştırdığı hibrit mimariden ayrılıyor. Core Series 2 işlemciler, performans ve verimlilik çekirdeklerini bir araya getiren yapı yerine tamamen Performans (P) çekirdeklerinden oluşan bir mimari ile geliyor. İşte özellikleri

    Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı

    Intel'e göre E-Core çekirdeklerinin rafa kaldırılması, özellikle kritik görevlerde önemli olan performans ve düşük gecikme sürelerini iyileştirmeyi hedefliyor Farklı çekirdek tipleri arasında görev geçişi ortadan kalktığı için sistemin daha öngörülebilir yanıt süreleri sunması hedefleniyor. Bu yapı özellikle endüstriyel otomasyon, gerçek zamanlı veri analitiği ve uç yapay zeka uygulamalarında avantaj sağlamış olacak.

    Bartlett Lake mimarisi üzerine kurulan Core Series 2 işlemciler, 12 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına kadar ölçeklenebiliyor. İşlemcilerin tepe saat hızının ise 5.9 GHz seviyesine ulaştığı paylaşılıyor. Bellek tarafında ECC destekli DDR5-5600 standardı yer alıyor ve sistemler 192 GB’a kadar bellek kapasitesini destekleyebiliyor.

    Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı: Sadece P-Core ve dahası Tam Boyutta Gör
    Platform tarafında Intel, mevcut ekosistemi korumaya devam ediyor. Core Series 2 işlemciler LGA1700 soket yapısını kullanıyor ve Q670E, R680E, Q670, W680, H610 ve H610E gibi mevcut yonga setleriyle uyumlu çalışabiliyor. İşlemciler ayrıca 45W, 65W ve 125W Temel İşlemci Gücü (PBP) seçenekleriyle farklı sistem ihtiyaçlarına hitap ediyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve 2.5 Gigabit LAN desteği sunuluyor.

    Gecikmesü resinde 4.4 kata kadar düşüş

    Intel'in paylaştığı resmi performans verileri, yeni mimarinin özellikle gecikme sürelerinde önemli kazanımlar sağladığını gösteriyor. Şirketin testlerine göre Core Series 2 işlemciler, AMD Ryzen 7 9700X işlemcisine kıyasla maksimum PCIe gecikmesinde 4.4 kata kadar düşüş, deterministik yanıt süresinde 2.5 kata kadar iyileşme ve deterministik işlem performansında 3.8 kata kadar artış sağlayabiliyor. Çoklu iş parçacığı performansında ise 1.5 kata kadar avantaj sunulduğu belirtiliyor.

    Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı: Sadece P-Core ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel, donanım tarafındaki bu duyuruyla birlikte yazılım ekosistemini de genişletiyor. Şirket, sağlık ve yaşam bilimleri alanına yönelik yeni Health & Life Sciences Edge AI Suite yazılım paketini de tanıttı. Bu paket, özellikle hasta izleme sistemleri için geliştirilen yapay zeka iş yüklerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmayı amaçlıyor.

    Yeni yazılım paketi sayesinde tıbbi cihaz üreticileri, verileri buluta göndermeden cihaz üzerinde analiz edebiliyor. Yapay zeka tabanlı EKG aritmi tespiti, temassız fotopletismografi ölçümü ve anonimleştirilmiş 3 boyutlu hasta izleme gibi iş yükleri doğrudan yerel sistemlerde işlenebiliyor. Son olarak Intel, hem yeni P-çekirdekli Core Series 2 işlemcilerin hem de daha önce tanıtılan Core Ultra Series 3 platformunu kullanan edge sistemlerin satışa sunulduğunu açıkladı. 

