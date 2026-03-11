Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı: Sadece P-Core ve dahası

Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı
Intel'e göre E-Core çekirdeklerinin rafa kaldırılması, özellikle kritik görevlerde önemli olan performans ve düşük gecikme sürelerini iyileştirmeyi hedefliyor Farklı çekirdek tipleri arasında görev geçişi ortadan kalktığı için sistemin daha öngörülebilir yanıt süreleri sunması hedefleniyor. Bu yapı özellikle endüstriyel otomasyon, gerçek zamanlı veri analitiği ve uç yapay zeka uygulamalarında avantaj sağlamış olacak.
Bartlett Lake mimarisi üzerine kurulan Core Series 2 işlemciler, 12 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına kadar ölçeklenebiliyor. İşlemcilerin tepe saat hızının ise 5.9 GHz seviyesine ulaştığı paylaşılıyor. Bellek tarafında ECC destekli DDR5-5600 standardı yer alıyor ve sistemler 192 GB’a kadar bellek kapasitesini destekleyebiliyor.
Gecikmesü resinde 4.4 kata kadar düşüş
Intel'in paylaştığı resmi performans verileri, yeni mimarinin özellikle gecikme sürelerinde önemli kazanımlar sağladığını gösteriyor. Şirketin testlerine göre Core Series 2 işlemciler, AMD Ryzen 7 9700X işlemcisine kıyasla maksimum PCIe gecikmesinde 4.4 kata kadar düşüş, deterministik yanıt süresinde 2.5 kata kadar iyileşme ve deterministik işlem performansında 3.8 kata kadar artış sağlayabiliyor. Çoklu iş parçacığı performansında ise 1.5 kata kadar avantaj sunulduğu belirtiliyor.
Yeni yazılım paketi sayesinde tıbbi cihaz üreticileri, verileri buluta göndermeden cihaz üzerinde analiz edebiliyor. Yapay zeka tabanlı EKG aritmi tespiti, temassız fotopletismografi ölçümü ve anonimleştirilmiş 3 boyutlu hasta izleme gibi iş yükleri doğrudan yerel sistemlerde işlenebiliyor. Son olarak Intel, hem yeni P-çekirdekli Core Series 2 işlemcilerin hem de daha önce tanıtılan Core Ultra Series 3 platformunu kullanan edge sistemlerin satışa sunulduğunu açıkladı.
