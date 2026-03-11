Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı: Sadece P-Core ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, uç bilişim (edge computing) ve endüstriyel yapay zeka sistemlerine yönelik geliştirdiği yeni nesil Core Series 2 işlemci ailesini tanıttı. "Bartlett Lake" kod adıyla geliştirilen bu yeni platform, şirketin son yıllarda yaygınlaştırdığı hibrit mimariden ayrılıyor. Core Series 2 işlemciler, performans ve verimlilik çekirdeklerini bir araya getiren yapı yerine tamamen Performans (P) çekirdeklerinden oluşan bir mimari ile geliyor. İşte özellikleri

Intel'e göre E-Core çekirdeklerinin rafa kaldırılması, özellikle kritik görevlerde önemli olan performans ve düşük gecikme sürelerini iyileştirmeyi hedefliyor Farklı çekirdek tipleri arasında görev geçişi ortadan kalktığı için sistemin daha öngörülebilir yanıt süreleri sunması hedefleniyor. Bu yapı özellikle endüstriyel otomasyon, gerçek zamanlı veri analitiği ve uç yapay zeka uygulamalarında avantaj sağlamış olacak.

Bartlett Lake mimarisi üzerine kurulan Core Series 2 işlemciler, 12 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına kadar ölçeklenebiliyor. İşlemcilerin tepe saat hızının ise 5.9 GHz seviyesine ulaştığı paylaşılıyor. Bellek tarafında ECC destekli DDR5-5600 standardı yer alıyor ve sistemler 192 GB’a kadar bellek kapasitesini destekleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Platform tarafında Intel, mevcut ekosistemi korumaya devam ediyor. Core Series 2 işlemciler LGA1700 soket yapısını kullanıyor ve Q670E, R680E, Q670, W680, H610 ve H610E gibi mevcut yonga setleriyle uyumlu çalışabiliyor. İşlemciler ayrıca 45W, 65W ve 125W Temel İşlemci Gücü (PBP) seçenekleriyle farklı sistem ihtiyaçlarına hitap ediyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve 2.5 Gigabit LAN desteği sunuluyor.

Gecikmesü resinde 4.4 kata kadar düşüş

Intel'in paylaştığı resmi performans verileri, yeni mimarinin özellikle gecikme sürelerinde önemli kazanımlar sağladığını gösteriyor. Şirketin testlerine göre Core Series 2 işlemciler, AMD Ryzen 7 9700X işlemcisine kıyasla maksimum PCIe gecikmesinde 4.4 kata kadar düşüş, deterministik yanıt süresinde 2.5 kata kadar iyileşme ve deterministik işlem performansında 3.8 kata kadar artış sağlayabiliyor. Çoklu iş parçacığı performansında ise 1.5 kata kadar avantaj sunulduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Intel, donanım tarafındaki bu duyuruyla birlikte yazılım ekosistemini de genişletiyor. Şirket, sağlık ve yaşam bilimleri alanına yönelik yeni Health & Life Sciences Edge AI Suite yazılım paketini de tanıttı. Bu paket, özellikle hasta izleme sistemleri için geliştirilen yapay zeka iş yüklerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmayı amaçlıyor.

Intel'in 18A planı genişliyor: Apple ve Nvidia radarda 6 gün önce eklendi

Yeni yazılım paketi sayesinde tıbbi cihaz üreticileri, verileri buluta göndermeden cihaz üzerinde analiz edebiliyor. Yapay zeka tabanlı EKG aritmi tespiti, temassız fotopletismografi ölçümü ve anonimleştirilmiş 3 boyutlu hasta izleme gibi iş yükleri doğrudan yerel sistemlerde işlenebiliyor. Son olarak Intel, hem yeni P-çekirdekli Core Series 2 işlemcilerin hem de daha önce tanıtılan Core Ultra Series 3 platformunu kullanan edge sistemlerin satışa sunulduğunu açıkladı.

