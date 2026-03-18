    Intel Core Ultra 200HX Plus işlemciler duyuruldu: İşte özellikleri

    Intel, Core Ultra 200HX Plus işlemci serisini tanıttı. Yeni işlemciler, önceki nesle kıyasla küçük çaplı iyileştirmeler ve frekans artışı sunuyor. İşte özellikleri

    Mobil işlemci pazarında rekabet sürerken, Intel'den mevcut mimariler üzerinde güncellemeler görmeye devam ediyoruz. Bu süreçte performansı kademeli olarak artıran şirket, son olarak Arrow Lake tabanlı Core Ultra 200HX Plus serisi mobil işlemcilerini duyurdu. 

    Core Ultra 200HX Plus serisi neler sunuyor?

    Intel, Core Ultra 200HX Plus serisi kapsamında iki yeni modeli tanıttı. Bunlar Core Ultra 9 290HX Plus ve Core Ultra 7 270HX Plus. Lion Cove performans ve Skymont verimlilik çekirdeklerinden güç alan işlemciler, özellikle oyun dizüstü bilgisayarları ve mobil iş istasyonlarını hedefliyor. Core Ultra 9 290HX Plus, 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği olmak üzere 24 çekirdek ve 24 izleğe sahip. Ayrıca 5.5GHz saat hızıyla geliyor.

    Paylaşılan verilere göre Core Ultra 9 290HX Plus, önceki nesildeki 285HX modeline kıyasla oyun performansında yüzde 8'e kadar artış sunuyor. Örnek testlerde ise tek çekirdek performansında yüzde 7 seviyesinde bir iyileşme bulunuyor. Daha eski nesil olan i9-12900HX ile karşılaştırıldığında ise oyun performansında yüzde 62'ye, tek çekirdekte ise yüzde 30'a varan artış yakalanmış durumda.

    • Mimari ve temel yapı: Lion Cove P-Core, Skymont E-Core mimarisi, yeni geliştirilmiş Uncore frekans yapısı, entegre NPU (yapay zeka hızlandırıcı)
    • Grafik ve bellek: Xe-LPG grafik mimarisi, DDR5-6400 MT/s bellek desteği, Intel XMP (Extreme Memory Profile) desteği
    • Bağlantı ve platform özellikleri: Entegre Intel Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4, Thunderbolt 5 desteği, ayrık Thunderbolt 5 desteği
    • Performans ve yazılım:
    • Yeni Intel Platform Performance Package
    • Intel Binary Optimization Tool desteği
    • Intel Application Optimization (APO)
    • Intel Extreme Tuning Utility (XTU) desteği
    • 394'e kadar HSIO (High-Speed I/O) hattı
    Core Ultra 7 270HX Plus ise, 8 performans ve 12 verimlilik çekirdeği olmak üzere 20 çekirdek ve 20 izlekle geliyor. Saat hızı ise 5.3GHz ile sınırlandırılmış. Bu nesildeki en önemli teknik değişikliklerden biri frekans tarafında. Yeni işlemcilerde çekirdekler arası (die-to-die) frekansın 900 MHz'e kadar artırıldığı belirtiliyor. Bu sayede CPU ile bellek denetleyicisi arasındaki iletişim hızlanıyor, gecikme düşüyor ve özellikle oyun performansına doğrudan katkı sağlanıyor.

    Platform tarafında da bazı güncellemeler mevcut. Yeni seri, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 80 Gbps Thunderbolt 5 desteği ile geliyor. Ayrıca Intel'in Binary Optimization Tool adı verilen yazılım desteği de belirli oyunlarda performans iyileştirmesi sunacak. Yeni işlemciler, lansmanla birlikte çok sayıda üretici tarafından benimsenmiş durumda. İlk sistemlerin ise 17 Mart itibarıyla satışa çıktığı, yıl içinde daha fazla modelin ekleneceği paylaşıldı. Uyumlu olan modeller ise şu şekilde:

    • ACER Predator Helios Neo 16S AI
    • ACER Predator Helios Neo 16 AI
    • ACER Predator Helios Neo 18 AI
    • ASUSROG Strix SCAR 18
    • ColorfuliGame M16 Origo
    • Alienware 16 Area-51 Gaming Laptop
    • Alienware 18 Area-51 Gaming Laptop
    • Alienware 16X Aurora Gaming Laptop
    • HPHyperX OMEN 15
    • HPHyperX OMEN 16
    • HPHyperX OMEN MAX 16
    • Lenovo Legion 7i (16", 10)
    • Lenovo Legion 5i (15", 11)
    • Lenovo Legion Pro 7i (16", 10)
    • Lenovo Legion Pro 5i (16", 10)
    • MAINGEAR Ultima 18
    • Mechrevo Yaoshi 18 Pro
    • Mechrevo Yaoshi 16 Ultra
    • MSI Raider 16 Max HX
    • Origin PC Gaming Notebook EON18X
    • Origin PC Gaming Notebook EON16X
    • Puget Mobile C162-G
    • Razer Blade 18
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

