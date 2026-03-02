Intel Core Ultra 200K Plus işlemciler için çıkış tarihi paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in masaüstü tarafındaki ara güncellemesi olarak konumlandırılan Core Ultra 200K Plus, yani "Arrow Lake Refresh" işlemciler için takvim netleşmeye başladı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, yeni seriyi 11 Mart'ta resmi olarak duyurmayı planlıyor. Bununla birlikte 23 Mart tarihine işaret eden ikinci bir NDA süreci de bulunuyor.

Kaçıranlar için daha önce Intel Arrow Lake Refresh için Mart-Nisan aralığı işaret ediliyordu. 11 Mart tarihi, Intel'in lansmanı öne çektiğini gösteriyor. Aynı dönem içinde masaüstü "K Plus" modellerin yanı sıra mobil taraftaki "HX Plus" yenilemelerin de gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu güncelleme yalnızca masaüstü segmentle sınırlı kalmayacak.

Model tarafında ise dikkat çeken bir değişiklik söz konusu. Son sızıntılar, Intel'in Core Ultra 9 290K Plus modelini rafa kaldırdığını gösteriyor. Buna karşın Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus modelleri seride yer almaya devam edecek. Ayrıca Arrow Lake Refresh tarafında büyük bir mimari dönüşüm beklenmiyor.

Bu seri, mevcut Arrow Lake tasarımının optimize edilmiş versiyonu niteliğinde olacak. Sızıntılara göre özellikle 270K Plus ve 250K Plus modellerinde ek E-core yapılandırmaları gündemde. Ayrıca bazı SKU'larda yaklaşık 100 MHz seviyesinde frekans artışları konuşuluyor. Platform tarafında ise daha somut bir güncelleme var.

Intel hibrit mimariyi bırakıyor: Birleşik çekirdek mimarisi yolda 6 gün önce eklendi

Intel, Arrow Lake Refresh ile birlikte DDR5-7200 MT/s CUDIMM desteğini resmi olarak sunacak. Mevcut 6400 MT/s sınırına kıyasla bu, yaklaşık yüzde 12,5'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak 2026'nın ikinci yarısında LGA 1954 soketine geçiş ve Nova Lake-S beklentisi düşünüldüğünde, bu seri daha çok geçiş dönemi ürünü olarak konumlanacak.

