Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 200K Plus işlemciler için çıkış tarihi paylaşıldı

    Intel’in masaüstü tarafındaki ara güncellemesi olarak konumlanan Core Ultra 200K Plus, yani "Arrow Lake Refresh" serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Intel Core Ultra 200K Plus için çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel’in masaüstü tarafındaki ara güncellemesi olarak konumlandırılan Core Ultra 200K Plus, yani "Arrow Lake Refresh" işlemciler için takvim netleşmeye başladı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, yeni seriyi 11 Mart'ta resmi olarak duyurmayı planlıyor. Bununla birlikte 23 Mart tarihine işaret eden ikinci bir NDA süreci de bulunuyor.

    Intel Core Ultra 200K Plus için çıkış tarihi paylaşıldı

    Kaçıranlar için daha önce Intel Arrow Lake Refresh için Mart-Nisan aralığı işaret ediliyordu. 11 Mart tarihi, Intel'in lansmanı öne çektiğini gösteriyor. Aynı dönem içinde masaüstü "K Plus" modellerin yanı sıra mobil taraftaki "HX Plus" yenilemelerin de gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu güncelleme yalnızca masaüstü segmentle sınırlı kalmayacak.

    Model tarafında ise dikkat çeken bir değişiklik söz konusu. Son sızıntılar, Intel'in Core Ultra 9 290K Plus modelini rafa kaldırdığını gösteriyor. Buna karşın Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus modelleri seride yer almaya devam edecek. Ayrıca Arrow Lake Refresh tarafında büyük bir mimari dönüşüm beklenmiyor.

    Bu seri, mevcut Arrow Lake tasarımının optimize edilmiş versiyonu niteliğinde olacak. Sızıntılara göre özellikle 270K Plus ve 250K Plus modellerinde ek E-core yapılandırmaları gündemde. Ayrıca bazı SKU'larda yaklaşık 100 MHz seviyesinde frekans artışları konuşuluyor. Platform tarafında ise daha somut bir güncelleme var.

    Intel, Arrow Lake Refresh ile birlikte DDR5-7200 MT/s CUDIMM desteğini resmi olarak sunacak. Mevcut 6400 MT/s sınırına kıyasla bu, yaklaşık yüzde 12,5'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak 2026'nın ikinci yarısında LGA 1954 soketine geçiş ve Nova Lake-S beklentisi düşünüldüğünde, bu seri daha çok geçiş dönemi ürünü olarak konumlanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evcil timsah fiyatları crossbow fiyat dsl ışığı yanıyor ama internet yok megane 2 beyin arızası nasıl anlaşılır doğalgaz menfezi kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum