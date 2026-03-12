Intel Core Ultra 270K Plus ve 250K Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

Intel Core Ultra 270K Plus ve 250K Plus neler sunuyor?
Intel Core Ultra 7 270K Plus, sekiz performans çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeğiyle toplamda 24 çekirdek sunuyor. Performans çekirdekleri 5.5 GHz'e kadar çıkarken, verimlilik çekirdekleri önceki nesle kıyasla 100 MHz artışla 3.4 GHz taban frekansından başlıyor. Bellek tarafında ise işlemci bellek kontrolcüsüne giden bağlantıyı 900 MHz hızlandırıyor. Bu da sistem belleği ile işlemci arasındaki veri akışını doğrudan etkileyecek. Fiyatı ise 300 dolar olarak belirlendi.
Yeni yazılım katmanı: Intel Binary Optimization Tool
Intel'in performans iddialarının önemli bir bölümü donanımdan değil, yeni yazılım katmanından geliyor. Binary Optimization Tool adı verilen bu araç, oyun geliştiricilerinden herhangi bir kod değişikliği gerektirmeden belirli başlıklarda performans artışı sağlamayı hedefliyor. Intel'in kendi testlerine göre Shadow of the Tomb Raider'da Core Ultra 7 265K'ya kıyasla yüzde 39'a varan bir performans artışı elde ediliyor.
Intel, Core Ultra 200S Plus modellerin 26 Mart'tan itibaren satışa çıkacağını söylüyor. Bağımsız testlerin ise yakın tarihte paylaşılacağını söyleyelim.
