Intel Core Ultra 270K Plus ve 250K Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, son yıllarda masaüstü tarafında yaşadığı zorlu dönemlerin ardından CPU yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi önceki nesillerde yaşanan termal sorunlar ve kararlılık problemleri, son Arrow Lake neslinde de kare hızı performansına yansımıştı. Son olarak Intel, Arrow Lake Refresh tabanlı Core Ultra 270K Plus ve 250K Plus işlemcilerini duyurdu.

Intel Core Ultra 270K Plus ve 250K Plus neler sunuyor?

Intel Core Ultra 7 270K Plus, sekiz performans çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeğiyle toplamda 24 çekirdek sunuyor. Performans çekirdekleri 5.5 GHz'e kadar çıkarken, verimlilik çekirdekleri önceki nesle kıyasla 100 MHz artışla 3.4 GHz taban frekansından başlıyor. Bellek tarafında ise işlemci bellek kontrolcüsüne giden bağlantıyı 900 MHz hızlandırıyor. Bu da sistem belleği ile işlemci arasındaki veri akışını doğrudan etkileyecek. Fiyatı ise 300 dolar olarak belirlendi.

Tam Boyutta Gör Alt segmentte yer alan Core Ultra 5 250K Plus ise, 200 dolar fiyat etiketiyle 18 çekirdekli yapıda geliyor. 6 performans çekirdeği ve 12 verimlilik çekirdeğinden oluşan bu yapıya 30 MB Smart Cache ekleniyor. Bu, önceki 245K'ya kıyasla 6 MB'lık bir artışa karşılık geliyor. Intel, bu modelin benzer fiyat aralığındaki Ryzen 5 9600X karşısında ortalama yüzde 103 çok çekirdekli performans avantajı sunduğunu öne sürüyor. Ayrıca modelin KF sürümü de mevcut olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bellek desteği tarafında da yenilikler var. Her iki işlemci de DDR5-7200 belleği standart olarak destekliyor. Bunun yanında uyumlu 800 serisi anakartlarla daha yüksek yoğunluklu CUDIMM modülleri de kullanılabilecek; Intel'e göre 2026 boyunca gelecek yeni kart versiyonları bu yapılandırmayı tam anlamıyla açacak. İki işlemci de mevcut 800 serisi anakartlarla uyumluluğunu koruyor.

Yeni yazılım katmanı: Intel Binary Optimization Tool

Intel'in performans iddialarının önemli bir bölümü donanımdan değil, yeni yazılım katmanından geliyor. Binary Optimization Tool adı verilen bu araç, oyun geliştiricilerinden herhangi bir kod değişikliği gerektirmeden belirli başlıklarda performans artışı sağlamayı hedefliyor. Intel'in kendi testlerine göre Shadow of the Tomb Raider'da Core Ultra 7 265K'ya kıyasla yüzde 39'a varan bir performans artışı elde ediliyor.

Intel Core Series 2 işlemciler tanıtıldı: Sadece P-Core ve dahası 23 sa. önce eklendi

Intel, Core Ultra 200S Plus modellerin 26 Mart'tan itibaren satışa çıkacağını söylüyor. Bağımsız testlerin ise yakın tarihte paylaşılacağını söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core Ultra 270K Plus ve 250K+ tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: