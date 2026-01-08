Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, Core Ultra 3 300 "Wildcat Lake" işlemciler doğrulandı

    Intel, CES 2026 kapsamında Core Ultra 300 serisinin tamamının Panther Lake tabanlı olmayacağını doğruladı. Daha kompakt Wildcat Lake tasarımı, düşük çekirdekli modeller için farklı bir yol izliyor.

    Intel, Core Ultra 3 300 'Wildcat Lake' işlemciler doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Intel, CES 2026’da paylaştığı bir sunum slaytıyla Core Ultra 300 mobil işlemcilerin tamamının Panther Lake mimarisine dayanmadığını sessizce doğruladı. Wildcat Lake adı verilen yeni tasarım, özellikle daha düşük çekirdek sayısına sahip modeller için konumlandırılıyor.

    Her model Panther Lake kullanmıyor

    Kaçıranlar için Panther Lake tarafında Intel, üç farklı paket konfigürasyonu sunuyor. Bu tasarımlar, ayrı CPU, GPU ve platform denetleyici kalıplarından oluşuyor. Hesaplama tarafında 16 çekirdeğe kadar (4P + 8E + 4LPE) yapılandırmalar yer alırken, GPU birimi 12 Xe3 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Daha küçük konfigürasyonlarda ise 8 çekirdekli CPU ve 4 Xe3 çekirdekli iGPU seçenekleri bulunuyor.

    Wildcat Lake ise daha kompakt bir yaklaşım benimsiyor. Bu tasarımda CPU ve GPU aynı kalıp üzerinde yer alırken, platform denetleyici tarafı altı adet PCIe 4.0 hattına düşüyor. Intel, Wildcat Lake için 6 çekirdekli (2P + 4LPE) bir CPU düzeni, NPU 5 ve yalnızca 2 Xe3 çekirdekli entegre grafik birimi listeliyor. Ayrıca iki adet Thunderbolt 4 portu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth desteği de doğrudan pakete entegre ediliyor.

    CES alanında sergilenen fiziksel Wildcat Lake örneği, Intel'in pazarlama görsellerinden farklı bir kalıp düzeni ve oranlara sahip. Bu da Wildcat Lake’in Panther Lake’ten tamamen ayrı bir tasarım olduğunu doğruluyor. Intel, Wildcat Lake'in Core Ultra 5 332 ve Core Ultra 5 322 modellerinde kullanılmayacağını, bu işlemcilerin en küçük Panther Lake paketini tercih ettiğini belirtiyor. Wildcat Lake ise Core Ultra 3 işlemcileri ve gömülü sistemleri kapsayacak, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise piyasaya çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    osurmak abdesti bozar mı nissan qashqai 1.3 dig-t yorum rexapin 2 5 mg kullananların yorumu kuzenimin çocuğu benim neyim olur apartmana doğalgaz bağlatma şartları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum