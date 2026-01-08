Intel, Core Ultra 3 300 "Wildcat Lake" işlemciler doğrulandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, CES 2026’da paylaştığı bir sunum slaytıyla Core Ultra 300 mobil işlemcilerin tamamının Panther Lake mimarisine dayanmadığını sessizce doğruladı. Wildcat Lake adı verilen yeni tasarım, özellikle daha düşük çekirdek sayısına sahip modeller için konumlandırılıyor.

Her model Panther Lake kullanmıyor

Kaçıranlar için Panther Lake tarafında Intel, üç farklı paket konfigürasyonu sunuyor. Bu tasarımlar, ayrı CPU, GPU ve platform denetleyici kalıplarından oluşuyor. Hesaplama tarafında 16 çekirdeğe kadar (4P + 8E + 4LPE) yapılandırmalar yer alırken, GPU birimi 12 Xe3 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Daha küçük konfigürasyonlarda ise 8 çekirdekli CPU ve 4 Xe3 çekirdekli iGPU seçenekleri bulunuyor.

Wildcat Lake ise daha kompakt bir yaklaşım benimsiyor. Bu tasarımda CPU ve GPU aynı kalıp üzerinde yer alırken, platform denetleyici tarafı altı adet PCIe 4.0 hattına düşüyor. Intel, Wildcat Lake için 6 çekirdekli (2P + 4LPE) bir CPU düzeni, NPU 5 ve yalnızca 2 Xe3 çekirdekli entegre grafik birimi listeliyor. Ayrıca iki adet Thunderbolt 4 portu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth desteği de doğrudan pakete entegre ediliyor.

CES alanında sergilenen fiziksel Wildcat Lake örneği, Intel'in pazarlama görsellerinden farklı bir kalıp düzeni ve oranlara sahip. Bu da Wildcat Lake’in Panther Lake’ten tamamen ayrı bir tasarım olduğunu doğruluyor. Intel, Wildcat Lake'in Core Ultra 5 332 ve Core Ultra 5 322 modellerinde kullanılmayacağını, bu işlemcilerin en küçük Panther Lake paketini tercih ettiğini belirtiyor. Wildcat Lake ise Core Ultra 3 işlemcileri ve gömülü sistemleri kapsayacak, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise piyasaya çıkması bekleniyor.

