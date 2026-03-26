Intel Core Ultra 3 vPro işlemciler tanıtıldı: 50 TOPS'a kadar yapay zekâ gücü

Intel Core Ultra 3 vPro işlemciler neler sunuyor?
Yeni seri, doğrudan iş dünyasına yönelik konumlandırılıyor ve Intel vPro platformu ile birlikte geliyor. Açıklanan bilgilere göre seri, Core Ultra 5 332 modelinden başlayıp Core Ultra X9 388H seviyesine kadar uzanan 9'dan fazla modele sahip. Tüm modeller vPro desteği ve Intel SIPP kapsamında yer alıyor.
Üst segmentte yer alan Core Ultra X9 388H, X9 386H, X7 368H ve X7 366H gibi modeller 16 çekirdekli yapıyla geliyor. Bu işlemcilerde maksimum 5.1 GHz seviyesine ulaşan saat hızları, yapay zekâ tarafında ise entegre 50 TOPS seviyesinde NPU bulunuyor.
Intel, bellek ve bağlantı tarafında da güncel standartlara yönelmiş. LPDDR5X 9600'e kadar bellek desteği sunulurken, bazı modellerde DDR5 7200 desteği de yer alıyor. PCIe tarafında ise Gen4 ve Gen5 kombinasyonları bulunuyor. Maksimum bellek kapasitesi 128 GB seviyesine kadar çıkabiliyor.
Intel, donanım tarafının yanında yazılım yeteneklerini de genişletmiş durumda. Şirket, yeni nesil yönetim araçları olarak Intel Device IQ ve vPro Intelligence çözümlerini öne çıkarıyor. Bu sistemler; cihaz içi telemetri, öngörücü bakım ve otomatik IT süreçlerini hedefliyor.
Performans iddiaları tarafında Intel, ofis senaryolarında AMD Ryzen 7 PRO 369 modeline kıyasla daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı işlem tamamlama süreleri sunduğunu belirtiyor. Paylaşılan verilere göre IT destek süreçlerinde yüzde 30'a kadar iyileşme ve yüzde 54'e varan güç tasarrufu sağlanabiliyor. Ancak bu verilerin şirket içi testlere dayandığını belirtmemiz gerek.
|Model
|Çekirdek
|Max Turbo
|Önbellek
|NPU
|Ekran Kartı
|Xe çekirdeği
|GPU (GHz / TOPS)
|PCIe
|Bellek Hızı
|Maksimum Bellek kapasitesi
|Core Ultra X9 388H
|16
|5.1 GHz
|18MB
|50
|Arc B390 / Arc Pro B390
|12
|2.5 / 122
|12x Gen4 + 4x Gen5
|LPDDR5X 9600
|96 GB
|Core Ultra X9 386H
|16
|4.9GHz
|18MB
|50
|Intel Graphics
|4
|2.5 / 40
|20x Gen4 + 12x Gen5
|Gen5 | LPDDR5X 8533 / DDR5 7200 |
|96GB / 128GB
|Core Ultra X7 368H
|16
|5.0 GHz
|18MB
|50
|Arc B390 / Arc Pro B390
|12
|2.5 / 122
|12x Gen4 + 4x
|LPDDR5X 9600
|96 GB
|Core Ultra X7 366H
|16
|4.8 GHz
|18MB
|50
|Intel Graphics
|4
|2.5 / 40
|20x Gen4 + 12x
|LPDDR5X 8533 / DDR5 7200 |
|96GB / 128GB
|Core Ultra 7 365
|8
|4.8 GHz
|12MB
|49
|Intel Graphics
|4
|2.5 / 40
|12x Gen4 + 4x
|LPDDR5X 7467 / DDR5 6400 |
|96GB / 128GB
|Core Ultra 5 338H
|12
|4.7 GHz
|18MB
|47
|Arc B370 / Arc Pro B370
|10
|2.4 / 98
|12x Gen4 + 4x
|LPDDR5X 8533
|96 GB
|Core Ultra 5 336
|12
|4.6 GHz
|18MB
|47
|Intel Graphics
|4
|2.3 / 37
|20x Gen4 + 12x
|LPDDR5X 8533 / DDR5 7200 |
|96GB / 128GB
|Core Ultra 5 335
|8
|4.6 GHz
|12MB
|47
|Intel Graphics
|4
|2.45 / 40
|12x Gen4 + 4x Gen5
|LPDDR5X 7467 / DDR5
|96GB / 128GB
|Core Ultra 5 332
|6
|4.4 GHz
|12MB
|46
|Intel Graphics
|2
|2.3 / 18
|12x Gen4 + 4x Gen5
|LPDDR5X 7467 / DDR5 6400 |
|96GB / 128GB
