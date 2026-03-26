Intel Core Ultra 3 vPro işlemciler tanıtıldı: 50 TOPS'a kadar yapay zekâ gücü

Tam Boyutta Gör Intel, yakın tarihte tanıtılan Intel Arrow Lake Refresh ailesinin ardından odağını mobil sürümlere çevirmiş durumda. Son olarak şirket, iş bilgisayarlarına odaklanan Core Ultra Series 3 vPro işlemci ailesini resmi olarak duyurdu.

Intel Core Ultra 3 vPro işlemciler neler sunuyor?

Yeni seri, doğrudan iş dünyasına yönelik konumlandırılıyor ve Intel vPro platformu ile birlikte geliyor. Açıklanan bilgilere göre seri, Core Ultra 5 332 modelinden başlayıp Core Ultra X9 388H seviyesine kadar uzanan 9'dan fazla modele sahip. Tüm modeller vPro desteği ve Intel SIPP kapsamında yer alıyor.

Üst segmentte yer alan Core Ultra X9 388H, X9 386H, X7 368H ve X7 366H gibi modeller 16 çekirdekli yapıyla geliyor. Bu işlemcilerde maksimum 5.1 GHz seviyesine ulaşan saat hızları, yapay zekâ tarafında ise entegre 50 TOPS seviyesinde NPU bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Daha alt segmentte konumlanan Ultra 5 338H modeli ise 12 çekirdek, 47 TOPS NPU ve farklı grafik seçenekleriyle dengeli bir yapıda sunulacak. Grafik tarafında üst modellerde Intel Arc B390 ve Arc Pro B390 GPU çözümleri kullanılırken, giriş ve orta segmentte daha sınırlı Xe çekirdekli entegre GPU birimleri tercih ediliyor. Xe çekirdek sayısı modele göre 2 ile 12 arasında değişiyor.

Intel, bellek ve bağlantı tarafında da güncel standartlara yönelmiş. LPDDR5X 9600'e kadar bellek desteği sunulurken, bazı modellerde DDR5 7200 desteği de yer alıyor. PCIe tarafında ise Gen4 ve Gen5 kombinasyonları bulunuyor. Maksimum bellek kapasitesi 128 GB seviyesine kadar çıkabiliyor.

Intel, donanım tarafının yanında yazılım yeteneklerini de genişletmiş durumda. Şirket, yeni nesil yönetim araçları olarak Intel Device IQ ve vPro Intelligence çözümlerini öne çıkarıyor. Bu sistemler; cihaz içi telemetri, öngörücü bakım ve otomatik IT süreçlerini hedefliyor.

Performans iddiaları tarafında Intel, ofis senaryolarında AMD Ryzen 7 PRO 369 modeline kıyasla daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı işlem tamamlama süreleri sunduğunu belirtiyor. Paylaşılan verilere göre IT destek süreçlerinde yüzde 30'a kadar iyileşme ve yüzde 54'e varan güç tasarrufu sağlanabiliyor. Ancak bu verilerin şirket içi testlere dayandığını belirtmemiz gerek.

Model Çekirdek Max Turbo Önbellek NPU Ekran Kartı Xe çekirdeği GPU (GHz / TOPS) PCIe Bellek Hızı Maksimum Bellek kapasitesi Core Ultra X9 388H 16 5.1 GHz 18MB 50 Arc B390 / Arc Pro B390 12 2.5 / 122 12x Gen4 + 4x Gen5 LPDDR5X 9600 96 GB Core Ultra X9 386H 16 4.9GHz 18MB 50 Intel Graphics 4 2.5 / 40 20x Gen4 + 12x Gen5 Gen5 | LPDDR5X 8533 / DDR5 7200 | 96GB / 128GB Core Ultra X7 368H 16 5.0 GHz 18MB 50 Arc B390 / Arc Pro B390 12 2.5 / 122 12x Gen4 + 4x LPDDR5X 9600 96 GB Core Ultra X7 366H 16 4.8 GHz 18MB 50 Intel Graphics 4 2.5 / 40 20x Gen4 + 12x LPDDR5X 8533 / DDR5 7200 | 96GB / 128GB Core Ultra 7 365 8 4.8 GHz 12MB 49 Intel Graphics 4 2.5 / 40 12x Gen4 + 4x LPDDR5X 7467 / DDR5 6400 | 96GB / 128GB Core Ultra 5 338H 12 4.7 GHz 18MB 47 Arc B370 / Arc Pro B370 10 2.4 / 98 12x Gen4 + 4x LPDDR5X 8533 96 GB Core Ultra 5 336 12 4.6 GHz 18MB 47 Intel Graphics 4 2.3 / 37 20x Gen4 + 12x LPDDR5X 8533 / DDR5 7200 | 96GB / 128GB Core Ultra 5 335 8 4.6 GHz 12MB 47 Intel Graphics 4 2.45 / 40 12x Gen4 + 4x Gen5 LPDDR5X 7467 / DDR5 96GB / 128GB Core Ultra 5 332 6 4.4 GHz 12MB 46 Intel Graphics 2 2.3 / 18 12x Gen4 + 4x Gen5 LPDDR5X 7467 / DDR5 6400 | 96GB / 128GB

