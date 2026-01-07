Intel Core Ultra 300 işlemcili Dell XPS 14 ve XPS 16 tanıtıldı

Dell XPS 14 özellikleri
Yeni XPS 14, CNC ile işlenmiş alüminyum kasası ve üst yüzeyde kullanılan Gorilla Glass 3 cam kaplamasıyla hem dayanıklılık hem de şık bir görünüm sunuyor. Yaklaşık 1,36 kg ağırlığındaki cihaz, taşınabilirliği ön planda tutuyor.
Donanım tarafında, Core Ultra X7 385H, Core Ultra 7 355 ve Ultra 5 325 işlemci seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 4 TB PCIe Gen 5 SSD desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında üç adet Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, Bluetooth 6 ve Wi-Fi 7 yer alıyor. 70Wh kapasiteli batarya ise yerel video oynatmada 40 saate kadar kullanım vaat ediyor.
Dell XPS 16 özellikleri
Daha geniş bir ekran isteyen kullanıcılar için XPS 16, aynı premium tasarımı daha büyük bir gövdede sunuyor. 16 inç boyutundaki ekran, 3.2K OLED (20–120Hz) dokunmatik veya 1–120Hz değişken yenileme hızlı 2K LCD seçenekleriyle geliyor. Her iki panel de Dolby Vision desteğine ve yaratıcı işler için gelişmiş renk kalibrasyonuna sahip.
Ses sistemi yine Dolby Atmos ayarlı dört hoparlörden oluşuyor. Bağlantı seçenekleri, tasarım detayları ve batarya kapasitesi büyük ölçüde XPS 14 ile aynı. XPS 16’nın ABD’deki başlangıç fiyatı ise 2.199,99 dolar olarak açıklanmış durumda. Daha fazla konfigürasyonun ilerleyen dönemde sunulması planlanıyor.
Yeni Dell XPS 13 geliyor
Dell, bu iki yeni modele ek olarak yeni XPS 13 modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Bilgisayar, 13 mm'den ince ve hafif yapısıyla şimdiye kadarki en ince ve en hafif XPS dizüstü bilgisayar olacak ve aynı gelişmiş yapı kalitesini, ekran özelliklerini ve aynı Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerini sunacak. Dizüstü bilgisayarın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.