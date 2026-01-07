Intel Core Ultra 300 işlemcili Dell XPS 14 ve XPS 16 tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dell, CES 2026'da ikonik XPS serisini yeniden canlandırarak yeni XPS 14 ve XPS 16 modellerini tanıttı. Intel’in en yeni Core Ultra Series 3 işlemcilerinden güç alan bu dizüstüler, ince ve hafif yapılarıyla premium segmentte konumlanıyor.

Dell XPS 14 özellikleri

Yeni XPS 14, CNC ile işlenmiş alüminyum kasası ve üst yüzeyde kullanılan Gorilla Glass 3 cam kaplamasıyla hem dayanıklılık hem de şık bir görünüm sunuyor. Yaklaşık 1,36 kg ağırlığındaki cihaz, taşınabilirliği ön planda tutuyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılara iki farklı ekran seçeneği sunuluyor. İlki, 14 inç 2.8K OLED InfinityEdge panel. Bu ekran %100 DCI-P3 renk gamı ve Dolby Vision HDR desteğiyle geliyor. Alternatif olarak ise geniş renk aralığına sahip, 1Hz–120Hz arasında değişken yenileme hızını destekleyen 2K LCD panel tercih edilebiliyor.

Donanım tarafında, Core Ultra X7 385H, Core Ultra 7 355 ve Ultra 5 325 işlemci seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 4 TB PCIe Gen 5 SSD desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında üç adet Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, Bluetooth 6 ve Wi-Fi 7 yer alıyor. 70Wh kapasiteli batarya ise yerel video oynatmada 40 saate kadar kullanım vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Ses sistemi, Dolby Atmos destekli toplam 10W gücünde dört hoparlörden oluşuyor. Ayrıca 50 TOPS’a kadar AI performansı sunan NPU, Intel Arc entegre grafikler ve Windows Hello destekli 8MP webcam gibi özellikler de mevcut. XPS 14, ABD'de 2.049,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Dell XPS 16 özellikleri

Daha geniş bir ekran isteyen kullanıcılar için XPS 16, aynı premium tasarımı daha büyük bir gövdede sunuyor. 16 inç boyutundaki ekran, 3.2K OLED (20–120Hz) dokunmatik veya 1–120Hz değişken yenileme hızlı 2K LCD seçenekleriyle geliyor. Her iki panel de Dolby Vision desteğine ve yaratıcı işler için gelişmiş renk kalibrasyonuna sahip.

Tam Boyutta Gör XPS 16, en üst seviyede Core Ultra X9 388H olmak üzere Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerle yapılandırılabiliyor. Entegre Intel Arc graphics, önceki nesillere kıyasla hem CPU hem GPU tarafında ciddi performans artışı sağlıyor. RAM ve depolama seçenekleri XPS 14 ile aynı şekilde 64 GB LPDDR5X ve 4 TB PCIe Gen 5 SSD seviyesine kadar çıkıyor.

Ses sistemi yine Dolby Atmos ayarlı dört hoparlörden oluşuyor. Bağlantı seçenekleri, tasarım detayları ve batarya kapasitesi büyük ölçüde XPS 14 ile aynı. XPS 16’nın ABD’deki başlangıç fiyatı ise 2.199,99 dolar olarak açıklanmış durumda. Daha fazla konfigürasyonun ilerleyen dönemde sunulması planlanıyor.

Yeni Dell XPS 13 geliyor

Dell, bu iki yeni modele ek olarak yeni XPS 13 modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Bilgisayar, 13 mm'den ince ve hafif yapısıyla şimdiye kadarki en ince ve en hafif XPS dizüstü bilgisayar olacak ve aynı gelişmiş yapı kalitesini, ekran özelliklerini ve aynı Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerini sunacak. Dizüstü bilgisayarın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

