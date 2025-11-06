Intel Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemcilerin detayları paylaşıldı

16 çekirdek, 5.1 GHz ve Xe3 GPU
Serinin tepe modeli olan Core Ultra X9 368H, 5.1 GHz'e kadar ulaşan turbo frekansıyla geliyor. Bu varyantta 4 performans (P), 8 verimlilik (E) ve 4 düşük güçlü (LP) çekirdek bulunuyor. Aynı model, Arc B390 entegre grafik birimi ile geliyor ve bu GPU, 12 Xe3 çekirdekli yapı sunuyor. Ayrıca, giriş seviyesi modellerde Arc B370 10 Xe3 grafik birimi yer alacak.
Intel, Panther Lake ile birlikte güç sınırlarında da önemli değişiklikler yapıyor. Seride artık iki farklı TDP yapılandırması bulunacak: 25–65W aralığında varsayılan güç tüketimi ve OEM'ler tarafından ayarlanabilir 80W maksimum TDP değeri. Yüksek performanslı modeller 25W/80W aralığında çalışırken, orta segment işlemciler 25W/55W sınırına sahip olacak.
Yeni seride ayrıca "Experience Based PL1" adında yeni bir performans ölçüm sistemi yer alacak. Bu metrik, dinamik güç yönetimiyle tek çekirdekli iş yüklerinde kısa süreli performans artışı sağlayacak. Intel, bu sistemin özellikle taşınabilir bilgisayarlarda daha dengeli güç dağılımı sunacağını belirtiyor.
|Model
|Çekirdek Yapısı
|Maks. Boost
|GPU
|Varsayılan TDP / Maks. TDP
|Core Ultra X9 388H
|16C (4P+8E+4LP)
|5.1 GHz
|Arc B390 12 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 9 386H
|16C (4P+8E+4LP)
|4.9 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 7 368H
|16C (4P+8E+4LP)
|5.0 GHz
|Arc B390 12 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 7 366H
|16C (4P+8E+4LP)
|4.8 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 7 358H
|16C (4P+8E+4LP)
|4.8 GHz
|Arc B390 12 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 7 356H
|16C (4P+8E+4LP)
|4.7 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 5 338H
|12C (4P+4E+4LP)
|4.7 GHz
|Arc B370 10 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 5 336H
|12C (4P+4E+4LP)
|4.6 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65–80 W
|Core Ultra 7 365
|8C (4P+4E+4LP)
|4.8 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 7 355
|8C (4P+4E+4LP)
|4.7 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 345
|8C (4P+4E+4LP)
|4.6 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 335
|8C (4P+4E+4LP)
|4.5 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 325
|6C (2P+4E+4LP)
|4.4 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 322
|6C (2P+4E+4LP)
|4.4 GHz
|3 Xe3
|25 W / 55 W
Serinin tamamı, önceki Panther Lake mimarisinde olduğu gibi Cougar Cove ve Darkmont çekirdek tasarımlarını kullanmaya devam ediyor. Xe3 grafik birimi ise Intel'in Arc Celestial mimarisini temel alıyor. Bu da, Lunar Lake serisine kıyasla daha yüksek GPU verimliliği ve yapay zekâ destekli görevlerde artış sunacak.
Intel Core Ultra 300 "Panther Lake" özellikleri
Mimari: Panther Lake (18A süreci)
CPU çekirdekleri: 16 çekirdeğe kadar (4P + 8E + 4LP)
Maksimum frekans: 5.1 GHz
GPU: Arc B390 Xe3 (12 çekirdek) / Arc B370 Xe3 (10 çekirdek)
TDP: 25–65W (varsayılan) / 80W (maksimum)
Yeni özellik: Experience Based PL1 (dinamik güç yönetimi)
Bellek desteği: DDR5 / LPDDR5x
Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thunderbolt 4
Hedef sistem: İnce ve performans odaklı dizüstü bilgisayarlar
Intel Panther Lake çıkış tarihi
Intel'in Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemcilerin 2026'nın ortalarında yeni nesil dizüstü bilgisayarlarla birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Daha önce masaüstü versiyonların bu jenerasyonda yer almayacağı, Panther Lake'in tamamen mobil platforma odaklanacağı söylenmişti.