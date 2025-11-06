Giriş
    Intel Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemcilerin detayları paylaşıldı

    Intel'in Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemci serisine ait ilk detaylar ortaya çıktı. 16 çekirdekli yapı, 5.1 GHz'e ulaşan hızlar ve Arc B390 Xe3 grafik birimiyle geliyor.

    Intel Core Ultra 300 'Panther Lake' detayları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Panther Lake işlemcileriyle mobil tarafta çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. VideoCardz ve Jaykihn tarafından paylaşılan yeni bir sızıntıda, Core Ultra 300 adlandırması altında piyasaya çıkacak modellerin detayları paylaşıldı. 

    16 çekirdek, 5.1 GHz ve Xe3 GPU

    Serinin tepe modeli olan Core Ultra X9 368H, 5.1 GHz'e kadar ulaşan turbo frekansıyla geliyor. Bu varyantta 4 performans (P), 8 verimlilik (E) ve 4 düşük güçlü (LP) çekirdek bulunuyor. Aynı model, Arc B390 entegre grafik birimi ile geliyor ve bu GPU, 12 Xe3 çekirdekli yapı sunuyor. Ayrıca, giriş seviyesi modellerde Arc B370 10 Xe3 grafik birimi yer alacak.

    Intel, Panther Lake ile birlikte güç sınırlarında da önemli değişiklikler yapıyor. Seride artık iki farklı TDP yapılandırması bulunacak: 25–65W aralığında varsayılan güç tüketimi ve OEM'ler tarafından ayarlanabilir 80W maksimum TDP değeri. Yüksek performanslı modeller 25W/80W aralığında çalışırken, orta segment işlemciler 25W/55W sınırına sahip olacak.

    Yeni seride ayrıca "Experience Based PL1" adında yeni bir performans ölçüm sistemi yer alacak. Bu metrik, dinamik güç yönetimiyle tek çekirdekli iş yüklerinde kısa süreli performans artışı sağlayacak. Intel, bu sistemin özellikle taşınabilir bilgisayarlarda daha dengeli güç dağılımı sunacağını belirtiyor.

    Model Çekirdek Yapısı Maks. Boost GPU Varsayılan TDP / Maks. TDP
    Core Ultra X9 388H 16C (4P+8E+4LP) 5.1 GHz Arc B390 12 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 9 386H 16C (4P+8E+4LP) 4.9 GHz 4 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 7 368H 16C (4P+8E+4LP) 5.0 GHz Arc B390 12 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 7 366H 16C (4P+8E+4LP) 4.8 GHz 4 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 7 358H 16C (4P+8E+4LP) 4.8 GHz Arc B390 12 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 7 356H 16C (4P+8E+4LP) 4.7 GHz 4 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 5 338H 12C (4P+4E+4LP) 4.7 GHz Arc B370 10 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 5 336H 12C (4P+4E+4LP) 4.6 GHz 4 Xe3 25 W / 65–80 W
    Core Ultra 7 365 8C (4P+4E+4LP) 4.8 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W
    Core Ultra 7 355 8C (4P+4E+4LP) 4.7 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W
    Core Ultra 5 345 8C (4P+4E+4LP) 4.6 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W
    Core Ultra 5 335 8C (4P+4E+4LP) 4.5 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W
    Core Ultra 5 325 6C (2P+4E+4LP) 4.4 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W
    Core Ultra 5 322 6C (2P+4E+4LP) 4.4 GHz 3 Xe3 25 W / 55 W

    Serinin tamamı, önceki Panther Lake mimarisinde olduğu gibi Cougar Cove ve Darkmont çekirdek tasarımlarını kullanmaya devam ediyor. Xe3 grafik birimi ise Intel'in Arc Celestial mimarisini temel alıyor. Bu da, Lunar Lake serisine kıyasla daha yüksek GPU verimliliği ve yapay zekâ destekli görevlerde artış sunacak.

    Intel Core Ultra 300 "Panther Lake" özellikleri

    Mimari: Panther Lake (18A süreci)
    CPU çekirdekleri: 16 çekirdeğe kadar (4P + 8E + 4LP)
    Maksimum frekans: 5.1 GHz
    GPU: Arc B390 Xe3 (12 çekirdek) / Arc B370 Xe3 (10 çekirdek)
    TDP: 25–65W (varsayılan) / 80W (maksimum)
    Yeni özellik: Experience Based PL1 (dinamik güç yönetimi)
    Bellek desteği: DDR5 / LPDDR5x
    Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thunderbolt 4
    Hedef sistem: İnce ve performans odaklı dizüstü bilgisayarlar

    Intel Panther Lake çıkış tarihi

    Intel'in Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemcilerin 2026'nın ortalarında yeni nesil dizüstü bilgisayarlarla birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Daha önce masaüstü versiyonların bu jenerasyonda yer almayacağı, Panther Lake'in tamamen mobil platforma odaklanacağı söylenmişti.

