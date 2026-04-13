    Intel Core Ultra 400 geliyor: Nova Lake-S için kritik detaylar sızdı

    Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri Nova Lake-S için teknik detaylar netleşmeye başladı. Core Ultra 400 işlemciler, çekirdek sayısı, bellek desteği ve platform yenilikleriyle geliyor.

    Intel’in yıl sonuna doğru tanıtması beklenen Nova Lake-S masaüstü işlemciler için sızıntılar genişlemeye devam ediyor ve yalnızca performans artışıyla değil, platform genelinde köklü değişikliklerle geleceği doğruladı. Son olarak resmi olarak Core Ultra 400 serisi altında konumlandırılacak işlemcilerin kritik özellikleri belli oldu.

    Intel Core Ultra 400 işlemciler, yeni nesil Coyote Cove performans çekirdekleri ile Arctic Wolf verimlilik çekirdeklerini bir araya getirecek. Bellek tarafında ise önemli bir sıçrama söz konusu. Nova Lake-S işlemcilerin DDR5-8000 hızlarına kadar destek sunacağı belirtilirken, aynı zamanda ileriye dönük soket uyumluluğunun korunacağı belirtiliyor.

    Bu da kullanıcıların mevcut soğutma çözümlerini yeni platformda kullanmaya devam etmesini sağlayacak. Bununla birlikte sistem genelinde Wi-Fi 7, düşük güç tüketimli ses çözümleri ve ECC dahil olmak üzere yeni nesil bellek standartlarının destekleneceği söyleniyor. Platform tarafındaki yenilikler bununla da sınırlı değil.

    52 çekirdek, 35-172W TDP ve dahası

    Gelişmiş hat bölme yapıları, birden fazla SSD kullanımına olanak tanıyan geniş bağlantı seçenekleri ve Thunderbolt 5 desteği ve aynı anda dört bağımsız ekran desteği gibi detaylar da paylaşıldı. Performans tarafında ise en dikkat çekici nokta çekirdek sayısındaki artış. Sızıntılara göre Nova Lake-S ailesi 8 çekirdekten başlayıp üst segmentte 52 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek.

    Özellikle çift compute tile tasarımına sahip üst modellerin, yüksek performans segmentini hedefleyeceği belirtiliyor. Bu yapı, Intel'in masaüstü tarafında uzun süredir görmediğimiz seviyede çok çekirdekli performans sunabileceğine işaret ediyor. Seride toplam 13 farklı modelin yer alacağı ve bu modellerin 35W’tan başlayarak 175W’a kadar uzanan TDP aralığına sahip olacağı ifade ediliyor.

    Üst seviyede konumlanan 44 ve 52 çekirdekli modellerin 175W sınıfında yer alması beklenirken, yeni nesil NPU 6 birimi ile 70 TOPS üzeri performans bekleniyor. Bu da Intel'in masaüstü platformunu AI odaklı iş yüklerine daha uygun hale getirmeyi planladığını gösteriyor. 

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    genconline 1 hafta önce

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

