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    Intel Core Ultra 5 400S özellikleri sızdı: X3D işlemcilere rakip geliyor!

    Intel'in yeni nesil Nova Lake-S işlemcilerine ilişkin yeni sızıntılar ortaya çıktı. Şirket, AMD'nin X3D yaklaşımına benzer büyük önbellek teknolojisini orta segmente taşıyor.

    Intel Core Ultra 5 400S özellikleri sızdı: X3D işlemcilere rakip! Tam Boyutta Gör
    Intel'in masaüstü işlemci ailesi Nova Lake-S hakkında yeni teknik detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızıntıya göre şirket, yalnızca üst seviye modellerde değil, orta segmentte konumlanacak Core Ultra 5 400S serisinde de büyük önbellek kullanımına ağırlık verecek.

    144MB önbellek ve dahası

    Sızıntıya göre Core Ultra 5 400S ailesinde yer alacak iki işlemci, 6 adet Coyote Cove performans çekirdeği, 12 adet Arctic Wolf verimlilik çekirdeği ve 4 adet düşük güç tüketimli LP-E çekirdeğiyle toplam 22 çekirdek sunacak. Her iki model de tek hesaplama yongası (compute tile) tasarımını kullanacak.

    En dikkat çekici detay ise önbellek tarafında ortaya çıktı. İddiaya göre Intel, standart önbelleğe ek olarak 108 MB büyüklüğünde bLLC (Big Last Level Cache) kullanacak ve toplam önbellek kapasitesi 144 MB seviyesine ulaşacak. Bu yaklaşım, AMD'nin özellikle oyun performansıyla öne çıkan X3D işlemcilerindeki 3D V-Cache teknolojisine benzetiliyor.

    Büyük önbellek sayesinde işlemci çekirdeklerinin ihtiyaç duyduğu verilere daha hızlı erişebilmesi hedefleniyor. Bu da özellikle oyunlarda bellek gecikmesini azaltarak daha kararlı kare hızları ve daha yüksek performans sağlayabilir. Sızdırılan bilgilere göre iki Core Ultra 5 modeli arasındaki temel fark güç tüketimi olacak. Bir model 125W TDP değeri ve hız aşırtma desteğiyle gelirken, diğer model 65W TDP ile daha standart sistemleri hedefleyecek.

    Daha önce ortaya çıkan bilgiler ise Nova Lake-S ailesinin en üst modellerinde 52 çekirdeğe ve çok daha yüksek önbellek kapasitesine kadar ölçeklenebileceğini gösteriyordu. Bu işlemcilerin yeni LGA 1954 soketini kullanması beklenirken, Intel'in Nova Lake ailesini önümüzdeki aylarda tanıtması bekleniyor. Şirket ise söz konusu teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulamadı.

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