Intel Core Ultra 7 366H test edildi: GTX 1050 Ti gücünde

Geekbench verilerine göre Ultra 7 366H, 4 P, 8 E ve 4 LP çekirdeğinden oluşan toplam 16 çekirdekli bir yapı sunuyor. Taban frekansı 2.0 GHz olarak listelenen işlemci, 4.8 GHz seviyesine kadar boost hızına ulaşabilecek. Önceki bilgilerle uyumlu 18 MB L3 önbellek de yine doğrulanan bilgiler arasında. Modelin dikkat çeken özelliği ise, 4 Xe3 çekirdeğine sahip entegre grafik birimi.
Dolayısıyla APU, daha çok giriş-orta seviye dizüstülerde harici GPU'suz kullanıma olanak sağlayacak. Serinin 10 veya 12 Xe3 çekirdeğine sahip modellerinin ise 3DMark Time Spy gibi testlerde RTX 3050 seviyelerine yaklaştığı biliniyor.