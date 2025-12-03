Giriş
    Intel Core Ultra 7 366H test edildi: GTX 1050 Ti gücünde

    Panther Lake-H serisine ait Core Ultra 7 366H modeli, Geekbench'te görünmeye başladı. Düşük güçlü ve orta segment PC'leri hedefleyecek APU, GTX 1050 Ti gücünde.

    Intel Core Ultra 7 366H test edildi: GTX 1050 Ti gücünde Tam Boyutta Gör
    Intel'in yaklaşan Panther Lake-H serisi, farklı segmentlere hitap eden çok sayıda varyantla görünmeye devam ediyor. Serinin Ultra 9 modellerinden sonra bu kez daha erişilebilir Core Ultra 7 366H modeline ait Geekbench sonuçları paylaşıldı. İşte işlemcinin mühendislik örneğinden alınan sonuçlar...

    Radeon 840M'den hızlı, GTX 1050 Ti gücünde

    Geekbench verilerine göre Ultra 7 366H, 4 P, 8 E ve 4 LP çekirdeğinden oluşan toplam 16 çekirdekli bir yapı sunuyor. Taban frekansı 2.0 GHz olarak listelenen işlemci, 4.8 GHz seviyesine kadar boost hızına ulaşabilecek. Önceki bilgilerle uyumlu 18 MB L3 önbellek de yine doğrulanan bilgiler arasında. Modelin dikkat çeken özelliği ise, 4 Xe3 çekirdeğine sahip entegre grafik birimi.

    Intel Core Ultra 7 366H test edildi: GTX 1050 Ti gücünde Tam Boyutta Gör
    Bu birim, Ultra 9 serisinde gördüğümüz 10-12 çekirdekli iGPU'lara göre daha kırpılmış ancak performans sonuçları giriş seviyesi GPU'larla rekabet edebildiğini gösteriyor. Geekbench Vulkan testinde 22.813 puana ulaşan iGPU, GTX 1050 Ti ile benzer bir seviyede konumlanıyor. Ayrıca Radeon 840M karşısında %26’lık avantaj sağlıyor. Hatırlatmak adına, daha eski Radeon 740M'in el konsollarında bulunan Ryzen Z1 modeline güç verdiğini söyleyelim.

    Dolayısıyla APU, daha çok giriş-orta seviye dizüstülerde harici GPU'suz kullanıma olanak sağlayacak. Serinin 10 veya 12 Xe3 çekirdeğine sahip modellerinin ise 3DMark Time Spy gibi testlerde RTX 3050 seviyelerine yaklaştığı biliniyor. 

