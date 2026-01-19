Giriş
    Intel Core Ultra 9 290HX Plus kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Bu kez rakibi yok

    Intel'in Arrow Lake Refresh tabanlı işlemcisi Core Ultra 9 290HX Plus, PassMark testlerinde mobil x86 platformunun zirvesine yerleşti. Yeni model, çift haneli performans artışı sunuyor.

    Intel Core Ultra 9 290HX Plus kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake serisinin güncellenmiş sürümü olan Arrow Lake Refresh (ARL-R) ailesini yalnızca masaüstüyle sınırlı tutmuyor. Mobil tarafta konumlanan Core Ultra 9 290HX Plus'a ait kıyaslama sonuçları sızdırıldı. Yeni model, tüm X86 işlemcileri geride bırakırken, selefine kıyasla çift haneli performans artışı sunuyor. 

    Mobil işlemci sıralamasında zirvede

    Core Ultra 9 290HX Plus, PassMark tek çekirdek testinde 5.009 puan alarak platform genelinde üst sıralara yerleşti. Çok çekirdek skorunda ise 66.203 puanla, mevcut tüm ana akım x86 mobil işlemcileri geride bırakıyor. Bu sonuçlar, Core Ultra 9 285HX'e kıyasla yaklaşık %8 tek çekirdek ve %14,6 çok çekirdek performans artışına işaret ediyor.

    Intel Core Ultra 9 290HX Plus kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında büyük bir değişiklik yok. İşlemci, selefiyle aynı şekilde 24 çekirdek ve 24 iş parçacığı yapısını koruyor. Buna rağmen PassMark verilerine göre 5.45 GHz seviyelerine çıkan boost frekansı, skorlara büyük bir katkı sağlamış. Ayrıca Core Ultra 9 290HX Plus, yalnızca Core Ultra 9 285HX’i ve AMD Ryzen 9 9955HX3D’yi geride bırakmakla kalmıyor, masaüstü sınıfındaki Core Ultra 9 285K ile de benzer seviyede sonuçlar üretiyor.

    Genel tabloya bakıldığında Core Ultra 9 290HX Plus, performans odaklı dizüstü sistemler için güçlü bir seçenek hâline gelebilir. Oyun tarafında Ryzen 9 9955HX3D hâlâ avantajlı olsa da, çok çekirdekli iş yükleri ve genel sistem performansı söz konusu olduğunda Intel'in mobilde yeniden iddialı bir noktaya ulaştığı söylenebilir.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

