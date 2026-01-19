Intel Core Ultra 9 290HX Plus kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Bu kez rakibi yok
Intel'in Arrow Lake Refresh tabanlı işlemcisi Core Ultra 9 290HX Plus, PassMark testlerinde mobil x86 platformunun zirvesine yerleşti. Yeni model, çift haneli performans artışı sunuyor.
Mobil işlemci sıralamasında zirvede
Core Ultra 9 290HX Plus, PassMark tek çekirdek testinde 5.009 puan alarak platform genelinde üst sıralara yerleşti. Çok çekirdek skorunda ise 66.203 puanla, mevcut tüm ana akım x86 mobil işlemcileri geride bırakıyor. Bu sonuçlar, Core Ultra 9 285HX'e kıyasla yaklaşık %8 tek çekirdek ve %14,6 çok çekirdek performans artışına işaret ediyor.
Genel tabloya bakıldığında Core Ultra 9 290HX Plus, performans odaklı dizüstü sistemler için güçlü bir seçenek hâline gelebilir. Oyun tarafında Ryzen 9 9955HX3D hâlâ avantajlı olsa da, çok çekirdekli iş yükleri ve genel sistem performansı söz konusu olduğunda Intel'in mobilde yeniden iddialı bir noktaya ulaştığı söylenebilir.