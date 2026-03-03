Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi: Rakipsiz olacak

    Intel'in Arrow Lake Refresh tabanlı işlemcisi Core Ultra 9 290HX Plus'a ait Geekbench ve PassMark sonuçları paylaşıldı. Yeni model, performansı ile rakipsiz olabilir.

    Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi: Rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    Intel’in Arrow Lake Refresh tabanlı yeni amiral gemisi Core Ultra 9 290HX Plus modeli için hem PassMark hem de Geekbench sonuçları paylaşıldı. Yeni sızıntı, saat frekansı artışlarıyla küçük çaplı bir yenilemeye işaret ediyor.

    Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi

    PassMark verilerine göre 290HX Plus, tek çekirdekte 5.009 puan, çok çekirdekte ise 66.203 puan alıyor. Bu skorlar, selefi Core Ultra 9 285HX'e kıyasla yaklaşık yüzde 8 tek çekirdek ve yüzde 14-15 seviyesinde çok çekirdek artışı anlamına geliyor. Çoklu iş parçacıklı yüklerde ise masaüstü sınıfındaki Core Ultra 9 285K ile benzer seviyelere yaklaştığını söyleyelim.

    Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi: Rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    Geekbench tarafında ise tablo biraz daha temkinli. Sızdırılan testte 290HX Plus, 3.153 tek çekirdek ve 21.720 çok çekirdek puanı üretiyor. Aynı platformda test edilen 285HX'e kıyasla yaklaşık yüzde 6 tek çekirdek ve yüzde 8 çok çekirdek avantaj söz konusu. Donanım tarafında büyük bir değişiklik yok. 24 çekirdek / 24 iş parçacığı yapısı korunuyor.

    Asıl fark, 5.45 GHz seviyesine çıkan boost frekansında olacak. Bazı Geekbench kayıtlarında 5.5 GHz'e yakın değerler görülüyor. Bu da performans artışının temel kaynağının mimari değişimden ziyade saat hızı optimizasyonu olduğunu gösteriyor. Oyun tarafında Ryzen 9 9955HX3D hâlâ 3D V-Cache avantajıyla güçlü bir alternatif olmayı sürdürüyor.

    Çok çekirdekli iş yükleri ve genel sistem performansı söz konusu olduğunda ise 290HX Plus, Intel'i mobil performans liginde yeniden en üst sıraya taşıyabilecek bir konumda olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cin hikayeleri oltu taşı kağıt testi doblo 1.2 puretech yorum taksicilik yapılır mı tırnak batması ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum