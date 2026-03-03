Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in Arrow Lake Refresh tabanlı yeni amiral gemisi Core Ultra 9 290HX Plus modeli için hem PassMark hem de Geekbench sonuçları paylaşıldı. Yeni sızıntı, saat frekansı artışlarıyla küçük çaplı bir yenilemeye işaret ediyor.

Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi

PassMark verilerine göre 290HX Plus, tek çekirdekte 5.009 puan, çok çekirdekte ise 66.203 puan alıyor. Bu skorlar, selefi Core Ultra 9 285HX'e kıyasla yaklaşık yüzde 8 tek çekirdek ve yüzde 14-15 seviyesinde çok çekirdek artışı anlamına geliyor. Çoklu iş parçacıklı yüklerde ise masaüstü sınıfındaki Core Ultra 9 285K ile benzer seviyelere yaklaştığını söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Geekbench tarafında ise tablo biraz daha temkinli. Sızdırılan testte 290HX Plus, 3.153 tek çekirdek ve 21.720 çok çekirdek puanı üretiyor. Aynı platformda test edilen 285HX'e kıyasla yaklaşık yüzde 6 tek çekirdek ve yüzde 8 çok çekirdek avantaj söz konusu. Donanım tarafında büyük bir değişiklik yok. 24 çekirdek / 24 iş parçacığı yapısı korunuyor.

Asıl fark, 5.45 GHz seviyesine çıkan boost frekansında olacak. Bazı Geekbench kayıtlarında 5.5 GHz'e yakın değerler görülüyor. Bu da performans artışının temel kaynağının mimari değişimden ziyade saat hızı optimizasyonu olduğunu gösteriyor. Oyun tarafında Ryzen 9 9955HX3D hâlâ 3D V-Cache avantajıyla güçlü bir alternatif olmayı sürdürüyor.

Çok çekirdekli iş yükleri ve genel sistem performansı söz konusu olduğunda ise 290HX Plus, Intel'i mobil performans liginde yeniden en üst sıraya taşıyabilecek bir konumda olabilir.

Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi: Rakipsiz olacak

