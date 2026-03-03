Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi: Rakipsiz olacak

Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi
PassMark verilerine göre 290HX Plus, tek çekirdekte 5.009 puan, çok çekirdekte ise 66.203 puan alıyor. Bu skorlar, selefi Core Ultra 9 285HX'e kıyasla yaklaşık yüzde 8 tek çekirdek ve yüzde 14-15 seviyesinde çok çekirdek artışı anlamına geliyor. Çoklu iş parçacıklı yüklerde ise masaüstü sınıfındaki Core Ultra 9 285K ile benzer seviyelere yaklaştığını söyleyelim.
Asıl fark, 5.45 GHz seviyesine çıkan boost frekansında olacak. Bazı Geekbench kayıtlarında 5.5 GHz'e yakın değerler görülüyor. Bu da performans artışının temel kaynağının mimari değişimden ziyade saat hızı optimizasyonu olduğunu gösteriyor. Oyun tarafında Ryzen 9 9955HX3D hâlâ 3D V-Cache avantajıyla güçlü bir alternatif olmayı sürdürüyor.
Çok çekirdekli iş yükleri ve genel sistem performansı söz konusu olduğunda ise 290HX Plus, Intel'i mobil performans liginde yeniden en üst sıraya taşıyabilecek bir konumda olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: