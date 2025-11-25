Giriş
    Intel Core Ultra 9 386H Geekbench'te göründü: Panther Lake-H neler sunuyor?

    Intel'in yeni Panther Lake-H serisine ait Core Ultra 9 386H, Acer Predator dizüstüde ortaya çıktı. İşlemci, 16 çekirdekli yapı, yüksek boost frekansı ve daha fazlasıyla geliyor.

    Intel Core Ultra 9 386H Geekbench'te göründü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel, dizüstü bilgisayarlara yönelik Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemcilerini CES 2026 kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. Serinin "H" takısına sahip modelleri ise yavaş yavaş kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. Son olarak Core Ultra 9 386H'ye ait Geekbench test skorları paylaşıldı.

    Intel Core Ultra 9 386H Geekbench'te göründü

    Geekbench’te tespit edilen Core Ultra 9 386H, 4 P-core, 8 E-core ve 4 LP-core’dan oluşan toplam 16 çekirdekli yapıda geliyor. Ultra 9 serisinin üst segment modellerinden farklı olarak yalnızca 4 Xe çekirdeğine sahip. Bu tercih, yonganın entegre grafik yerine harici GPU'larla eşleştirilecek şekilde tasarlandığını gösteriyor.

    Test kaydına göre işlemci E/LP çekirdeklerinde 2.1 GHz taban, tüm çekirdeklerde ise 4.724 GHz boost frekansına ulaşıyor. Daha önceki bilgiler 4.9 GHz seviyelerini işaret etmişti. Bu nedenle test edilen örneğin henüz tam performans düzeyine çıkmadığını söyleyebiliriz. İşlemci, Geekbench platformunda 2.849 tek çekirdek, 15.434 çoklu çekirdek skoruna ulaşıyor.

    Bu skorlar, mevcut Arrow Lake-H amiral gemisi Core Ultra 9 285H ile karşılaştırıldığında, yeni model tek çekirdekte %9, çok çekirdekte %4 oranında daha yüksek. Masaüstü Ultra 9 285HX hâlâ çok çekirdekli testlerde belirgin şekilde önde olsa da, mobil segmentte Panther Lake-H'in konumu netleşmiş durumda.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

