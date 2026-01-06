Intel Core Ultra Series 3 tanıtıldı: Beklenen 18A teknolojisi sahnede

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Intel, yeni nesil Core Ultra Series 3 işlemcilerini resmen tanıttı. Panther Lake kod adıyla geliştirilen bu yeni seri, şirketin uzun süredir merakla beklenen 18A üretim teknolojisini kullanan ilk ticari ürünü olma özelliğini taşıyor. Intel, Panther Lake işlemcilerin yalnızca yapay zeka odaklı dizüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmayacağını, farklı form faktörlerinde geniş bir ürün yelpazesine hitap edeceğini vurguluyor.

Panther Lake tabanlı Core Ultra Series 3 işlemciler CES 2026 kapsamında çeşitli üreticiler tarafından piyasaya sürülecek. Yeni işlemciler, dizüstü bilgisayarların yanı sıra mini PC’ler ve oyun odaklı el konsolları dahil olmak üzere farklı cihaz kategorilerinde kullanılacak.

Panther Lake tabanlı sistemlerin 6 Ocak’ta ön siparişe açılacağı, 27 Ocak itibarıyla ise küresel satışların başlayacağı açıklandı. Dağıtımın, 2026’nın ilk yarısı boyunca kademeli şekilde devam etmesi planlanıyor.

18A süreciyle gelen yeni mimari

Panther Lake, Intel için kritik bir kilometre taşı niteliğinde. Bu seri, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı 18A üretim sürecini kullanan ilk işlemci ailesi olarak konumlanıyor. Yeni süreç beraberinde iki önemli yeniliği getiriyor. Bunlar Gate-All-Around (GAA) transistörler ve PowerVia adı verilen arka yüzey güç dağıtım mimarisi.

Panther Lake’in hesaplama katmanı/döşemesi tamamen 18A süreciyle üretiliyor ve üç farklı çekirdek tipini bir araya getiriyor. İşlemciler, en fazla dört Cougar Cove performans çekirdeği, sekiz Darkmont verimlilik çekirdeği ve dört adet düşük güç tüketimli Darkmont çekirdeği ile yapılandırılabiliyor. Bu düşük güç çekirdekleri, Intel’in “low-power island” (düşük güç adası) olarak adlandırdığı özel bir bölümde konumlanıyor ve yüksek tüketimli P-Core kümesinden izole çalışarak hafif iş yüklerinde enerji verimliliğini artırıyor.

Dolayısıyla Panther Lake ailesi, tamamen yenilenmiş P-Core, E-Core, LP-E Core, Xe3 GPU çekirdekleri ve NPU/IPU birimlerine odaklanıyor. Tüm bunlar çoklu döşeme (multi-tile) tasarım anlayışı ile bir araya getiriliyor ve bu mimarinin güç verimliliği, grafik performansı ve yapay zeka tarafında ciddi kazanımlar sunduğu belirtiliyor.

Intel’in paylaştığı resmi performans verilerine göre Panther Lake işlemciler, tek çekirdekli iş yüklerinde aynı performans seviyesinde yüzde 40’a varan daha düşük güç tüketimi ve yüzde 10’un üzerinde performans artışı sağlıyor. Çok çekirdekli performans tarafında ise Cinebench 2024 testlerinde, serinin amiral gemisi modeli Core Ultra X9 388H, aynı güç seviyesinde yüzde 60’a varan çok çekirdekli performans artışı sunarak AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinin önünde konumlanıyor.

Xe3 mimarisi ve X serisi ile büyüyen entegre GPU’lar

CES 2026’da duyurulan 14 SKU’nun üçü X-serisi etiketi taşıyor. Bunlar bir adet Core Ultra X9 ve iki adet Core Ultra X7 modelinden oluşuyor. Intel, bu modellerde daha büyük ve güçlü entegre GPU’lara dikkat çekmek için yeni adlandırma sistemini devreye alıyor.

Core Ultra X9 388H, 12 Xe3 çekirdeğine sahip Arc B390 iGPU ile geliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Lunar Lake ve Arrow Lake-H platformları en fazla 8 Xe çekirdeği sunuyordu. Intel, X-serisi Panther Lake işlemcilerde grafik birimine daha fazla kalıp alanı ayırarak entegre GPU performansını ciddi biçimde yukarı taşımayı hedefliyor.

Intel’in paylaştığı verilere göre Arc B390 iGPU, 1080p çözünürlükte test edilen geniş bir oyun yelpazesinde AMD Radeon 890M’ye kıyasla yüzde 80’in üzerinde performans avantajı sağlayabiliyor. Ayrıca Core Ultra X9 388H’nin entegre grafik performansının, bazı senaryolarda ayrık RTX 4050 seviyesine yaklaştığı ifade ediliyor.

XeSS 3, Multi-Frame Generation ve oyun performansı

Panther Lake ailesinin tamamı, Intel’in yeni nesil XeSS 3 teknolojisini destekliyor. Bu sürüm, yalnızca görüntü yükseltme değil, aynı zamanda Multi-Frame Generation (Çoklu Kare Üretimi) özelliğini de içeriyor. Intel, bu teknolojinin özellikle X-serisi işlemcilerde daha belirgin avantajlar sunduğunu belirtiyor.

Şirketin resmi performans verilerine göre Core Ultra X9 388H, 25W güç seviyesinde çalışan Core Ultra 9 288V’ye kıyasla Cinebench 2024’te yüzde 60’a varan çok çekirdekli performans artışı sunuyor. Oyun tarafında ise Core Ultra 9 285H’ye göre yüzde 76’ya varan performans kazanımı iddia ediliyor.

Core Ultra 9, 7 ve 5 serilerinde yapılandırmalar netleşti

Core Ultra 9 serisi yalnızca iki SKU ile geliyor ve bu modeller arasındaki temel fark grafik birimi tarafında bulunuyor. Panther Lake platformu genel olarak LPDDR5x ve DDR5 bellek desteği sunarken, X-serisi modeller yalnızca LPDDR5x bellekle sınırlandırılıyor. PCIe tarafında ise platform 20 adede kadar PCIe hattını destekliyor. Core Ultra X9 388H modelinde bu hatların sekiz adedi doğrudan GPU’ya ayrılmış durumda.

Core Ultra 7 ailesi, toplam altı SKU ile serinin en geniş segmentini oluşturuyor. Bu modellerden bazıları H takısını geride bırakarak daha düşük güç tüketimine ve azaltılmış çekirdek ile L3 önbellek yapılarına geçiyor. Sekiz çekirdekli Panther Lake tasarımlarında E-Core kümesi tamamen devre dışı bırakılarak P-Core ve düşük güç çekirdeklerine odaklanılıyor. Bu işlemcilerde Thunderbolt 5 desteği bulunmazken, tüm seri genelinde dört adet Thunderbolt 4 bağlantısı korunuyor.

Core Ultra 5 ailesinin büyük bölümü de daha düşük güç tüketimli, sekiz çekirdekli yapılandırmalara yöneliyor. Bu seride öne çıkan model ise Core Ultra 5 338H. X-serisi etiketi taşımamasına rağmen bu işlemci, 10 Xe3 çekirdeğine sahip Arc B370 iGPU ile geliyor. Intel, henüz Core Ultra 3 modellerini duyurmuş değil. Bu serinin genellikle ana lansmandan 6 ila 12 ay sonra piyasaya sürüldüğü biliniyor.

Core Ultra 9 ve Core Ultra 7 serilerinin tamamı ile iki Core Ultra 5 modeli, esnek güç yapılandırması sunuyor. Varsayılan olarak 25W temel güç ve 65W maksimum turbo, OEM tercihine bağlı olarak ise 45W temel güç ve 80W maksimum turbo yapılandırması mümkün. Panther Lake ailesinin tamamında Wi-Fi 7 R2, Bluetooth Core 6.0, NPU 5 ile 50 TOPS’a kadar yapay zekâ performansı ve IPU 7.5 desteği standart olarak sunuluyor. IPU 7.5 sayesinde özellikle dizüstü bilgisayarların dahili kameralarında daha yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi hedefleniyor.

