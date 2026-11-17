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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Intel, yeni nesil Crescent Island D270 grafik işlemcisinin iddialı ilk performans sonuçlarını açıkladı. Xe3P mimarili yeni GPU, yüksek hassasiyetli finans simülasyonlarında Nvidia'nın rakip modelini geride bırakarak 5,9 kata varan performans farkı yakaladı. Sadece 350 watt güç tüketen D270, 480 gigabayta varan bellek desteği ve gelişmiş yapay zeka işlem kapasitesiyle öne çıkıyor. Çıkış tarihi açıklanmayan ekran kartının gerçek gücünü bağımsız testler gösterecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Intel, Xe3P mimarisini temel alan yeni nesil GPU çözümü Crescent Island D270'in ilk performans sonuçlarını açıkladı. SC26 etkinliğinde paylaşılan testler, özellikle yüksek hassasiyetli hesaplama gerektiren bilimsel, mühendislik ve finansal iş yüklerine odaklanıyor. Intel'in iddiasına göre D270, bazı finansal simülasyon testlerinde Nvidia'nın RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition modelini önemli ölçüde geride bırakıyor.

Crescent Island D270 neler sunuyor?

Intel D270, 32 Xe3P çekirdeği ve 256 Xe Matrix Extensions (XMX) motoruyla geliyor. Her çekirdek 64 FP64 FMA işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, özellikle çift hassasiyetli hesaplamalara ihtiyaç duyan bilimsel simülasyonlar ve finansal modellemeler açısından önem taşıyor. Çünkü FP64 işlemleri, hesaplamalarda yuvarlama hatalarının birikmesini önlemek için daha yüksek sayısal doğruluk sunuyor.

Grafik işlemcisi aynı zamanda FP4 ile FP8 arasındaki düşük hassasiyetli işlemleri de destekliyor. Böylece yapay zeka çıkarım iş yükleri ile yüksek doğruluk gerektiren hesaplamalar aynı donanım üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Daha önce açıklanan teknik özelliklere göre D270, 480 GB'a kadar bellek kapasitesi sunacak LPDDR5X bellek altyapısını kullanıyor. Ürün ailesinde 350W gücündeki hava soğutmalı seçeneklerin yanı sıra sıvı soğutmalı ve çift GPU'lu çözümler de bulunacak.

Intel'in paylaştığı testlerde D270, dört farklı finansal hizmetler iş yükünde RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ile karşılaştırıldı. Şirket, bu testlerde en yüksek 5,9 kat, ortalama ise 4,5 kat performans farkı elde ettiğini belirtiyor. Üstelik Intel'in çözümü 350W güç tüketimiyle çalışırken Nvidia'nın karşılaştırılan ekran kartı 600W seviyesinde.

Yapay zeka tarafında ise fark daha sınırlı. Intel D270, Drex 2.0 tabanlı karar verme modellerinde RTX PRO 6000'e kıyasla yüzde 29 daha düşük gecikme süresi sunuyor. Qwen 3 30B-A3B testinde ise 1,12 kat daha yüksek işlem hacmine ulaşıyor. Intel ayrıca FP32 hesaplama kullanan sismik modelleme gösterimiyle de performans kazanımlarını sergiledi.

Çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı

Intel'in paylaştığı sonuçların üretim öncesi silikon üzerinden elde edildiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla nihai ürünün performansı ve yazılım optimizasyonlarıyla ilgili sonuçlar değişebilir. Ayrıca testler Intel tarafından gerçekleştirildiği için bağımsız incelemelerle doğrulanmış sonuçlar olarak değerlendirilmemeli.

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Crescent Island D270'in çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı. LPDDR5X bellek kullanımı, HBM tabanlı çözümlere kıyasla maliyet ve ölçeklenebilirlik açısından Intel'e avantaj sağlayabilir. Ancak ürünün gerçek rekabetteki konumunu belirleyecek temel unsurlar arasında fiyatlandırma, yazılım desteği ve bağımsız performans testleri yer alacak.

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Intel Crescent Island D270'in ilk testleri açıklandı

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