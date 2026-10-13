Intel Crescent Island tanıtıldı: 1,3 petaflop ve 480 GB bellek

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Tam Boyutta Gör Intel, daha önce Crescent Island kod adıyla gündeme gelen yeni yapay zekâ hızlandırıcısını D-Series adıyla resmen tanıttı. 480 GB'a kadar LPDDR5X bellek desteği ve 1,3 petaflop FP8 performansı sunan kart, büyük dil modelleri ve yapay zekâ çıkarım işlemlerine odaklanıyor. İşte detaylar...

Intel D-Series neler sunuyor?

Intel, yapay zekâ hızlandırıcıları pazarındaki iddiasını güçlendirmek için yeni D-Series GPU ailesini tanıttı. Intel'in Xe3P mimarisini temel alan hızlandırıcı, toplam 32 Xe3P çekirdeği, 256 XMX motoru ve 32 MB birleşik L2 önbellekle geliyor. Şirket, kartın FP8 işlemlerinde 1,3 petaflop seviyesine kadar performans sunabildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında ise 160 GB LPDDR5X kapasitesiyle sunulan Intel markalı modeller, iş ortaklarının hazırlayacağı sürümlerde 480 GB'a kadar bellekle yapılandırılabilecek. Bu kapasite, özellikle uzun bağlam pencereleriyle çalışan büyük dil modelleri ve yapay zekâ ajanları için önemli bir avantaj sağlayabilir. Xe3P mimarisinin dikkat çeken yeniliklerinden biri de XMX motorlarının tasarımı.

Standart Xe3 mimarisindeki dört aşamalı sistolik yapı, Xe3P ile 16 aşamaya çıkarılıyor. Her çekirdekte 1MB yazma dosyası ve 512 KB L1 önbellek bulunurken, toplam 256 vektör motoru da mimarinin bir parçası olacak.

Intel, D-Series GPU'yu görüntü üretmek için gerekli geleneksel grafik birimlerinden arındırarak doğrudan yapay zekâ çıkarımına yönelik tasarladı. Kartta ayrıca dört kodlayıcı ve dört kod çözücü içeren medya motoru bulunuyor. Bu birimlerin video üretimi ve video anlama gibi çok modlu yapay zekâ iş yüklerinde kullanılması mümkün olacak.

350W güç tüketimi ve PCIe 5.0 desteği

Sunucu altyapılarına kolay entegrasyon için geliştirilen hızlandırıcı, 350W güç tüketimine sahip. PCIe 5.0 x16 bağlantısını kullanan kart, hava soğutmayla çalışabiliyor. Böylece özel sıvı soğutma altyapısına ihtiyaç duymadan geleneksel sunucu sistemlerinde kullanılabilecek. Intel, mevcut Xe yazılım altyapısından ve yaygın yapay zekâ çerçevelerinden yararlanarak geliştiricilerin geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Şirkete göre tek bir kart, 300 milyar parametreye kadar modellere güç verebilirken sekiz kartlı bir küme, trilyon parametreli modelleri çalıştırabilecek. Intel D-Series hızlandırıcılarının müşteri örneklemesi başlamış durumda. Ancak ürünlerin genel satış tarihi, fiyatı ve bağımsız performans sonuçları henüz paylaşılmadı.

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Intel Crescent Island tanıtıldı: 1,3 petaflop ve 480 GB bellek

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