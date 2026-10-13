Intel Crescent Island tanıtıldı: 1,3 petaflop ve 480 GB bellek

Intel D-Series neler sunuyor?
Intel, yapay zekâ hızlandırıcıları pazarındaki iddiasını güçlendirmek için yeni D-Series GPU ailesini tanıttı. Intel'in Xe3P mimarisini temel alan hızlandırıcı, toplam 32 Xe3P çekirdeği, 256 XMX motoru ve 32 MB birleşik L2 önbellekle geliyor. Şirket, kartın FP8 işlemlerinde 1,3 petaflop seviyesine kadar performans sunabildiğini belirtiyor.
Standart Xe3 mimarisindeki dört aşamalı sistolik yapı, Xe3P ile 16 aşamaya çıkarılıyor. Her çekirdekte 1MB yazma dosyası ve 512 KB L1 önbellek bulunurken, toplam 256 vektör motoru da mimarinin bir parçası olacak.
Intel, D-Series GPU'yu görüntü üretmek için gerekli geleneksel grafik birimlerinden arındırarak doğrudan yapay zekâ çıkarımına yönelik tasarladı. Kartta ayrıca dört kodlayıcı ve dört kod çözücü içeren medya motoru bulunuyor. Bu birimlerin video üretimi ve video anlama gibi çok modlu yapay zekâ iş yüklerinde kullanılması mümkün olacak.
350W güç tüketimi ve PCIe 5.0 desteği
Sunucu altyapılarına kolay entegrasyon için geliştirilen hızlandırıcı, 350W güç tüketimine sahip. PCIe 5.0 x16 bağlantısını kullanan kart, hava soğutmayla çalışabiliyor. Böylece özel sıvı soğutma altyapısına ihtiyaç duymadan geleneksel sunucu sistemlerinde kullanılabilecek. Intel, mevcut Xe yazılım altyapısından ve yaygın yapay zekâ çerçevelerinden yararlanarak geliştiricilerin geçiş sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Şirkete göre tek bir kart, 300 milyar parametreye kadar modellere güç verebilirken sekiz kartlı bir küme, trilyon parametreli modelleri çalıştırabilecek. Intel D-Series hızlandırıcılarının müşteri örneklemesi başlamış durumda. Ancak ürünlerin genel satış tarihi, fiyatı ve bağımsız performans sonuçları henüz paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: