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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel daha güçlü ekran kartı içeren dizüstüsünün AMD işlemcili modele üstünlüğünü sergiliyor

    Mavi ekip bir kere daha iş başında. İşlemcisini daha yüksek performanslı göstermek isteyen firmanın yeni yöntemi üzüyor.
    58 dk.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel daha güçlü ekran kartı içeren dizüstüsünün AMD işlemcili modele üstünlüğünü sergiliyor
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    Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerin Intel son yıllarda AMD karşısında soğuk terler döküyor. Vites yükseltmesine karşın halen rekabette zorlanan Intel işlemcisini başarılı göstermek için kullanıcılardan tepki çeken yollara başvuruyor.

    Sızan performans slaytına göre Intel’in 45 watt TDP’li Core i7-10750H işlemcisini ve RTX 2060 Mobile ekran kartını (1560 MHz 90 watt TGP) içeren MSI dizüstü son dönemde beğeni toplayan Asus Zephyrus G14’ten %23’e kadar yüksek FPS veriyor.

    Slayta hızlı bir şekilde göz atınca ulaşılacak kanı temel olarak bu şekilde. Buna karşın slaytın kenarında küçük puntoyla yazılı bölüme dikkatli bir şekilde bakıldığında karşılaştırılan AMD işlemcili dizüstüde 35 watt TDP’li işlemciye ek olarak 1185 MHz’de görev yapan 65 watt TGP değerine sahip RTX 2060 Max-Q’nun yer aldığını görüyoruz.

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    Zayıf ekran kartı ve düşük TDP'li işlemciye karşı daha fazla FPS!

    Ufak ama önemli bir ekleme, RTX 2060 Max-Q, RTX 2060 Mobile’dan %5’den az bir oranda yavaş. Üstüne Asus ROG Zephyrus G14’teki RTX 2060 Max-Q’da TGP değeri de daha düşük.

    Intel daha güçlü ekran kartı içeren dizüstüsünün AMD işlemcili modele üstünlüğünü sergiliyor
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    Bu da ASUS’un dizüstüsündeki Max-Q ekran kartının sıradan RTX 2060 Max-Q’lardan %10-15 yavaş olmasına neden oluyor. Yani kıyaslamada sırf ekran kartından dahi hacimli fark söz konusu. İşlemcilerin farklı TDP klasmanında yer alması da bunun üzerine tuz biber oluyor.

    Dolayısıyla Intel'in işlemcisini %18’den %23’e kadar güçlü gösterebilmek adına hem daha düşük TDP bütçesine sahip işlemci hem de daha düşük frekansta çalışan zayıf bir ekran kartına yer verdiği görülüyor. Bu Intel adına oldukça üzücü bir durum.

    Ayrıca Bkz. "Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde "

    Peki durum ilk mi? Değil ne yazık ki. Geçtiğimiz yıl da Intel, AMD’nin EPYC işlemcisini daha yavaş gösterme adına desteklenmeyen eski bir yazılımı kullanmıştı. Geçmişte de bazı örnekler bulmak mümkün. Umarız önümüzdeki dönemde daha ölçücü performans slaytları hazırlanır. Zira söz konusu slayt henüz sızıntı durumunda.



    https://videocardz.com/newz/intel-faces-criticism-for-comparing-gaming-laptops-with-different-gpu-models Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    3qzotix (bekir yıldız) 37 dk.
    Başlık translate kokuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sething (sething ) 1 dk. 3qzotix
    Ne yapsin editor..
    Acikca

    İntel islemcisini guclu gostermek icin cakallik yapiyor
    Mu
    Yazsaydi..
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    No Way Out (Mert A.) 52 dk.
    AMD Dahili GPU ile kendi sistemine koyduğu gtx 1050'i karşılaştırıp bizim oyun performansımız daha yüksek demiş, Intel iyice saçmalamaya başladı.
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    shruikan 54 dk.
    Intel al bak keyfine aga
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    jem991 (Adnan Balcı) 43 dk. shruikan
    İlk önce haberi bir okusaydın keşke
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