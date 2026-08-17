Intel DDR4 destekli işlemcileri bırakmıyor: Üretim yıllarca sürecek

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Tam Boyutta Gör Intel, 13. ve 14. nesil Core masaüstü işlemcilerine güç veren Raptor Lake platformundan kısa vadede vazgeçmeyecek. Şirketin Enthusiast Channel Business Başkan Yardımcısı Robert Hallock, Raptor Lake gibi 10nm tabanlı ürünlerin önümüzdeki yıllarda da Intel'in ürün gamının önemli bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi.

DDR4 destekli işlemcileri bırakmıyor

Intel'in bu kararı, özellikle son dönemde etkisini artıran bellek ve depolama krizinin ortasında geldi. Raptor Lake platformunun hem DDR4 hem de DDR5 bellek desteği sunması, eski sistemlerini yükseltmek veya daha uygun maliyetli yeni bir bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılar açısından platformu hâlâ önemli hale getiriyor.

Hallock, LGA 1700 soketinin hâlâ güçlü bir konuma sahip olduğunu ve DDR4 desteğine yönelik talebin devam ettiğini belirtti. Intel yöneticisi ayrıca işlemci fiyatlarının zaman içinde normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

Raptor Lake işlemcilerin yeniden önem kazanmasının nedenlerinden biri de bellek fiyatlarındaki artış. Yeni nesil platformlara geçiş yapmak isteyen kullanıcıların DDR5 bellek satın alması gerekirken, LGA 1700 tabanlı sistemlerde DDR4 kullanılabilmesi toplam sistem maliyetini azaltabiliyor. Bu nedenle özellikle Core i5-14600K ve Core i7-14700K gibi modellerde talebin arttığı ve bazı ürünlerde fiyatların yükseldiği belirtiliyor.

Raptor Lake Next yolda olabilir

Intel, Raptor Lake stoklarının da önümüzdeki aylarda artmasını bekliyor. Şirket henüz hangi modellerin ne miktarda tedarik edileceğini açıklamadı ancak mevcut açıklamalar, Raptor Lake işlemcilerin kısa süre içerisinde ürün gamından çıkarılmayacağını doğruluyor. Öte yandan Intel'in LGA 1700 platformuna yönelik planlarının Raptor Lake ile sınırlı kalmayabileceği de söylentiler arasında.

Intel, 15 milyar dolarlık hisse satacak 1 hf. önce eklendi

Daha önce ortaya çıkan bazı söylentiler, şirketin 2027'nin başlarında Raptor Lake Next adı verilen yeni bir masaüstü işlemci ailesini piyasaya sürebileceğini öne sürmüştü. Böyle bir serinin gelmesi, hem LGA 1700 soketinin hem de DDR4 bellek desteğinin kullanım ömrünü daha da uzatabilir.

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