    Intel'de sürpriz değişiklik: 290K Plus çıkmadan rafa kalktı

    Intel'in Arrow Lake Refresh planlarında son aşamada yeni bir değişiklik yaşandı. Şirketin Core Ultra 9 290K Plus modelini iptal ettiği, ürün gamını daha dar tutmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

    Intel'de sürpriz değişiklik: 290K Plus çıkmadan rafa kalktı Tam Boyutta Gör
    Arrow Lake-S Refresh ailesiyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Daha önce 270K Plus ve Core Ultra 9 290K Plus modellerinin yolda olduğu ortaya çıkmıştı. Son raporlar ise şirketin lansman planlarında sürpriz bir değişikliğe işaret ediyor. Core Ultra 9 290K Plus çıkmadan rafa kaldırıldı.

    Intel'de sürpriz değişiklik

    Paylaşılan bilgilere göre Core Ultra 9 290K Plus modeli piyasaya sürülmeyecek. Şaşırtıcı olan şu ki, lansman öncesinde Core Ultra 9 290K Plus’a ait örneklerin iş ortaklarına gönderildiği ve test süreçlerinde SKU'ya dair referansların görüldüğü paylaşılmıştı. Buna rağmen Intel, ürün gamında performans-değer dengesine göre yeni bir yön değişikliğine gitmiş durumda.

    Şirketin güncel planına göre Arrow Lake Refresh ailesinde Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus modelleri korunacak. Eğer Core Ultra 9 290K Plus satışa sunulsaydı, 8 performans çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeğinden oluşan toplam 24 çekirdekli bir yapı sunması bekleniyordu. Temel ve turbo güç limitlerinin Core Ultra 9 285K'ya yakın olacağı, değişikliklerin ise daha çok saat hızları ve Thermal Velocity Boost seviyesinde kalacağı belirtiliyordu.

    Kaynaklara göre asıl sorun ürün konumlandırmasında ortaya çıkıyor. Core Ultra 9 285K hâlihazırda tam 24 çekirdekli Arrow Lake silikonunu kullanan en üst seviye model konumunda. Sızıntılar, Core Ultra 7 270K Plus'ın da benzer şekilde 24 çekirdekli bir yapı ile güncellenebileceğini gösteriyor. Bu senaryoda 290K Plus'ın eklenmesi, ürünler arasındaki ayrımı daha da belirsiz hâle getiriyor.

    Mevcut tabloya bakıldığında Intel'in LGA1851 platformundaki en üst seviye masaüstü işlemcisi şimdilik Core Ultra 9 285K olarak kalacak. En azından Arrow Lake Refresh kapsamında, bu seviyenin üzerine konumlanan yeni bir model beklenmiyor.

