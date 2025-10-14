Intel'den 2nm'ye erken adım: 18A süreci resmen devrede

Intel 18A, TSMC N2'den önce seri üretime geçti
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 18A, TSMC'nin N2 ve Samsung'un SF2 düğümlerinden önce seri üretime ulaşarak Intel'e zaman açısından avantaj kazandırmaya başladı. Ancak sektör analistlerine göre bu farkın kalıcı olup olmayacağı, üretim verimliliği ve maliyet kontrolü gibi faktörlere bağlı olacak. Intel şu anda kusur oranlarını düşürmüş durumda ancak güç, performans ve frekans hedeflerinde istikrarlı sonuçların elde edilip edilmediği henüz açıklanmadı.
Panther Lake işlemcilere gelirsek, işlemci çekirdekleri Intel 18A üzerinde, 12-Xe GPU TSMC N3E sürecinde, 4-Xe grafik birimi Intel 3 üzerinde ve kontrol yongası TSMC N6 sürecinde üretiliyor. Ayrıca bu seride Foveros-S adlı 2.5D paketleme teknolojisini kullanıyor olacak. Bu yöntem, 36 mikrometre seviyesindeki ince bağlantılarla farklı işlem, grafik ve platform bileşenlerini tek bir sistemde birleştiriyor.
Aslına bakacak Intel için 18A, yalnızca teknik bir dönüm noktası değil; aynı zamanda güven tazeleme anlamı da taşıyor. Şirket, 2020'li yılların başında yaşadığı üretim gecikmelerinin ardından yeniden rekabetçi hale gelmeyi hedefliyor. Ancak TSMC N2 sürecinin Intel'e kıyasla hâlen daha yüksek transistör yoğunluğuna sahip olduğunu hatırlatalım.