Intel'den beklenmedik yükseliş: AMD'nin payı düşüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Intel, 2026'nın üçüncü çeyreğinde masaüstü işlemci pazarında yeniden yükselişe geçti. Mercury Research verilerine göre Intel'in masaüstü pazar payı yüzde 70,1'e çıkarken, AMD'nin payı yüzde 29,9'a geriledi. Yükselişte Intel'in arzı masaüstüne yönlendirmesi ve mevsimsel talep etkili oldu. Ekran kartı tedarik sorunları ve bellek fiyatları da AMD'nin oyun bilgisayarı pazarını baskıladı. Masaüstündeki bu gerilemeye rağmen AMD, sunucu pazarındaki payını artırmayı başardı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 5 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Intel, masaüstü işlemci pazarında AMD karşısında yeniden önemli bir avantaj elde etti. Mercury Research tarafından paylaşılan ve 2026 üçüncü çeyrek verilerine göre Intel'in masaüstü x86 işlemci sevkiyatlarındaki pazar payı yüzde 70,1'e yükseldi. AMD'nin payı ise bir önceki çeyrekteki yüzde 34,9 seviyesinden yüzde 29,9'a geriledi.

Intel'in yükselişinde arz koşulları etkili olmuş olabilir

Intel, önceki çeyreğe kıyasla pazar payını 5 puan artırırken AMD aynı oranda gerileme yaşadı. Bu sonuç, son dönemde masaüstü işlemci pazarında AMD lehine ilerleyen rekabetin yeniden değiştiğini gösteriyor. Ancak veriler, Intel'in işlemci performansı açısından rakibinin önüne geçtiği anlamına gelmiyor. Intel, mobil işlemcilere yönelik talebin zayıflamasının ardından daha fazla işlemci arzını masaüstü segmentine yönlendirmiş olabilir.

Üçüncü çeyrekte masaüstü işlemci talebinin mevsimsel olarak artması da Intel'in yükselişini desteklemiş olabilir. Şirket, 2026'nın önceki dönemlerinde masaüstü segmentinde yaşadığı arz sıkıntısının ardından bu kez talebi daha iyi karşılamış olabilir. AMD'nin ise aynı dönemdeki talep artışından yeterince yararlanamadığı düşünülüyor.

Oyun bilgisayarı pazarı AMD'yi etkilemiş olabilir

Bir diğer olası neden, AMD'nin oyunculara yönelik işlemci pazarındaki güçlü konumu. Ryzen X3D ailesi oyun performansı açısından önemli bir avantaj sunmaya devam etse de ekran kartı tedarikindeki sorunların oyun bilgisayarlarına olan talebi zayıflattığı belirtiliyor.

Artan bellek fiyatları da bilgisayar pazarındaki talebi baskılayan unsurlar arasında. Intel'in üçüncü çeyrek finansal raporunda da özellikle bellek gibi bileşenlerdeki maliyet artışlarının istemci tarafındaki talebi olumsuz etkilediği belirtiliyor. Nitekim şirketin masaüstü işlemci sevkiyat payı yükselmesine rağmen Client Computing and Physical AI Group gelirleri yıllık bazda yüzde 5 geriledi.

Huang'ın ayrılığının arkasında Çin'e kaçak çip ticareti mi var? 22 sa. önce eklendi

Öte yandan AMD'nin genel işlemci pazarındaki konumunu yalnızca masaüstü verileriyle değerlendirmek doğru olmaz. Şirket, sunucu işlemcisi sevkiyatlarındaki payını üçüncü çeyrekte yüzde 34,5'ten yüzde 35,5'e yükseltti. Veri merkezi gelirleri de yıllık bazda yüzde 97 artarak 8,5 milyar dolara ulaştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel'den beklenmedik yükseliş: AMD'nin payı düşüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: