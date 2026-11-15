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    Intel'den beklenmedik yükseliş: AMD'nin payı düşüyor

    Intel, 2026'nın üçüncü çeyreğinde masaüstü işlemci pazarında önemli bir yükseliş kaydetti. AMD'nin payı yüzde 30'un altına gerilerken dengeler yeniden değişti. 

    Intel'den beklenmedik yükseliş: AMD'nin payı düşüyor Tam Boyutta Gör
    Intel, masaüstü işlemci pazarında AMD karşısında yeniden önemli bir avantaj elde etti. Mercury Research tarafından paylaşılan ve 2026 üçüncü çeyrek verilerine göre Intel'in masaüstü x86 işlemci sevkiyatlarındaki pazar payı yüzde 70,1'e yükseldi. AMD'nin payı ise bir önceki çeyrekteki yüzde 34,9 seviyesinden yüzde 29,9'a geriledi.

    Intel'in yükselişinde arz koşulları etkili olmuş olabilir

    Intel, önceki çeyreğe kıyasla pazar payını 5 puan artırırken AMD aynı oranda gerileme yaşadı. Bu sonuç, son dönemde masaüstü işlemci pazarında AMD lehine ilerleyen rekabetin yeniden değiştiğini gösteriyor. Ancak veriler, Intel'in işlemci performansı açısından rakibinin önüne geçtiği anlamına gelmiyor. Intel, mobil işlemcilere yönelik talebin zayıflamasının ardından daha fazla işlemci arzını masaüstü segmentine yönlendirmiş olabilir.

    Üçüncü çeyrekte masaüstü işlemci talebinin mevsimsel olarak artması da Intel'in yükselişini desteklemiş olabilir. Şirket, 2026'nın önceki dönemlerinde masaüstü segmentinde yaşadığı arz sıkıntısının ardından bu kez talebi daha iyi karşılamış olabilir. AMD'nin ise aynı dönemdeki talep artışından yeterince yararlanamadığı düşünülüyor.

    Oyun bilgisayarı pazarı AMD'yi etkilemiş olabilir

    Bir diğer olası neden, AMD'nin oyunculara yönelik işlemci pazarındaki güçlü konumu. Ryzen X3D ailesi oyun performansı açısından önemli bir avantaj sunmaya devam etse de ekran kartı tedarikindeki sorunların oyun bilgisayarlarına olan talebi zayıflattığı belirtiliyor. 

    Artan bellek fiyatları da bilgisayar pazarındaki talebi baskılayan unsurlar arasında. Intel'in üçüncü çeyrek finansal raporunda da özellikle bellek gibi bileşenlerdeki maliyet artışlarının istemci tarafındaki talebi olumsuz etkilediği belirtiliyor. Nitekim şirketin masaüstü işlemci sevkiyat payı yükselmesine rağmen Client Computing and Physical AI Group gelirleri yıllık bazda yüzde 5 geriledi.

    Öte yandan AMD'nin genel işlemci pazarındaki konumunu yalnızca masaüstü verileriyle değerlendirmek doğru olmaz. Şirket, sunucu işlemcisi sevkiyatlarındaki payını üçüncü çeyrekte yüzde 34,5'ten yüzde 35,5'e yükseltti. Veri merkezi gelirleri de yıllık bazda yüzde 97 artarak 8,5 milyar dolara ulaştı.

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