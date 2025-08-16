Intel'den geri adım: LGA 1954 uzun süre kullanımda kalabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, masaüstü işlemcilerde sık sık soket değiştirmesi nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu. Ancak şirketin bu yaklaşımı Nova Lake ile birlikte değişebilir. Yeni sızıntılara göre Intel, 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen Nova Lake-S ailesiyle LGA 1954 soketini tanıtacak ve bu platformu dört nesil boyunca desteklemeyi planlıyor.

Intel, LGA 1954 ile soket ömrünü uzatacak

Moore's Law is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre LGA 1954, Nova Lake'in ardından gelecek Razer Lake, Titan Lake ve Hammer Lake işlemcilerle de uyumlu olacak. Bu stratejinin, AMD'nin AM4 ve AM5 platformlarında uyguladığı desteğe benzer olduğunu söyleyelim. AMD, AM4 soketini dört nesil boyunca desteklemiş, AM5 için ise 2026 ve sonrasına kadar uyumluluk sözü vermişti.

Hatırlamak gerekirse, Intel cephesinde çok nesil destek sunan son masaüstü soket LGA 775 olmuştu. 2004'te tanıtılan bu platform, Pentium 4'ten Core 2 Extreme'e kadar pek çok işlemciyi desteklemiş ve yedi yıl boyunca kullanımda kalmıştı. LGA 1954'ün bu geleneği yeniden canlandırması, yükseltme maliyetlerini düşürmenin yanı sıra AMD ile rekabette Intel'in elini güçlendirebilir.

Şimdilik Nova Lake'e geçişte yeni anakart gerekecek olsa da, LGA 1954'ün fiziksel boyutlarının LGA 1851 ve LGA 1700 ile aynı olacağı, bu sayede mevcut soğutucuların büyük ölçüde uyumlu kalacağı söyleniyor. Böylece kullanıcılar, yeni işlemcilere geçerken soğutucu değişim maliyetinden de tasarruf edebilecek.

Intel Nova Lake neler sunacak?

Kaçıranlar için Intel Nova Lake işlemciler, 2026'nın ikinci yarısında piyasaya çıkacak ve Core Ultra 3'ten Ultra 9'a kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Amiral gemisi Core Ultra 9 modeli 52 çekirdekle (16 Coyote Cove, 32 Arctic Wolf, 4 island core) gelirken, 150W TDP ve 144MB L3 önbellek sunacak.

Öte yandan Core Ultra 7, 42 çekirdek, Ultra 5 serisi 18–28 çekirdek, Ultra 3 ise 12–16 çekirdek seçenekleri sunacak. Nova Lake-S platformu 32 PCIe 5.0, 16 PCIe 4.0 hattı ve DMI 5.0 desteği ile önemli bağlantı yükseltmeleri getirirken, iGPU tarafında Xe3 "Celestial" mimarisini masaüstüne taşıyor. Ayrıca Copilot+ desteği için NPU birimi entegre edilecek ve bazı bileşenler TSMC’nin 2nm üretim sürecinden çıkacak.

