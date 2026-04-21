Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'den geri adım: Ucuz işlemcilere hız aşırtma geliyor

    Intel, uzun süredir üst segmentle sınırlı tuttuğu hız aşırtma (overclock) desteğini daha geniş kitlelere açmaya hazırlanıyor. Hız aşırtma artık "K" serisi işlemcilerle sınırlı olmayacak.

    Intel'den geri adım: Ucuz işlemcilere hız aşırtma geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel masaüstü işlemci pazarında son dönemde stratejik bir değişime hazırlanıyor. Şirketin hem platform ömrünü uzatma hem de daha geniş kitlelere hitap etme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken, şimdi de hız aşırtma (overclock) tarafında önemli bir geri adım yapılacak.

    Intel daha fazla işlemciyi hız aşırtmaya açacak

    Kaçıranlar için Intel, bugüne kadar hız aşırtma desteğini büyük ölçüde üst segment ve "K" serisi işlemcilerle sınırlı tutuyordu. Ancak şirketin yeni planlarına göre bu yaklaşım değişiyor. Yapılan açıklamalara göre gelecekte yalnızca pahalı modeller değil, daha uygun fiyatlı ve ana akım işlemciler de hız aşırtma desteği sunacak.

    Bu değişimin arkasındaki temel düşünce ise oldukça net. Intel, overclock özelliğinin yalnızca yüksek bütçeli kullanıcılarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor. Şirkete göre daha düşük bütçeli kullanıcılar da en az üst segment kullanıcılar kadar "meraklı" ve bu tür özelliklere erişimi hak ediyor. Yeni strateji kapsamında Intel'in, farklı fiyat segmentlerinde daha fazla "unlocked" (kilidi açık) işlemci sunması bekleniyor. Dolayısıyla geçmiş ve mevcut nesil için herhangi bir değişim olmayacak.

    Daha geniş kitlelere hitap edecek

    Intel'in bu hamlesi aslında tek başına gelmiyor. Şirket son dönemde platform tarafında da benzer bir yaklaşım izliyor. Daha uzun soket desteği, refresh işlemci serileri ve uygun fiyatlı performans çözümleriyle AMD'ye karşı daha rekabetçi bir yapı kurmaya çalışıyor. Özellikle son çıkan bazı modellerde daha düşük fiyatlara rağmen hız aşırtma desteğinin sunulması, bu dönüşümün ilk sinyalleri olabilir. 

    Öte yandan geçmişte anakart üreticilerinin harici BCLK jeneratörleri ile "non-K" işlemcilerde overclock yapılabilmesini sağladığı ancak bunun resmi olarak desteklenmediği biliniyor. Intel'in yeni stratejisinin bu tür sınırlamaları da esnetip esnetmeyeceği ise henüz net değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum