Intel'den geri adım: Ucuz işlemcilere hız aşırtma geliyor

Intel daha fazla işlemciyi hız aşırtmaya açacak
Kaçıranlar için Intel, bugüne kadar hız aşırtma desteğini büyük ölçüde üst segment ve "K" serisi işlemcilerle sınırlı tutuyordu. Ancak şirketin yeni planlarına göre bu yaklaşım değişiyor. Yapılan açıklamalara göre gelecekte yalnızca pahalı modeller değil, daha uygun fiyatlı ve ana akım işlemciler de hız aşırtma desteği sunacak.
Bu değişimin arkasındaki temel düşünce ise oldukça net. Intel, overclock özelliğinin yalnızca yüksek bütçeli kullanıcılarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor. Şirkete göre daha düşük bütçeli kullanıcılar da en az üst segment kullanıcılar kadar "meraklı" ve bu tür özelliklere erişimi hak ediyor. Yeni strateji kapsamında Intel'in, farklı fiyat segmentlerinde daha fazla "unlocked" (kilidi açık) işlemci sunması bekleniyor. Dolayısıyla geçmiş ve mevcut nesil için herhangi bir değişim olmayacak.
Daha geniş kitlelere hitap edecek
Intel'in bu hamlesi aslında tek başına gelmiyor. Şirket son dönemde platform tarafında da benzer bir yaklaşım izliyor. Daha uzun soket desteği, refresh işlemci serileri ve uygun fiyatlı performans çözümleriyle AMD'ye karşı daha rekabetçi bir yapı kurmaya çalışıyor. Özellikle son çıkan bazı modellerde daha düşük fiyatlara rağmen hız aşırtma desteğinin sunulması, bu dönüşümün ilk sinyalleri olabilir.
Öte yandan geçmişte anakart üreticilerinin harici BCLK jeneratörleri ile "non-K" işlemcilerde overclock yapılabilmesini sağladığı ancak bunun resmi olarak desteklenmediği biliniyor. Intel'in yeni stratejisinin bu tür sınırlamaları da esnetip esnetmeyeceği ise henüz net değil.