Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'den işlemci isimlerinde değişiklik: Core Ultra 4000 yolda!

    Intel'in yeni nesil Nova Lake işlemcileriyle ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Nova Lake-HX modellerinin isimlendirmesi, masaüstü işlemcilerle aynı olacak.

    Intel'den işlemci isimlerinde değişiklik: Core Ultra 4000 yolda! Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil Nova Lake işlemcileriyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Şirketin yeni işlemci ailesinde masaüstü modeller için kullanacağı dört haneli Core Ultra 4000 isimlendirmesinin yalnızca masaüstüyle sınırlı kalmayacağı ortaya çıktı. Yeni bilgilere göre Nova Lake-HX mobil işlemcileri de aynı isimlendirme sistemini kullanacak.

    Nova Lake-HX dört haneli olacak

    İddia, Intel sızıntılarıyla bilinen Jaykihn tarafından paylaşılan bilgilerden geliyor. Buna göre Nova Lake-S masaüstü işlemcileri ile Nova Lake-HX mobil işlemcileri Core Ultra 4000 ailesinde konumlandırılacak. Buna karşılık Nova Lake'in diğer mobil çözümleri üç haneli isimlendirmeyi sürdürecek. Intel, mevcut Core Ultra işlemcilerinde nesli ve model ailesini belirlemek için üç haneli model numaraları kullanıyor.

    Örneğin Core Ultra 200 serisinde 285K gibi modeller bulunuyor. Nova Lake ile birlikte ise masaüstü tarafında dört haneli model numaralarına geçileceği daha önce ortaya çıkmıştı. Sızdırılan bilgilere göre bu sistem Nova Lake-HX için de geçerli olacak. Böylece aynı nesilde şu yapı ortaya çıkacak.

    Core Ultra 4000

    • Nova Lake-S
    • Nova Lake-HX

    Core Ultra 400

    • Nova Lake-P
    • Nova Lake-U
    • Nova Lake-UL

    Dolayısıyla Intel'in aynı nesil içerisinde iki farklı numaralandırma sistemi kullanması bekleniyor. Bu durum özellikle dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kullanıcılar açısından kafa karıştırıcı olabilir. Zira dört haneli Core Ultra 4000 modelleri, üç haneli Core Ultra 400 modellerinden daha yeni veya daha güçlü bir nesli temsil etmeyecek, fark esas olarak işlemci sınıfından kaynaklanacak.

    Nova Lake-HX, masaüstü tarafına yakın olacak

    HX serisi işlemcilerin masaüstü platformlarına yakın yapıda olması, bu isimlendirme tercihinin arkasındaki nedenlerden biri olabilir. Nova Lake-HX'in de masaüstü Nova Lake-S ailesiyle benzer bir konumlandırmaya sahip olması bekleniyor. Öte yandan Intel, Core Ultra 4000 ve Nova Lake-HX isimlendirmesini henüz resmi olarak doğrulamadı. Dolayısıyla ortaya çıkan bilgiler şimdilik sızıntı ve iddia kapsamında değerlendirilmeli.

    Nova Lake-S tarafında daha önce Core Ultra 9 4970K BFC, Core Ultra 9 4950K ve Core Ultra 7 4870K BFC gibi modellerin isimleri gündeme gelmişti. En üst modelin 28 çekirdeğe kadar çıkacağı ve bazı modellerde daha büyük önbellek kullanılacağı iddia ediliyor. Intel'in Nova Lake ailesini 2027'nin başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem masaüstü hem de HX mobil modeller hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan nx coupe klima deliği kapatma arabayı duvara sürttüm nasıl çıkar üniversite ders saatleri kaan mı kağan mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07 5G
    Samsung Galaxy A07 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum