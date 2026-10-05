Intel'den işlemci isimlerinde değişiklik: Core Ultra 4000 yolda!

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Nova Lake işlemcileriyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Şirketin yeni işlemci ailesinde masaüstü modeller için kullanacağı dört haneli Core Ultra 4000 isimlendirmesinin yalnızca masaüstüyle sınırlı kalmayacağı ortaya çıktı. Yeni bilgilere göre Nova Lake-HX mobil işlemcileri de aynı isimlendirme sistemini kullanacak.

Nova Lake-HX dört haneli olacak

İddia, Intel sızıntılarıyla bilinen Jaykihn tarafından paylaşılan bilgilerden geliyor. Buna göre Nova Lake-S masaüstü işlemcileri ile Nova Lake-HX mobil işlemcileri Core Ultra 4000 ailesinde konumlandırılacak. Buna karşılık Nova Lake'in diğer mobil çözümleri üç haneli isimlendirmeyi sürdürecek. Intel, mevcut Core Ultra işlemcilerinde nesli ve model ailesini belirlemek için üç haneli model numaraları kullanıyor.

Örneğin Core Ultra 200 serisinde 285K gibi modeller bulunuyor. Nova Lake ile birlikte ise masaüstü tarafında dört haneli model numaralarına geçileceği daha önce ortaya çıkmıştı. Sızdırılan bilgilere göre bu sistem Nova Lake-HX için de geçerli olacak. Böylece aynı nesilde şu yapı ortaya çıkacak.

Core Ultra 4000

Nova Lake-S

Nova Lake-HX

Core Ultra 400

Nova Lake-P

Nova Lake-U

Nova Lake-UL

Dolayısıyla Intel'in aynı nesil içerisinde iki farklı numaralandırma sistemi kullanması bekleniyor. Bu durum özellikle dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kullanıcılar açısından kafa karıştırıcı olabilir. Zira dört haneli Core Ultra 4000 modelleri, üç haneli Core Ultra 400 modellerinden daha yeni veya daha güçlü bir nesli temsil etmeyecek, fark esas olarak işlemci sınıfından kaynaklanacak.

Nova Lake-HX, masaüstü tarafına yakın olacak

HX serisi işlemcilerin masaüstü platformlarına yakın yapıda olması, bu isimlendirme tercihinin arkasındaki nedenlerden biri olabilir. Nova Lake-HX'in de masaüstü Nova Lake-S ailesiyle benzer bir konumlandırmaya sahip olması bekleniyor. Öte yandan Intel, Core Ultra 4000 ve Nova Lake-HX isimlendirmesini henüz resmi olarak doğrulamadı. Dolayısıyla ortaya çıkan bilgiler şimdilik sızıntı ve iddia kapsamında değerlendirilmeli.

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Nova Lake-S tarafında daha önce Core Ultra 9 4970K BFC, Core Ultra 9 4950K ve Core Ultra 7 4870K BFC gibi modellerin isimleri gündeme gelmişti. En üst modelin 28 çekirdeğe kadar çıkacağı ve bazı modellerde daha büyük önbellek kullanılacağı iddia ediliyor. Intel'in Nova Lake ailesini 2027'nin başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem masaüstü hem de HX mobil modeller hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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Intel'den işlemci isimlerinde değişiklik: Core Ultra 4000 yolda!

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