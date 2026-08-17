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Tam Boyutta Gör Intel, yeni nesil Nova Lake işlemcileriyle ilgili önemli bir ayrıntıyı doğruladı. Şirketin açıklamasına göre Nova Lake ile gelecek yeni CPU çekirdeği, veri merkezi işlemcilerinden önce masaüstü platformlarında kullanılacak.

Nova Lake'in yeni çekirdeği masaüstünde önce çıkacak

Açıklama, Intel Başkan Yardımcısı ve Enthusiast Channel iş biriminin genel müdürü Robert Hallock tarafından yapıldı. Hallock, AMD'nin Zen 6 mimarisini önce EPYC Venice sunucu işlemcilerinde kullanarak tüketici işlemcilerinden önce piyasaya sürme kararını değerlendirirken Intel'in farklı bir yol izleyeceğini belirtti.

Hallock, yeni CPU çekirdeğinin ilk olarak masaüstüne geleceğini doğrudan söyledi. Intel yöneticisi açıklamasında, "Yeni bir çekirdeğim var. Önce masaüstüne geliyor" dedi. Bu açıklama, Intel'in Nova Lake mimarisindeki yeni çekirdek tasarımını önce tüketici odaklı masaüstü işlemcilerinde kullanacağını gösteriyor. Şirket böylece AMD'nin Zen 6 için izlediği sunucu öncelikli stratejinin tersine bir yaklaşım benimsemiş olacak.

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Intel yöneticisi yeni çekirdeğin adını veya teknik özelliklerini paylaşmadı. Dolayısıyla çekirdeğin mimari yapısı, performans kazanımları, saat hızları ya da güç tüketimi gibi ayrıntılar şimdilik bilinmiyor. Buna karşın açıklama, Intel'in yeni çekirdek tasarımının masaüstü tarafında veri merkezi ürünlerinden önce kullanılacağını resmi olarak ortaya koyuyor.

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Intel'den Nova Lake açıklaması: Öncelik masaüstü işlemcilerde

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