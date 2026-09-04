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    Intel'den sürpriz değişiklik: LGA1954 daha uzun ömürlü olacak

    Intel'in yeni LGA1954 masaüstü soketi için uzun süreli yükseltme desteği sunabileceği ortaya çıktı. Sızdırılan slayt, Nova Lake-S sonrasında iki işlemci nesline daha işaret ediyor.

    Intel'den sürpriz değişiklik: LGA1954 daha uzun ömürlü olacak Tam Boyutta Gör
    Intel'in yaklaşan LGA1954 masaüstü platformu, yalnızca Nova Lake-S işlemcileriyle sınırlı kalmayabilir. Çin'deki bir Intel iş ortağına ait olduğu iddia edilen sunum slaytı, soketin Nova Lake-S sonrasında Razor Lake ve Hammer Lake gibi yeni işlemci nesillerini de destekleyebileceğini ortaya çıkardı.

    LGA 1953 daha önce doğrulanmıştı

    Kaçıranlar için Intel daha önce Nova Lake-S işlemcilerinin LGA1954 soketini kullanacağını resmi olarak doğrulamıştı. Şirketin Design-In Tools platformunda ortaya çıkan "LGA1954 NVL-S Interposer" ifadesi de soketin Nova Lake-S masaüstü platformuyla bağlantısını doğrudan gösteren ilk Intel kaynaklı işaretlerden biri olmuştu.

    Sızdırılan sunuma göre Nova Lake-S'in seri üretimi 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlayacak. İlk etapta 28 çekirdekli modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkması beklenirken, 52 çekirdekli modellerin ise 2027'nin ilerleyen dönemlerinde sunulacağı iddia ediliyor.

    Intel'den sürpriz değişiklik: LGA1954 daha uzun ömürlü olacak Tam Boyutta Gör
    Nova Lake-S için Intel'in 900 serisi anakart platformunu kullanacağı da slaytta yer alan bilgiler arasında. İşlemcilerdeki bLLC önbellek kapasitesinin ise yapılandırmaya bağlı olarak 288 MB'a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, tek compute tile kullanan modellerde 144 MB, çift tile tasarımında ise 288 MB seviyesine ulaşan önbellek yapılandırmalarına işaret etmişti.

    Çekirdek tarafında ise Nova Lake-S ailesinin farklı yapılandırmalar sunması bekleniyor. Önceki sızıntılarda 8 P-Core + 16 E-Core + 4 LP E-Core olmak üzere toplam 28 çekirdekli bir tasarımın yanı sıra çift tile kullanan ve toplam 52 çekirdeğe ulaşan modellerden söz edilmişti.

    Toplam 3 nesile destek sunabilir

    Ancak sızdırılan yeni slaydın asıl dikkat çeken bölümü işlemcilerin teknik özelliklerinden ziyade LGA1954 soketinin kullanım ömrü. Belgede platformun "birden fazla nesil yükseltmeyi" destekleyecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Nova Lake-S'in ardından Razor Lake ve Hammer Lake isimleri sıralanıyor ve yol haritasının 2027'nin dördüncü çeyreğinin ötesine uzandığı görülüyor.

    Bu gerçekleşirse Intel kullanıcıları, her yeni işlemci neslinde anakart değiştirmek zorunda kalmadan aynı LGA1954 platformu üzerinden yükseltme yapabilir. Özellikle Intel'in son yıllarda masaüstü soketlerini daha kısa nesil aralıklarında değiştirdiği düşünüldüğünde, böyle bir yaklaşım şirketin platform politikasında önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

    Şimdilik Razor Lake ve Hammer Lake için LGA1954 desteğinin kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte Intel'in Nova Lake-S için LGA1954'ü doğrulamış olması, sızıntıdaki platform bilgisinin tamamen temelsiz olmadığını doğrular nitelikte.

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