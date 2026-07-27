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    Intel'den sürpriz karar: Hyper-Threading geri dönüyor

    Intel, yıllar önce vazgeçtiği Hyper-Threading teknolojisini yeniden kullanma kararı aldı. Şirket, özelliğin 2028'de çıkacak Xeon 8 Coral Rapids işlemcilerle geri döneceğini doğruladı.

    Intel'den sürpriz karar: Hyper-Threading geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Intel, sunucu işlemcileri için önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, daha önce ürün portföyünden çıkarmaya başladığı Hyper-Threading (eş zamanlı çoklu iş parçacığı) teknolojisini yeniden kullanacağını açıkladı. Özellik ilk etapta 2028 yılında çıkması beklenen Xeon 8 "Coral Rapids" sunucu işlemcilerinde geri dönecek.

    Hyper-Threading geri dönüyor

    Kaçıranlar için Intel, Hyper-Threading teknolojisini ilk olarak 2000'li yılların başında Pentium 4 ve Xeon işlemcilerinde kullanıma sunmuştu. Fiziksel çekirdek sayılarının artmasıyla bu teknolojinin öneminin azaldığını düşünen şirket, son yıllarda özelliği kademeli olarak terk etmişti. Yeni açıklamalar ise Intel'in bu stratejisini yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor.

    Intel CEO'su Lip-Bu Tan, şirketin 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçları kapsamında düzenlenen yatırımcı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tan, Intel'in hem kurumsal hem de tüketici işlemci pazarında kaybettiği payı yeniden kazanmak için çeşitli stratejiler üzerinde çalıştığını belirtti.

    Bu planların en dikkat çekici adımlarından biri ise Hyper-Threading teknolojisinin geri dönüşü oldu. Tan, Xeon 8 "Coral Rapids" işlemcilerle birlikte eş zamanlı çoklu iş parçacığı teknolojisinin yeniden sunulacağını doğruladı. Bunun yanında Intel'in tek çekirdek performansını artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü söyledi.

    Şimdilik sunucu işlemcilerinde

    Intel, Hyper-Threading'in masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerine geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla özelliğin gelecekte Core serisi işlemcilere de eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor. Şirket, Hyper-Threading kullanımını ilk olarak 2021'de tanıtılan Alder Lake işlemcilerle azaltmaya başlamıştı.

    Hibrit çekirdek mimarisine geçen Alder Lake ailesinde yalnızca performans çekirdekleri Hyper-Threading desteği sunarken, verimlilik çekirdekleri tek iş parçacığıyla çalışıyordu. 2024 yılında tanıtılan Arrow Lake-S işlemcilerle birlikte ise Intel, tüketici tarafında Hyper-Threading desteğini tamamen kaldırmıştı.

    Intel'in mevcut Xeon 6 Granite Rapids işlemcileri Hyper-Threading destekli performans çekirdekleriyle 128 fiziksel çekirdek ve 256 iş parçacığına kadar çıkabiliyor. Buna karşın Intel 18A üretim süreciyle geliştirilen Xeon 6+ Clearwater Forest ailesi, 288 adet tek iş parçacıklı verimlilik çekirdeğiyle Hyper-Threading'den tamamen vazgeçmiş durumda.

    Şirketin önümüzdeki dönemde tanıtması beklenen Xeon 7 Diamond Rapids işlemcilerinin de eş zamanlı çoklu iş parçacığı desteği olmadan 192 performans çekirdeği sunacağı belirtiliyor. Intel'in 2028'de gelecek Xeon 8 Coral Rapids ile yeniden Hyper-Threading'e dönüş yapması ise şirketin çok iş parçacıklı iş yüklerinde rekabet gücünü artırmıiş olacak.

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