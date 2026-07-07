Intel'den TSMC ve Samsung'a yanıt geliyor: "14A2" ortaya çıktı

Intel'den 14A2 süreci geliyor
Sektör kaynaklarına göre Intel'in 2027 yılında devreye almayı planladığı 14A sürecinin ardından gelecek 14A2, mevcut tasarımı daha da optimize eden bir üretim teknolojisi olacak. En dikkat çekici yenilik ise güç dağıtım mimarisinde yapılacak değişiklik.
Standart 14A sürecinde yalnızca arka taraftan güç iletimi sağlayan Backside Power Delivery Network (BSPDN) teknolojisini kullanan Intel'in, 14A2 ile hem ön hem de arka katmandan güç iletimi sağlayan çift taraflı güç dağıtım mimarisine geçmeyi planladığı paylaşıldı. Bu sayede güç dağıtımı daha verimli hale gelirken performansın artırılması hedefleniyor.
Bunun yanında metal bağlantı aralıklarının da daha da küçültüleceği belirtiliyor. Temel 14A sürecinde 28 nm seviyesine düşürülen bağlantı aralığının, 14A2 ile yaklaşık 21 nm seviyesine indirileceği paylaşıldı. Bu değişiklik, transistör yoğunluğunu artırırken daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: