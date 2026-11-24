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Oynat Intel, uygun fiyatlı el konsolları için hazırladığı yeni Panther Lake tabanlı işlemcisi üzerinde çalışıyor. Arc G3 Play adını taşıyan giriş seviyesi bu model, sekiz CPU ve dört Xe3 grafik çekirdeğiyle geliyor. Düşük güç tüketimi sayesinde pil ömrünü uzatmayı hedefleyen işlemci, XeSS teknolojisi yardımıyla uygun fiyata 60 FPS seviyesinde akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan işlemcinin, 800 doların altındaki konsollara güç vermesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Intel, oyun el konsolu pazarındaki ürün ailesini genişletmeye hazırlanıyor olabilir. Videocardz tarafından aktarılan yeni bir rapora göre şirket, Panther Lake mimarisini temel alan Arc G3 Play isimli giriş seviyesi bir işlemci üzerinde çalışıyor. Daha uygun fiyatlı el konsollarına yönelik hazırlanan işlemcinin, Arc G3 ve Arc G3 Extreme modellerinin altında konumlandırılması bekleniyor.

Sızıntılarıyla bilinen Jaykihn'in paylaştığı bilgilere göre Arc G3 Play, sekiz adet Efficient CPU çekirdeği ve dört adet Xe3 grafik çekirdeğiyle gelecek. PTL-080 kod adıyla anılan bu yapılandırmanın kısa süre önce HWiNFO veritabanına eklendiği belirtiliyor. Karşılaştırmak gerekirse Arc G3 Extreme modelinde 12 Xe3, standart Arc G3 modelinde ise 10 Xe3 çekirdeği bulunması bekleniyor.

Dolayısıyla Arc G3 Play, grafik tarafında önemli ölçüde daha düşük bir donanım sunacak. Bu durumun özellikle yüksek çözünürlük ve grafik ayarlarında oyun performansını sınırlaması beklenebilir.

El konsollarına odaklanacak

Intel'in böyle bir işlemci hazırlamasının arkasındaki nedenlerden biri, Panther Lake tabanlı üst seviye el konsollarının fiyatları olabilir. Örneğin Acer Predator Atlas 8'in 1.299,99 dolarlık başlangıç fiyatı, piyasaya çıkışından sonraki haftalarda yaklaşık 1.449,99 dolara yükseldi. Arc G3 Play'in ise daha düşük maliyetli cihazların önünü açması bekleniyor.

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İddialara göre bu işlemciyi kullanan oyun el konsolları 800 doların altında fiyatlarla satışa sunulabilir. Böylece Intel, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden cihazlarda da yer alabilir. Güç tüketimi tarafında Arc G3 Play'in 8-25W aralığında çalışacak şekilde optimize edildiği belirtiliyor. Bu değer, taşınabilir cihazlarda pil tüketimi ve ısı yönetimi açısından daha esnek tasarımlara imkan sağlayabilir.

XeSS desteği performans açığını kapatabilir

Dört Xe3 grafik çekirdeği, üst seviye Arc G3 modellerine kıyasla belirgin bir performans kaybına işaret ediyor. Intel'in bu açığı XeSS görüntü yükseltme ve kare oluşturma teknolojileriyle azaltmaya çalışması bekleniyor. Ayrıca Arc G3 Play kullanan cihazlarda 720p veya 800p çözünürlüklü ekranların tercih edilmesi olası görünüyor. Daha düşük çözünürlük, grafik işlemcisi üzerindeki yükü azaltarak oyunlarda 60 FPS seviyesine ulaşmayı kolaylaştırabilir.

Intel'den Arc G3 Play hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. İşlemcinin teknik özellikleri, fiyatlandırması ve çıkış takvimi de belirsizliğini koruyor. Ancak iddialar doğru çıkarsa Intel, oyun el konsollarında daha erişilebilir fiyatlı yeni bir ürün kategorisinin önünü açabilir.

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