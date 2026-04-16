Intel’den yeni nesil GPU’lar geliyor: Hiçbiri oyuncular için değil

Xe3P mimarisi ufukta
Aktarılanlara göre Intel’in mevcut Xe3 grafik mimarisinin devamı niteliğinde geliştirilen Xe3P mimarisi, ayrık ekran kartı tarafında “Crescent Island” adıyla yeni bir seri oluşturacak. Ancak bu seri alışılmışın aksine oyun odaklı olmayacak. Sızdırılan bilgilere göre şu ana kadar yalnızca yapay zeka çıkarımı (AI inference) ve iş istasyonları (workstation) için optimize edilmiş iki farklı model planlanıyor.
Arc oyuncu serisi geri planda
Intel’in oyun odaklı Arc ekran kartları tarafında ise tablo pek parlak görünmüyor. Şirketin en son sunduğu oyuncu serisi Arc B580 ve Arc B570 modellerinden oluşan B-Serisi olmuştu. Daha güçlü bir Battlemage GPU’nun oyuncular için de gelebileceğine dair beklentiler bulunsa da bu planların hayata geçmediği anlaşılıyor.
Özellikle uzun süredir gündemde olan Arc B770 modeline dair iddiaların da ilerleme kaydetmemesi Intel’in bu segmentteki önceliğini düşürdüğünü gösteriyor. Yeni bilgiler, benzer bir durumun Xe3P neslinde de tekrar edebileceğine işaret ediyor. Yani ayrık GPU tarafı varlığını sürdürecek, ancak sadece profesyonel ve yapay zeka odaklı çözümlerle sınırlı kalacak.
Öte yandan Intel'in tamamen oyun pazarından çekildiğini söylemek için henüz erken. Şirketin entegre grafik birimleri (iGPU) tarafında önemli ilerlemeler kaydettiği ve bu alanda güçlü çözümler sunmaya devam ettiği biliniyor. Yine de kulislerde Intel'in henüz yeni nesil Arc oyuncu GPU'larına dair nihai kararını vermediği konuşuluyor. Bu da ilerleyen dönemde sınırlı sayıda da olsa yeni oyun odaklı ekran kartlarının tanıtılabileceği ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.