Intel’den yeni nesil GPU’lar geliyor: Hiçbiri oyuncular için değil

Tam Boyutta Gör Intel’in grafik birimi tarafındaki yol haritasına ilişkin ortaya çıkan yeni bilgiler şirketin gelecek nesil ayrık ekran kartı stratejisinde önemli bir yön değişikliğine işaret ediyor. Ortaya çıkan detaylara göre Intel, yeni nesil GPU geliştirmeye devam edecek ancak bu ürünler oyunculara değil, yapay zeka ve profesyonel kullanım alanlarına odaklanacak.

Xe3P mimarisi ufukta

Aktarılanlara göre Intel’in mevcut Xe3 grafik mimarisinin devamı niteliğinde geliştirilen Xe3P mimarisi, ayrık ekran kartı tarafında “Crescent Island” adıyla yeni bir seri oluşturacak. Ancak bu seri alışılmışın aksine oyun odaklı olmayacak. Sızdırılan bilgilere göre şu ana kadar yalnızca yapay zeka çıkarımı (AI inference) ve iş istasyonları (workstation) için optimize edilmiş iki farklı model planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşım, Intel’in son dönemde Arc Pro serisiyle izlediği stratejiyle de örtüşüyor. Özellikle Arc Pro B50/B60 ve yeni B65/B70 modelleri, performans başına maliyet ve performans başına watt açısından dikkat çekici bir denge sunarak profesyonel segmentte rekabetçi bir konum elde etmişti. Yapay zeka ve özellikle Agentic AI alanındaki hızlı büyüme, Intel’in bu segmente daha fazla kaynak ayırmasının temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Arc oyuncu serisi geri planda

Intel’in oyun odaklı Arc ekran kartları tarafında ise tablo pek parlak görünmüyor. Şirketin en son sunduğu oyuncu serisi Arc B580 ve Arc B570 modellerinden oluşan B-Serisi olmuştu. Daha güçlü bir Battlemage GPU’nun oyuncular için de gelebileceğine dair beklentiler bulunsa da bu planların hayata geçmediği anlaşılıyor.

Özellikle uzun süredir gündemde olan Arc B770 modeline dair iddiaların da ilerleme kaydetmemesi Intel’in bu segmentteki önceliğini düşürdüğünü gösteriyor. Yeni bilgiler, benzer bir durumun Xe3P neslinde de tekrar edebileceğine işaret ediyor. Yani ayrık GPU tarafı varlığını sürdürecek, ancak sadece profesyonel ve yapay zeka odaklı çözümlerle sınırlı kalacak.

Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti 9GB yolda olabilir: Yeni planlar sızdı 13 sa. önce eklendi

Öte yandan Intel’in tamamen oyun pazarından çekildiğini söylemek için henüz erken. Şirketin entegre grafik birimleri (iGPU) tarafında önemli ilerlemeler kaydettiği ve bu alanda güçlü çözümler sunmaya devam ettiği biliniyor. Yine de kulislerde Intel’in henüz yeni nesil Arc oyuncu GPU’larına dair nihai kararını vermediği konuşuluyor. Bu da ilerleyen dönemde sınırlı sayıda da olsa yeni oyun odaklı ekran kartlarının tanıtılabileceği ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.

