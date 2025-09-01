Intel'den yeni patent: Yazılım tanımlı "Süper Çekirdek" geliyor

Yazılım tanımlı "Süper Çekirdek" geliyor
Intel, bu yöntem sayesinde özellikle tek iş parçacıklı performans artışının daha verimli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor. İş yükü, özel talimatlar ve ortak bellek alanı üzerinden çekirdekler arasında bölünerek enerji tasarrufu ve daha yüksek performans sunulacak. Çekirdekler, kullanım senaryosuna göre normal mod ve süper çekirdek modları arasında geçiş yapabilecek.
Hatırlayanlar olacaktır, yeni pantentin AMD'nin Bulldozer mimarisinde kullandığı "Clustered Multi-Threading" yöntemine benzediğini söyleyelim. Ancak Intel’in yöntemi, modüllere ayırmak yerine çekirdekleri yazılım ve hafif donanım desteğiyle birleştirmeye dayanıyor.
Ayrıca söz konusu patentin, Intel'in iptal edilen Royal Core projesiyle bağlantılı olabileceği de gündemdeç Royal Core, tek çekirdek performansında büyük kazanımlar hedeflese de yüksek maliyet nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Yeni patent ise daha esnek bir çözüm sunarak hem performans hem de verimlilik dengesini kurmayı amaçlıyor.
Peki yeni özellik ne zaman kullanıma çıkacak? Intel'in bu teknolojiyi Arrow Lake sonrasında, on yılın ikinci yarısında tanıtacağı işlemcilerde devreye alabileceği düşünülüyor. Böylece firma, tek çekirdek performansını yalnızca büyük çekirdekler yerine farklı birleştirme yöntemleriyle ölçeklendirmiş olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.