Intel'den yeni patent: Yazılım tanımlı "Süper Çekirdek" geliyor

Tam Boyutta Gör Intel, işlemci tasarımlarında yeni bir döneme işaret eden bir patent aldı. "Software Defined Super Cores" (SDC) olarak adlandırılan bu yaklaşım, iki veya daha fazla çekirdeğin tek bir büyük çekirdek gibi davranmasını sağlıyor. Böylece yüksek frekanslı ve güç tüketimi fazla olan tekli çekirdekler yerine, birden fazla çekirdek aynı işi iş birliği içinde üstlenebilecek.

Yazılım tanımlı "Süper Çekirdek" geliyor

Intel, bu yöntem sayesinde özellikle tek iş parçacıklı performans artışının daha verimli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor. İş yükü, özel talimatlar ve ortak bellek alanı üzerinden çekirdekler arasında bölünerek enerji tasarrufu ve daha yüksek performans sunulacak. Çekirdekler, kullanım senaryosuna göre normal mod ve süper çekirdek modları arasında geçiş yapabilecek.

Hatırlayanlar olacaktır, yeni pantentin AMD'nin Bulldozer mimarisinde kullandığı "Clustered Multi-Threading" yöntemine benzediğini söyleyelim. Ancak Intel’in yöntemi, modüllere ayırmak yerine çekirdekleri yazılım ve hafif donanım desteğiyle birleştirmeye dayanıyor.

Ayrıca söz konusu patentin, Intel'in iptal edilen Royal Core projesiyle bağlantılı olabileceği de gündemdeç Royal Core, tek çekirdek performansında büyük kazanımlar hedeflese de yüksek maliyet nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Yeni patent ise daha esnek bir çözüm sunarak hem performans hem de verimlilik dengesini kurmayı amaçlıyor.

Peki yeni özellik ne zaman kullanıma çıkacak? Intel'in bu teknolojiyi Arrow Lake sonrasında, on yılın ikinci yarısında tanıtacağı işlemcilerde devreye alabileceği düşünülüyor. Böylece firma, tek çekirdek performansını yalnızca büyük çekirdekler yerine farklı birleştirme yöntemleriyle ölçeklendirmiş olacak.

