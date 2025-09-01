Giriş
    Intel'den yeni patent: Yazılım tanımlı "Süper Çekirdek" geliyor

    Intel, "Software Defined Super Cores" adını verdiği yeni bir teknoloji için patent aldı. Bu yöntemle birden fazla çekirdek tek bir büyük çekirdek gibi çalışabilecek.

    Intel'den yeni patent: Yazılım tanımlı 'Süper Çekirdek' geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, işlemci tasarımlarında yeni bir döneme işaret eden bir patent aldı. "Software Defined Super Cores" (SDC) olarak adlandırılan bu yaklaşım, iki veya daha fazla çekirdeğin tek bir büyük çekirdek gibi davranmasını sağlıyor. Böylece yüksek frekanslı ve güç tüketimi fazla olan tekli çekirdekler yerine, birden fazla çekirdek aynı işi iş birliği içinde üstlenebilecek.

    Yazılım tanımlı "Süper Çekirdek" geliyor

    Intel, bu yöntem sayesinde özellikle tek iş parçacıklı performans artışının daha verimli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor. İş yükü, özel talimatlar ve ortak bellek alanı üzerinden çekirdekler arasında bölünerek enerji tasarrufu ve daha yüksek performans sunulacak. Çekirdekler, kullanım senaryosuna göre normal mod ve süper çekirdek modları arasında geçiş yapabilecek.

    Hatırlayanlar olacaktır, yeni pantentin AMD'nin Bulldozer mimarisinde kullandığı "Clustered Multi-Threading" yöntemine benzediğini söyleyelim. Ancak Intel’in yöntemi, modüllere ayırmak yerine çekirdekleri yazılım ve hafif donanım desteğiyle birleştirmeye dayanıyor. 

    Ayrıca söz konusu patentin, Intel'in iptal edilen Royal Core projesiyle bağlantılı olabileceği de gündemdeç Royal Core, tek çekirdek performansında büyük kazanımlar hedeflese de yüksek maliyet nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Yeni patent ise daha esnek bir çözüm sunarak hem performans hem de verimlilik dengesini kurmayı amaçlıyor.

    Peki yeni özellik ne zaman kullanıma çıkacak? Intel'in bu teknolojiyi Arrow Lake sonrasında, on yılın ikinci yarısında tanıtacağı işlemcilerde devreye alabileceği düşünülüyor. Böylece firma, tek çekirdek performansını yalnızca büyük çekirdekler yerine farklı birleştirme yöntemleriyle ölçeklendirmiş olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 23 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

