Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'den ZAM bellekler geliyor: HBM'e rakip olacak

    Intel'in geliştirdiği ZAM bellekler, HBM'ye alternatif olmaya hazırlanıyor. Yeni mimari, daha yüksek bant genişliği, kapasite ve düşük ısıl tasarımıyla AI donanımlarında dengeleri değiştirebilir.

    Intel'den ZAM bellekler geliyor: HBM'e rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ donanımlarında bugün için standart haline gelen yüksek bant genişlikli bellek (HBM), uzun süredir GPU ve hızlandırıcıların vazgeçilmez bileşeni konumunda. Intel ve SoftBank iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil Z-Angle Memory (ZAM) teknolojisi ise, bu dengeleri değiştirebilecek iddialı bir alternatif olabilir.

    Intel'den HBM'e altermatif

    Paylaşılan teknik detaylara göre ZAM, bant genişliği tarafında mevcut HBM4 standardının yaklaşık iki katına ulaşmayı hedefliyor. Bu da onu yalnızca mevcut çözümlere değil, henüz yaygınlaşmamış HBM4E standardına karşı da rekabetçi hale getiriyor. Ancak bu teknolojinin kısa vadede değil, 2028-2030 aralığında olgunlaşması bekleniyor.

    Intel'den ZAM bellekler geliyor: HBM'e rakip olacak Tam Boyutta Gör
    ZAM'in en dikkat çekici yönlerinden biri mimari tasarımı. 9 katmanlı yığın yapısıyla geliştirilen sistemde, her biri DRAM katmanlarından oluşan çok katmanlı bir yapı bulunuyor. Bu tasarım, hem daha yüksek kapasite hem de daha verimli veri aktarımı sağlıyor. Tek bir yığın yaklaşık 10 GB kapasite sunarken, toplam paket içinde bu değer 30 GB seviyesine kadar çıkabiliyor. Bant genişliği tarafında ise yığın başına 5 TB/s üzeri değerler söz konusu.

    Bu yaklaşım, geleneksel HBM tasarımının en büyük sorunlarına doğrudan çözüm sunmayı amaçlıyor. Özellikle yüksek güç tüketimi ve ısınma, HBM'nin ölçeklenmesinde ciddi sınırlamalara neden oluyor. ZAM ise dikey mimarisi sayesinde ısı dağılımını daha verimli hale getiriyor ve veri yollarını optimize ederek daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Bu da özellikle büyük ölçekli yapay zekâ sistemleri için kritik bir avantaj.

    Intel'den ZAM bellekler geliyor: HBM'e rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni mimaride, hibrit bağlama teknolojileri ve manyetik alan destekli kablosuz veri iletimi gibi yenilikler de sunulacak. Bu sayede veri aktarımında gecikme azaltılırken, daha yoğun ve ölçeklenebilir bellek yapıları mümkün hale geliyor. Ayrıca 3.5D paketleme yaklaşımıyla hem yatay hem dikey bileşenlerin tek bir platformda birleşmesi hedefleniyor.

    Bugün için HBM, özellikle Nvidia gibi üreticilerin yapay zekâ hızlandırıcılarında kritik rol oynamaya devam ediyor. Ancak ZAM'ın vaat ettiği performans ve verimlilik kazanımları, uzun vadede bu hakimiyeti sorgulatabilir. Elbette bunun için teknolojinin teorik avantajlarını gerçek dünya uygulamalarında kanıtlaması gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    true detective izlenir mi tradesman deal to dealer türkçe yama komando olmak istiyor musunuz alan wake türkçe yama pulcet kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum