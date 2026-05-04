Intel'den ZAM bellekler geliyor: HBM'e rakip olacak

Paylaşılan teknik detaylara göre ZAM, bant genişliği tarafında mevcut HBM4 standardının yaklaşık iki katına ulaşmayı hedefliyor. Bu da onu yalnızca mevcut çözümlere değil, henüz yaygınlaşmamış HBM4E standardına karşı da rekabetçi hale getiriyor. Ancak bu teknolojinin kısa vadede değil, 2028-2030 aralığında olgunlaşması bekleniyor.
Bu yaklaşım, geleneksel HBM tasarımının en büyük sorunlarına doğrudan çözüm sunmayı amaçlıyor. Özellikle yüksek güç tüketimi ve ısınma, HBM'nin ölçeklenmesinde ciddi sınırlamalara neden oluyor. ZAM ise dikey mimarisi sayesinde ısı dağılımını daha verimli hale getiriyor ve veri yollarını optimize ederek daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Bu da özellikle büyük ölçekli yapay zekâ sistemleri için kritik bir avantaj.
Bugün için HBM, özellikle Nvidia gibi üreticilerin yapay zekâ hızlandırıcılarında kritik rol oynamaya devam ediyor. Ancak ZAM'ın vaat ettiği performans ve verimlilik kazanımları, uzun vadede bu hakimiyeti sorgulatabilir. Elbette bunun için teknolojinin teorik avantajlarını gerçek dünya uygulamalarında kanıtlaması gerekecek.