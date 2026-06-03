Intel, Diamond Rapids “Xeon 7” işlemcilerini tanıttı: 192 çekirdek ve dahası

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Tam Boyutta Gör Intel, veri merkezi pazarına yönelik yeni nesil Diamond Rapids “Xeon 7” işlemcileri hakkında ilk resmi detayları paylaştı. Şirketin 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni aile, Intel’in geliştirmekte olduğu 18A-P üretim süreci üzerine inşa edilecek ve çekirdek sayısından bellek alt sistemine kadar birçok önemli yenilik sunacak.

Bu yeni işlemciler hem yapay zeka odaklı veri merkezi yüklerinde hem de yüksek performanslı bulut altyapılarında AMD (Venice) ve Nvidia (Vera) çözümleriyle rekabet halinde olacak.

18A-P üretim süreci sahaya inecek

Intel’in halihazırda istemci tarafında Panther Lake, veri merkezi tarafında ise Clearwater Forest ile kullandığı 18A teknolojisinin ardından şirket, bir sonraki büyük üretim teknolojisi olarak 18A-P sürecine geçiş yapacak.

Intel tarafından paylaşılan yonga görüntüsü, dört ayrı CPU yongacığı (chiplet) ve merkezde konumlandırılmış iki büyük I/O kalıbından oluşan bir tasarımı ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, AMD’nin yeni nesil EPYC Venice işlemcilerinde tercih ettiği çoklu CPU chipleti ve çift I/O kalıbı mimarisine benzerlik gösteriyor.

Şirket, yeni tasarımın ölçeklenebilir SoC mimarisi ve eşit bellek gecikmesi (uniform memory latency) sağlayacağını belirtiyor. Bu sayede özellikle büyük ölçekli veri merkezi uygulamalarında daha tutarlı performans elde edilmesi hedefleniyor.

Çekirdek sayısı yüzde 50 artıyor

Diamond Rapids’in en dikkat çekici yeniliklerinden biri çekirdek sayısındaki büyük artış olacak. Intel, yeni nesilde çekirdek sayısının önceki nesle göre yüzde 50 oranında yükseltileceğini doğruladı. Bu artış doğrultusunda Diamond Rapids işlemcilerinin 192 adet performans çekirdeği (P-Core) ile geleceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni çekirdekler, yüksek tek iş parçacığı performansı ve IaaS senaryoları için optimize edilen Panther Cove-X P-Core mimarisi temel alınarak geliştirilecek.

Ancak Intel, Diamond Rapids ailesinde SMT (Simultaneous Multi-Threading) desteğinin bulunmayacağını açıkladı. SMT teknolojisinin geri dönüşü ise Diamond Rapids’in halefi olacak Coral Rapids platformu ile gerçekleşecek.

Intel, Diamond Rapids ile birlikte iki yeni yonga bileşeni kullanacağını da duyurdu. Bunlardan ilki, hesaplama görevlerinden sorumlu olacak CBB (Core Building Block) adlı işlem yongacığı.

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Granite Rapids mimarisinde entegre bellek denetleyicisi (IMC) hesaplama kalıbıyla birlikte yer alırken Diamond Rapids tasarımında bu bileşenler birbirinden ayrılacak. Böylece daha esnek ve ölçeklenebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Sızdırılan erken platform detaylarına göre Diamond Rapids işlemcileri, çoklu soket desteğine sahip LGA 9324 platformunda çalışacak ve bazı modellerde 650 W’a kadar TDP değerleri görülebilecek.

16 kanallı bellek ve PCIe 6.0 desteği

Öte yandan Diamond Rapids ailesi 16 kanallı bellek mimarisi ile gelecek ve daha hızlı DIMM modülleri sayesinde sistem genelindeki bellek bant genişliğini önemli ölçüde artıracak. Şirket, bu tasarımın özellikle bellek bant genişliğiyle sınırlanan uygulamalarda performansı ciddi şekilde yükselteceğini vurguluyor.

Ayrıca işlemciler, yeni nesil PCIe Gen6 standardını da destekleyecek. PCIe 6.0 sayesinde yüksek I/O trafiği gerektiren yapay zeka sistemleri, hızlandırıcı kartlar ve veri merkezi altyapılarında daha yüksek veri aktarım hızları ve daha iyi ölçeklenebilirlik sunulacak.

Coral Rapids 2028’de gelecek

Diamond Rapids’in ardından Intel’in yol haritasındaki bir sonraki büyük adım Coral Rapids olacak. Şirket, bu aileyle birlikte SMT destekli performans çekirdeklerini geri getirmeyi planlıyor.

Coral Rapids’in mevcut planlamaya göre 2028 yılının ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor. İlk bilgiler platformun 8 kanallı bellek tasarımı kullanacağını gösterse de Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ın son açıklamaları, özellikle ajan tabanlı yapay zeka (Agentic AI) iş yüklerinden kaynaklanan talep nedeniyle lansman takviminin öne çekilebileceğine işaret ediyor.

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