Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel doğruladı: Raptor Lake işlemcilere tam destek sürecek

    Intel tarafında fiyat artışları sürerken 14. nesil Raptor Lake işlemciler hakkında yeni bir açıklama paylaşıldı. LGA1700 işlemciler piyasada bulunmaya devam edecek.

    Intel doğruladı: Raptor Lake işlemcilere tam destek sürecek Tam Boyutta Gör
    İşlemci pazarı, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve yapay zeka kaynaklı talep yoğunluğu nedeniyle bir süredir belirsizlik içerisinde. Intel  ise, bu zorlu ortamda önemli bir stratejik açıklama yaparak pazara netlik kazandırdı. Buna göre 14. Nesil Core "Raptor Lake" işlemciler, piyasada geniş bir süre daha varlık göstermeye devam edecek.

    Intel 14. nesil üretimde kalıyor

    Intel Pazarlama VP'si Robert Hallock, Club386 ile yaptığı bir röportajda "Raptor Lake'in Intel'in müşteri segmenti stratejisinin büyük bir parçası olmaya devam ettiğini ve bu işlemcilerin bol miktarda bulunabilir olmaya devam edeceğini" söyledi. Bu stratejik konumlandırmanın temel nedeni ise, Raptor Lake'in hem DDR4 hem de DDR5 belleği desteklemesi.

    Nitekim çok yönlü destek, piyasadaki bellek segmentasyonu krizine doğrudan bir çözüm sunuyor. Bildiğiniz gibi DDR5 bellek segmentindeki belirsizlikler ve fiyat krizi, kullanıcıların bir kısmını uygun maliyetli DDR4 çözümünlerine yönlendirmiş durumda. Intel ise, bu durumu bir dezavantaj değil, bir fırsat olarak kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, bütçe odaklı DDR4 ile sistem kurup, ileride DDR5'e yükseltme opsiyonunu elde etmiş oluyor.

    Ayrıca Intel, Arrow Lake gibi en yeni nesil çip mimarilerinde gelişmiş TSMC düğümlerini kullanırken, Raptor Lake-S gibi modelleri geleneksel (Intel 7) üretim düğümünde tutuyor. Bu da platformun sürdürülebilirliğini ve teknik yeterliliğini garanti altına alıyor ve hem tedarik sürekliliğini sağlama hem de farklı performans ve maliyet segmentlerini koruma açısından kritik.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 13 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum