Intel 14. nesil üretimde kalıyor
Intel Pazarlama VP'si Robert Hallock, Club386 ile yaptığı bir röportajda "Raptor Lake'in Intel'in müşteri segmenti stratejisinin büyük bir parçası olmaya devam ettiğini ve bu işlemcilerin bol miktarda bulunabilir olmaya devam edeceğini" söyledi. Bu stratejik konumlandırmanın temel nedeni ise, Raptor Lake'in hem DDR4 hem de DDR5 belleği desteklemesi.
Nitekim çok yönlü destek, piyasadaki bellek segmentasyonu krizine doğrudan bir çözüm sunuyor. Bildiğiniz gibi DDR5 bellek segmentindeki belirsizlikler ve fiyat krizi, kullanıcıların bir kısmını uygun maliyetli DDR4 çözümünlerine yönlendirmiş durumda. Intel ise, bu durumu bir dezavantaj değil, bir fırsat olarak kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, bütçe odaklı DDR4 ile sistem kurup, ileride DDR5'e yükseltme opsiyonunu elde etmiş oluyor.
Ayrıca Intel, Arrow Lake gibi en yeni nesil çip mimarilerinde gelişmiş TSMC düğümlerini kullanırken, Raptor Lake-S gibi modelleri geleneksel (Intel 7) üretim düğümünde tutuyor. Bu da platformun sürdürülebilirliğini ve teknik yeterliliğini garanti altına alıyor ve hem tedarik sürekliliğini sağlama hem de farklı performans ve maliyet segmentlerini koruma açısından kritik.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz