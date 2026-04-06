Intel doğruladı: Raptor Lake işlemcilere tam destek sürecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci pazarı, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve yapay zeka kaynaklı talep yoğunluğu nedeniyle bir süredir belirsizlik içerisinde. Intel ise, bu zorlu ortamda önemli bir stratejik açıklama yaparak pazara netlik kazandırdı. Buna göre 14. Nesil Core "Raptor Lake" işlemciler, piyasada geniş bir süre daha varlık göstermeye devam edecek.

Intel 14. nesil üretimde kalıyor

Intel Pazarlama VP'si Robert Hallock, Club386 ile yaptığı bir röportajda "Raptor Lake'in Intel'in müşteri segmenti stratejisinin büyük bir parçası olmaya devam ettiğini ve bu işlemcilerin bol miktarda bulunabilir olmaya devam edeceğini" söyledi. Bu stratejik konumlandırmanın temel nedeni ise, Raptor Lake'in hem DDR4 hem de DDR5 belleği desteklemesi.

Nitekim çok yönlü destek, piyasadaki bellek segmentasyonu krizine doğrudan bir çözüm sunuyor. Bildiğiniz gibi DDR5 bellek segmentindeki belirsizlikler ve fiyat krizi, kullanıcıların bir kısmını uygun maliyetli DDR4 çözümünlerine yönlendirmiş durumda. Intel ise, bu durumu bir dezavantaj değil, bir fırsat olarak kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, bütçe odaklı DDR4 ile sistem kurup, ileride DDR5'e yükseltme opsiyonunu elde etmiş oluyor.

Intel Battlemage sahneye çıktı: Rakiplerine karşı zorlanabilir 5 sa. önce eklendi

Ayrıca Intel, Arrow Lake gibi en yeni nesil çip mimarilerinde gelişmiş TSMC düğümlerini kullanırken, Raptor Lake-S gibi modelleri geleneksel (Intel 7) üretim düğümünde tutuyor. Bu da platformun sürdürülebilirliğini ve teknik yeterliliğini garanti altına alıyor ve hem tedarik sürekliliğini sağlama hem de farklı performans ve maliyet segmentlerini koruma açısından kritik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: