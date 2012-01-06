Intel dört çekirdekli Core i7-3820 işlemcisini 13 Şubat'ta lanse edecek

Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisini 6 çekirdekli Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme işlemcileriyle pazara sunan Intel, serinin ilk ve şu an için tek dört çekirdekli modeli olan Core i7-3820'nin lansman takvimini ise daha ileri bir tarihe ötelemişti.

Gelen yeni bilgilere göre Intel, Core i7-3820 işlemcisini 13 Şubat'ta endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Hali hazırda internet ortamında çeşitli performans verileri bulunan işlemci, Intel'in dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak raflardaki yerini alacak.

Diğer işlemciler gibi LGA2011 formunda olan ve X79 anakartlarla kullanılabilen işlemci, standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar otomatik yükseltebiliyor. Core i7-3960X ile kıyaslandığında çekirdek sayısı daha az ancak baz çalışma frekansı daha yüksek olduğu için frekans bağımlı uygulamalarda üst iki model ile rekabetçi performans değerleri sunabilecek.

Dört kanal bellek kontrolcüsü ile gelen ve üzerinde 10MB bellek bulunan işlemcinin son kullanıcı satış fiyatı ise 285$ seviyesinde olacak. Henüz Intel tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile lansman tarihi olarak 13 Şubat üzerinde durulan yeni işlemci, fiyat seviyesi itibariyle Core i7-2600K ve 2700K'dan ucuz olacak gibi görünüyor ki bu noktada Intel'in yakın gelecekte işlemci fiyatlarında ayarlamaya gitmesi de beklenebilir.