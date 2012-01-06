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Intel dört çekirdekli Core i7-3820 işlemcisini 13 Şubat'ta lanse edecek

7 yıl
10,7b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisini 6 çekirdekli Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme işlemcileriyle pazara sunan Intel, serinin ilk ve şu an için tek dört çekirdekli modeli olan Core i7-3820'nin lansman takvimini ise daha ileri bir tarihe ötelemişti.
Gelen yeni bilgilere göre Intel, Core i7-3820 işlemcisini 13 Şubat'ta endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Hali hazırda internet ortamında çeşitli performans verileri bulunan işlemci, Intel'in dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak raflardaki yerini alacak.
Diğer işlemciler gibi LGA2011 formunda olan ve X79 anakartlarla kullanılabilen işlemci, standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.9GHz'e kadar otomatik yükseltebiliyor. Core i7-3960X ile kıyaslandığında çekirdek sayısı daha az ancak baz çalışma frekansı daha yüksek olduğu için frekans bağımlı uygulamalarda üst iki model ile rekabetçi performans değerleri sunabilecek.
Dört kanal bellek kontrolcüsü ile gelen ve üzerinde 10MB bellek bulunan işlemcinin son kullanıcı satış fiyatı ise 285$ seviyesinde olacak. Henüz Intel tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile lansman tarihi olarak 13 Şubat üzerinde durulan yeni işlemci, fiyat seviyesi itibariyle Core i7-2600K ve 2700K'dan ucuz olacak gibi görünüyor ki bu noktada Intel'in yakın gelecekte işlemci fiyatlarında ayarlamaya gitmesi de beklenebilir. 

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E_Aydin35 7 yıl
İntelin çıkaracağı işlemciyi şimdiden merak ediyorum testlerde açık ara birinci çıkacağı belli ama gerçekten bu fiyatlarla nereye gidiyor?
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.: mds :. 7 yıl
intel den bi yol olmaz.Bu fiyatlara kendine satsın.
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EMIN11 7 yıl
Ivy Bridge akar...
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-erna- 7 yıl
bunu alıp ivy bridge-e ye kadar idare edip sonra ivy bridge-e ye geçmek en iyisi olacak gibi

hatta düşük fiyatlı 6 çekirdekli ivy bridge-e olursa tadından yenmez
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Batuist 7 yıl
bu işlemciyi alıp adam gibi kullanmak içinde 4 adet bellek almak gerecek tabiki .işlemci ucuz gibi görünsede yada ucuz demeyelimde makul gibi görünsede almak zorunda olunacak x79 çipsetli bir anakart ve 4 adet ram bellek fiyatı diğerlerinden daha pahalıya getirecektir. ama yinede çok iyi bir işlemci olacağı kesin..
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berkkarabacak 7 yıl
Tek kelimeyle HARİKA bi haber
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kaan_guney 7 yıl
fiyat yanlış mı yazılmış yoksa cidden 285 dolardan mı gelecek bu işlemci? 2700k bile 360 dolar seviyelerindeyken intelin bu derece bi indirime gideceğini düşünmek biraz hayal perestlik gibi geliyo bana...
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Oceanco 7 yıl
daha 3960x teki revizyon sorununu çözmediler.aklım almıyor intelin bozuk işlemci piyasaya cıkarmasını hiçmi kontrol edilmez testler yapılmaz.
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DH Misafiri 7 yıl
peki bu işin sonu ne olacak o küçücük şeye ne kadar çekirdek sığdırabilirlerki neden bunun yerine anakartta 1 işlemci yuvası yerine 2 işlemci yuvası yok tabi bununda altında ticari strajiler vardır ben bunları bilmiyorum ama olsaydı eğer şu an 4 işlemcili anakart kullanabilirdik belkide daha fazla mantık olarak bu doğru olabilir ama icratta bunu yapabilirlermi bilmiyorum.
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bkadem 7 yıl
Performansı yüksek alınabilir bir fiyata sahip
1 Yanıt Yanıtla +1
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neronidas 7 yıl bkadem
bkadem

Performansı yüksek alınabilir bir fiyata sahip

İşlemci alınabilir olsa LGA 2011 anakartlar 600 TL'den başlıyor
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
650-700 Lira arası satılabilir bizde. Ucuz yollu 6 Çekirdek İşlemci çıkarsa ya Intel. 6 Çekirdeklerin fiyatları uçmuş gitmiş.
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